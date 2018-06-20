"Rusya İran'ı kendi kartı olarak kullanıyor"

İSTANBUL (AA) - İran Uluslararası Enerji Politikaları Araştırma Merkezi üyesi Murtaza Behruzifer, Rusya'nın İran'ın stratejik ortağı olmadığını ancak, İran'ı kartı olarak kullandığını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da cuma günü yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Behruzifer, "Biz, Rusya'nın stratejik ortağımız olduğunu sanıyoruz. Halbuki taktik ortağımız bile değil." dedi.

İran'ın çıkarlarını korumak için bölge ve dünya ülkeleriyle diyalog ve iş birliği kurması gerektiğini vurgulayan Behruzifer, "Şu bilinmelidir ki Rusya sadece İran'ı kendi ulusal çıkarlarını sağlamak için kart olarak kullanıyor. Rusya lazım olan her yerde İran kartını masaya koydu." diye konuştu.

OPEC toplantısında Rusya ve Suudi Arabistan'ın uzun vadeli stratejik çıkarlarını temin etme çabasında olacaklarını dile getiren Behruzifer, şöyle devam etti:

"Rusya ve Suudi Arabistan petrol fiyatlarının düşmesinden olumsuz yönde etkilenecektir. ABD'ye petrol piyasasındaki talebi karşılayabileceklerini ve piyasada dalgalanmaların önüne geçebileceklerini ispat edebilmeleri durumunda kendi kısa vadeli çıkarlarından vazgeçerek uzun vadeli stratejik menfaatlerine yöneleceklerdir."

Behruzifer, İran'ın OPEC toplantısında petrol üretiminin artışı veya düşürülmesi yönündeki kararlarına karşı çıkabileceğini kaydetti.

OPEC üyesi ülkelerden Suudi Arabistan yılın ikinci yarısında petrol üretimini artırmaya devam ediyor. Rusya da petrol üretimini artırmayı hedefliyor. Ekonomisi petrol gelirlerine dayalı İran ise fiyatların düşmemesi için petrol arz dengesini korumak istiyor.

