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Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 08:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyona ilişkin açıklama geldi. Son dakika habere göre, açıklamada "Türkiye, Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'ye sınırlı operasyonla ilgili, " Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.

Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.

Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KALIN: İNSANLIK SUÇUDUR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yazılı açıklaması şu şekilde:

  • Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlâli ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir. Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz.

  • Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye’de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır.

  • Amaç, Suriye’deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye’de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede ulusararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz.

İHA

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
tayyip ne zaman gebereceksin dilini bi tarafına sok yeter bu ülkenin başını derde soktugun
nerde omurgali siyasetçi. Hem suriyede Rusya Iranla işbirliği diyeceksin hem de amerikandan ingilizden fransizdan adalet bekleyeceksin. Bunların kime hizmet ettiği ortada
Türk milleti bu haksız saldırıyı memnuniyetle karşılamayacaktır bundan emin olun.
siyasal islamcılar ellerini açmış dua ediyor abd suriye ye özgürlük getirsin diye. insanlığınız batsın reziller
ABD Libya ya, Irak ' a getirdiği özgürlüğü Suriye ye de getirecekmiş.. yazıklar olsun bu yalana inananlara..
ABD yalakaları yazıklar olsun.
böyle ikiyüzlü siyasetide ancak bunlar gibi ikiyüzlüler yapabilirdi ancak
Selam durum efendilerinize
Yazıklar olsun size . şu tutarsız siyasetiniz yüzünden bir tane dostumuz kalmadı , yanlız kaldık dünyada ...
Taraf olmamayı ne zaman öğreneceğiz Yeni düşmanlarımız tekrardan Rusya ve İran
Türkiye sert tepki gösterse bile bizi dinlemiceklerdi. O yüzden yapılacak en iyi açıklama olmuş.
Bir tek bizden beklenirdi böyle bir tepki
müslümanların öldürülmesi için destek verin tebrikler, sırf bir inat yüzünden coğrafya kan içinde. esad gidince ne olacak merak ediyorum!
büyük abi yeni kankalarımız rusya ve iran kızmasın. bu nasıl dış politika ya. bir oyana bir buyana.
iyi yapmış Abd
sende nereyi yalicagini sasirdin
Katilsin abd bu dünyanın baş belasısın
Yerinde bir tepki mi ! Bu saldırıyı kimler yaptıysa, kimler yapıyorsa, emin olunuz ki, kimyasal saldırıyı da aynı güçler yapmıştır yaptırmıştır..
vatandaşlıktan çımak en ıyısı
yerinde bir tepki mi? yjne kıvrak olmaya başladık!
Bir müslüman ülke Haçlıların saldırısına alkış tutuyor .
eyyyyyyyyyyyyy abd eyyyyyyyy tramp diyen nerde sanırım şimdi yaşasın abd yaşasın tramp demekete
ne dönek bir siyasetimiz var)) turkiye ayni anda rusya ile amerikayi idare etmeyi planliyor ama pek işe yarayamacak gibi gözüküyor.
Müslüman katilleri Müslümanları öldürüyor ve bizimkiler operasyonu desteklediğini belirtiyor, aynı kişiler abd nin ırak işgalinde abd askerlerine dua etmişti. Rabbim size cehennemi müjdeliyor...
HEMEN BİR TEPKİ BAKANLIĞI KURUN..
turkıye lıbya ırak mısır suruye katlıamına hep saldırıdan yana ve hırıstıyan yahudıden yana olmuşturyönetım musluanlık dışı ışlerde mı
tepkiye bak, yalaka seçmeninden yalamayı öğrenen hükümet
TEPKİMİZ ÇOK SERT OLMUŞ VALLA.
müslüman ülkeyi vuran emperyalistlerin yanında yer alann sözde müslümanlar bayram etmekte allah belanızı versin bugün onlara yarın bize olmıyacağı ne malum o zamanda onların yanında yer alıp yurttaşlarınızamı silah çekeceksiniz eyyyyy yobaz mahluklar
Kandil gecesi yapılanamı lanet okuyayım, yoksa dış işlerinin, TARAFINI SEÇEMEMEMİŞ TARAF oluşunamı küfür edeyim. Bilemedim. Net olun net.
satılmış akp köpek bile sizden daha onurlu ve şereflidir siyonist uşakları siyasal islam islamın yok olması için var
ABD-BOP eşbaşkanı ve şürekası başka ne diyebilir ki. Allah gerçekten müslüman olanları müslüman görünenlerden ve yoldaşlarından korusun..
ilk tepki demekden kasıt ne yerinde bir tepki ile alakasına bak biz zaten kimyasala karşıyız yıllardır karşıyız
adamlara yazık ne hallere geldiler ve ne yazık ki bir Mustafa Kemalleri yok ülkeyi aziz şehitleri ile kurtarabilecek.
işin zor cennet ûlkem turkiyem seni iki ucu boklu değneği tutmaya mecbur bırakanları tarihte ,Allah ta affetmeyerek.Yok öyle ikidebir aldanmışız naraları.Büyük önder boşuna dememiş yurtta sulh cihanda sulh diye.
Eyy batı Guta da insanlık suçu işleniyor neredesiniz derken şimdi batı gereğini yapiyor görünüyor peki şimdi sen neredesin.?Sen ne yaptın.?EY EYY EYYY den başka.Bizim yapmamız gerekeni elin keferesi yapiyor.(batıyı desteklemiyorum kendi işe yaramazlığımıza kızıyorum)
Adamlar Pkk/Pyd yi silahla bombayla besliyor bizimkiler hala yağ çekme derdin de.
dünyanın 3 büyük sömürge devletleri cıkar için anası satar abd-fransa-inğiltere bu niyetle vurmadıkları ülke kalmadı yakında sıra bize gelecek siz desdekleyin bakalım.
teşaron ulkeyız
Bazı şuursuz yorumcular da abd yi desteklemez mi bunlar tam şapşal gerçekten
Hükümetin Arka planda abdye hizmet ettiğini herkes biliyor hedef büyük orta doğu projesi.. Feto da abdye hizmet ederdi...
ABD ŞAKŞAKÇILARI BİR HÜKÜMET TEN BAŞKA NASIL BİR AÇIKLAMA GELEBİLİRDİ Kİ ŞAŞIRMADIM...uçaklar adana incirlik hava üssünden kalktı bu arada..gece 4 de
Abd reza davası..Açıklanan isimler...Çok can sıkıyor..Şimdi böyle destek açıklaması yapılmazsa o zaman bazı büyüüük isimlerde telaffuz edilebilir değil mi? Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık meselesi
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