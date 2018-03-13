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Şehit Uzman Çavuş Koç'un cenazesi memleketine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 03:13 | Son Güncelleme

Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Koç'un naaşı, Keçiborlu ilçesinde toprağa verilecek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un (40) cenazesi memleketi Isparta'ya getirildi.

Ağrı'dan askeri uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından Keçiborlu Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.

Şehidin Ağrı'da yaşayan annesi Meryem ve eşi Banu Koç da aynı uçakla Isparta'ya geldi.

Törene, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Garnizon Komutanı Albay Ferat Vural, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve vatandaşlar katıldı.

Keçiborlu Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, Keçiborlu ilçesi Kozluca köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan, Keçiborlu'da şehidin babaevine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri ise evin önüne taziye çadırı kurdu.

İki çocuk babası şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un ağabeyi Astsubay Başçavuş Ali Koç'un, geçirdiği trafik kazası sonucu bir süre yatağa bağımlı yaşadığı ve 3 yıl önce vefat ettiği belirtildi. Şehidin babası Şenel Koç'un ise 14 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

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