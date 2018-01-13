Son dakika! YÖK açıkladı! Yardımcı doçentliğin yerine bakın ne geliyor...

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 12:24 |3 saat önce

Son dakika haberine göre, Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta meclise sevk edileceğini duyurduğu, YÖK tarafından geçtiğimiz hafta MEB'e iletilen yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa teklifi önerisinin ayrıntıları belli oldu. YÖK'ten edinilen bilgilere göre, ‘doktoradan sonra doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilmekte olan’ yardımcı doçentlik kaldırılacak ve doktorasını bitirenlerin doğrudan doçentliğe geçişi kolaylaştırılacak. ‘Doktor öğretim Görevlisi’ kadrolarına doktor veya eşdeğer unvana sahip tüm adaylar başvurabilecek. Yardımcı doçentlik kaldırılarak, doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişini kolaylaştıracak yasa teklifi önerisinin ayrıntıları belli oldu. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) edinilen bilgiye göre, bundan sonra öğretim üyeleri ‘doktor’, ‘doçent’ ve ‘profesör’ olarak tanımlanacak. ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrolarına doktor veya eşdeğer unvana sahip tüm adaylar başvurabilecek. Mevcut durumda ‘Yardımcı Doçent’ kadrosunda bulunan öğretim üyelerine hak kaybı olmadan ihdas edilen ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrosuna herhangi bir işlem ve şarta gerek duymaksızın geçirilecek. Ayrıca ihdas edilen bu kadronun aylık ücretleri, yardımcı doçent kadrosuna göre daha iyi olacak.

YÖK’ten edinilen bilgilere göre yasa tasarısının detayları şöyle: MEVCUT ÖĞRETİM GÖREVLİSİNDEN FARKLI Mevcut öğretim görevlileri öğretim üyesi statüsünde değil. ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ ise öğretim üyesi statüsünde olacak. Dolayısıyla iki kadro birbirinden farklı. Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü DOKTORA SONRASI GEÇİŞ DAHA HIZLI OLACAK Yardımcı doçentlik kadrosu 2547 sayılı kanun ile sisteme girdi. Akademinin kendi tabii ihtiyacı ve doğası sonucu değil, o günkü sorunlara pratik çözüm üretmeye yönelik olmak üzere icat edildi. Yükseköğretim Kanunu’ndaki “yardımcı doçentlik” kadrosu “doçentin yardımcısı” şeklindeki bir yanlış algı oluşturuyor. Bu gerçek ve dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde aynı pozisyon için kullanılan ibarelerin anlamları dikkate alınarak, “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosu ihdas edildi. Bu düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş sürecinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olabilecek. Doçentlik sürecinde aşağıdaki iyileşmelerde dikkate alındığında “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosunun geçici bir öğretim üyeliği kadrosu olması bekleniyor.

DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA DEĞİŞİKLİK Yardımcı doçentliğin kaldırılması; doktor öğretim görevlisi kadrosunun getirilmesi düzenlemesinin doçentlik sürecindeki köklü değişikliklerle birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Mevcut sistemde doçentlik başvuruları (a) yabancı dil barajı, (b) eser inceleme ve (c) sözlü sınav olarak üç aşamada gerçekleştiriliyor. Doçent unvanına sahip kişilerin doçentlik kadrolarına atanma süreci ise üniversitelerin kendi senatolarınca belirlenen atama kriterlerince yapılıyor. Dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde bu süreç, üniversiteler tarafından yürütülüyor. Bu dikkate alınan birinci husus. Diğer taraftan ilk defa yardımcı doçentlik ve doçentlik konusuyla ilgili çok geniş bir görüş alma süreci gerçekleştiriliyor. Ahmet Hakan yazdı: Gül artık kıl etme stratesjisine geçti SÖZLÜ SINAV KALKIYOR Gelen görüşler doçentlik konusunda iki konuda sorun olduğunu ortaya koydu. Büyük çoğunluk merkezi sözlü sınavının kaldırılmasını talep ediyor. Belli bir nispette de dil barajının merkezi olarak belirlenmesinin yanlış olduğu dile getiriliyor. Yeni düzenlemeler bu iki sorunlu alanı ortadan kaldıracak. Yani kanunda yer alan yabancı dilde asgari 65 puan ön şartı ve sözlü sınav zorunluluğu kaldırılacak.