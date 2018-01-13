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Son dakika! YÖK açıkladı! Yardımcı doçentliğin yerine bakın ne geliyor...

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 12:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Son dakika haberine göre, Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak.

Son dakika! YÖK açıkladı! Yardımcı doçentliğin yerine bakın ne geliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta meclise sevk edileceğini duyurduğu, YÖK tarafından geçtiğimiz hafta MEB'e iletilen yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa teklifi önerisinin ayrıntıları belli oldu. YÖK'ten edinilen bilgilere göre, ‘doktoradan sonra doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilmekte olan’ yardımcı doçentlik kaldırılacak ve doktorasını bitirenlerin doğrudan doçentliğe geçişi kolaylaştırılacak. ‘Doktor öğretim Görevlisi’ kadrolarına doktor veya eşdeğer unvana sahip tüm adaylar başvurabilecek.

Yardımcı doçentlik kaldırılarak, doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişini kolaylaştıracak yasa teklifi önerisinin ayrıntıları belli oldu. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) edinilen bilgiye göre, bundan sonra öğretim üyeleri ‘doktor’, ‘doçent’ ve ‘profesör’ olarak tanımlanacak. ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrolarına doktor veya eşdeğer unvana sahip tüm adaylar başvurabilecek. Mevcut durumda ‘Yardımcı Doçent’ kadrosunda bulunan öğretim üyelerine hak kaybı olmadan ihdas edilen ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrosuna herhangi bir işlem ve şarta gerek duymaksızın geçirilecek. Ayrıca ihdas edilen bu kadronun aylık ücretleri, yardımcı doçent kadrosuna göre daha iyi olacak.

YÖK’ten edinilen bilgilere göre yasa tasarısının detayları şöyle:

MEVCUT ÖĞRETİM GÖREVLİSİNDEN FARKLI

Mevcut öğretim görevlileri öğretim üyesi statüsünde değil. ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ ise öğretim üyesi statüsünde olacak. Dolayısıyla iki kadro birbirinden farklı.

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DOKTORA SONRASI GEÇİŞ DAHA HIZLI OLACAK

Yardımcı doçentlik kadrosu 2547 sayılı kanun ile sisteme girdi. Akademinin kendi tabii ihtiyacı ve doğası sonucu değil, o günkü sorunlara pratik çözüm üretmeye yönelik olmak üzere icat edildi. Yükseköğretim Kanunu’ndaki “yardımcı doçentlik” kadrosu “doçentin yardımcısı” şeklindeki bir yanlış algı oluşturuyor. Bu gerçek ve dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde aynı pozisyon için kullanılan ibarelerin anlamları dikkate alınarak, “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosu ihdas edildi. Bu düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş sürecinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olabilecek. Doçentlik sürecinde aşağıdaki iyileşmelerde dikkate alındığında “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosunun geçici bir öğretim üyeliği kadrosu olması bekleniyor.

DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA DEĞİŞİKLİK

Yardımcı doçentliğin kaldırılması; doktor öğretim görevlisi kadrosunun getirilmesi düzenlemesinin doçentlik sürecindeki köklü değişikliklerle birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Mevcut sistemde doçentlik başvuruları (a) yabancı dil barajı, (b) eser inceleme ve (c) sözlü sınav olarak üç aşamada gerçekleştiriliyor. Doçent unvanına sahip kişilerin doçentlik kadrolarına atanma süreci ise üniversitelerin kendi senatolarınca belirlenen atama kriterlerince yapılıyor. Dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde bu süreç, üniversiteler tarafından yürütülüyor. Bu dikkate alınan birinci husus. Diğer taraftan ilk defa yardımcı doçentlik ve doçentlik konusuyla ilgili çok geniş bir görüş alma süreci gerçekleştiriliyor.

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SÖZLÜ SINAV KALKIYOR

Gelen görüşler doçentlik konusunda iki konuda sorun olduğunu ortaya koydu. Büyük çoğunluk merkezi sözlü sınavının kaldırılmasını talep ediyor. Belli bir nispette de dil barajının merkezi olarak belirlenmesinin yanlış olduğu dile getiriliyor. Yeni düzenlemeler bu iki sorunlu alanı ortadan kaldıracak. Yani kanunda yer alan yabancı dilde asgari 65 puan ön şartı ve sözlü sınav zorunluluğu kaldırılacak.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından sadece eser incelemesi süreci gerçekleştirilecek ve başarılı olan adaylara “Doçentlik Yeterlik Belgesi” verilecek. Bu, eser/yayın inceleme esaslı yeterlik belgesi olacak. Doçentlik yeterlik belgesine sahip adayların doçent kadrosuna atanması süreçleri ise üniversiteler tarafından yönetilecek. Bu aşamada ise üniversitelerimiz mevcut sistemdeki atama süreçlerinde olduğu gibi Yükseköğretim Kurulu’ndan uygunluk alınmak üzere senatolarınca ilave kriterler belirleyebilecek. Bu, tek tip akademi ve akademisyen oluşturmaktan uzaklaşmayı ifade etmekte olup YÖK tarihindeki üniversitelere en büyük yetki devridir.

YABANCI DİL BARAJI DÜŞÜYOR

Mevcut sistemde asgari 65 olan yabancı dil puan şartı, doktora için gerekli olan asgari 55 puandan aşağı olmamak kaydıyla ilgili üniversite tarafından belirlenebilecek. Üniversitelerin bir kısmı mevcut uygulamada doçentlik kadrosuna atanma için bunun üzerinde puan arıyordu, bu devam edebilecek. Bununla birlikte üniversiteler 55 puanla da yetinebilecek. Bu konuda yetki üniversitelerin yetkili kurullarında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
meb YÖK Milli eğitim Bakanlığı yardımcı doçentlik

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
DÜNYANIN BİR ÇOK YERİNDE DOKTARA SONRASI HOCALIK PROF DEMEKTİR BİZDE İSE
Ne değişti?
ALİ GİTTİ VELİ GELDİ...DEĞİŞEN NE HİÇÇÇ...
Mevcut Yrd Doçentlerin öğretim görevliliğine döndürülmeleri verilen müktesep hakkın geri alınmasıdır. Maaş veya ücret artışı verilerek bu hak telafi edilemez. Bu haksız bir uygulamadır Dr ünvanı olanlar ,doçentlik için yeterli akademik ve bilimsel makale ,patent üretmiş ise, sınav şartı aranmaksızın, profesörlüğe geçişte olduğu gibi doçentlik yeterlilik belgesi verilmeli ve beklemeksizin kadroya atanmalıdır. Yeterli eser yabancı dil bilgisi olmadan bu eserler zaten üretilemez . Doçentliğe atamak için hiçbir üniversite y.dil taban puanını (55 puan ) uygulamaz. Böylece her üniversite faklı uy
Öğretmenlik gibi bir şey olacak, zaten bilimsel çalışmalar sadece doçent olmak için yapılıyordu, bence boşa masraf olmasın süresi dolan doçent olsun!
yahu imamlar müftüler doçent olamıyordu o yüzden yapıyorlar yarın görürsünüz yabancı dil olarak arapça farsça olur saraya biat eden doçent olur
Yrd Doçentlerin öğretim görevliliğine döndürülmeleri verilen müktesep hakkın geri alınmasıdır. Maaş veya ücret artışı verilerek bu hak telafi edilemez. Bu haksız bir uygulamadır Dr ünvanı olanlar ,doçentlik için , bilimsel ve akademik yeterelilikler belirlenmeli, sınav şartı aranmaksızın, profesörlüğe geçişte olduğu gibi doçentlik yeterlilik belgesi verilmeli ve beklemeksizin kadroya atanmalıdır. Yeterli eser yabancı dil bilgisi olmadan zaten üretilemez . Hiçbir üniversite y.dil taban puanını (55 ) uygulamayacaktır. Farklı uygulamalar eşit haklar sunamaz. Y. dil şartı kaldırılmalıdır.
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