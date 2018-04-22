CHP'nin son anketini canlı yayında açıkladı! 'Yüzde 10-25 arasında değişiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Tezcan, bugün basına yansıyan Kılıçdaroğlu-Akşener arasındaki gizli görüşme iddialarını doğruladı ve, "Bir görüşme olmuş. Sayın genel başkan İstanbul'da olduğu sırada Meral Akşener'in de İstanbul'da bulunmasından dolayı bir görüşme olmuş. " ifadelerini kullandı. Tezcan, Meral Akşener'in olası adaylığı ve Abdullah Gül sorularına da yanıt verdi.
Tezcan'ın açıklamaları:
Kadınlar siyasette erkekleşmeden yer almalı. Gördüğüm kadarıyla ikisini dengelemiş. Sayın Akşener önemli bir siyasetçi. Siyasetin hem kavgalı alanını bilen hem de bir kadın olarak, bir anne olarak hepsi bir arada, öyle bir yanı var. Değerli bir siyasetçi.
('Meral Akşener'e oy verir misiniz?' sorusuna) Bugünün yemeğini bugün yiyeceğiz, yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Biz adayımızı çıkaracağız, orada demokratik bir yarış olacak. Sonrası ne olur, devamında bakılır.
CHP PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞÜ İSTİYOR MU?
Bu bir nihai hedeftir. Biz referandumdan önce söylediklerimizde bu çerçevede ısrarcıyız. Bir sistem önümüzde. Biz diyoruz ki kuvvetler ayrılığı, güçlü Meclis, yargı bağımsızlığı önemlidir. Getirilen sistem bunu ortadan kaldırdı. Böyle oldu diye tamam bitti, Türkiye'de demokrasiyi kurmak imkansızdır demiyoruz. Nihai hedefimiz demokratik parlamenter sistemi yeniden kurmak. Bu nihai hedefimiz. Biz kampanyamızın tamamını bu merkez üzerine oturtacağız diye düşünmüyoruz. 400 milletvekili alırsak hedefimiz bu, vermezse yönetmeyecek miyiz ülkeyi. İşsizliği yönetmeyecek miyiz? Huzuru tesis etmeyecek miyiz? Türkiye'yi yönetecek bir plana ihtiyaç var. Bu sistemde bile Meclis'in yetkilerini devreden çıkaracak şekilde kullanmayacağız.
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ
Bir görüşme olmuş. Sayın genel başkan İstanbul'da olduğu sırada Meral Akşener'in de İstanbul'da bulunmasından dolayı bir görüşme olmuş.
SON ANKETİ AÇIKLADI
Yaptırdığımız anketlerde şunu görüyoruz: Referandumda 'evet' demiş olanların önemli bir bölümü (yüzde 10 ile 15 arasında değişiyor) pişman kararlarından. 'Evet' demiş olduktan sonra ortaya çıkan uygulamalardan rahatsızlar.
EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NUN ADAYLIĞI
Siyaset mühendisliği kötü bir şey değildir. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. O dönem başka bir Cumhurbaşkanı vardı. Başbakan kalkıyor, daha fazlasını kullanan bir Cumhurbaşkanı var. Böyle bir tablo içinde bugünün Cumhurbaşkanı adayını belirlerken bugünün şartlarına göre belirlemek lazım.
Birinci turda aday seçilmezse, bu anlayışı temsil edenlerin, ikinci tura gelen herhangi bir adayın etrafında birleşilir. Parlamento, meclis seçimleri var. Meclis seçimlerinde de görünen tablo, son çıkan ittifak yasasını da dikkate aldığımızda bir ittifakı ortaya çıkarıyor. İlkeler ittifakı diye genel başkanımız daha önce söyledi. Geniş ittifak alanı yaratmak mümkün. Bu çerçevede de demokrasiyi kuracak, toplumsal barışı inşa edecek, kendi dışındakini ötekileştirmeyen bir projeyi inşa edecek ittifaka ihtiyaç var. Yapılacak iş, Cumhurbaşkanı adayını da bu anlayışa uygun çerçevede bir yapıştırıcı aday olarak düşünüp sandıktan çıkabilme kombinasyonlarını da hesap edip buna göre yürümek. 25 Haziran sabahı, ikinci tura kalmış olsa bile, sonuç belli olarak kalmış olur.
İYİ PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE NE VAR?
Bizim salı günü PM toplantımız var. Orada görüşeceğiz. Bugün daha çok tablonun nasıl işleyeceği, parlamento seçimlerinde ittifak ihtimalleri nedir, Türkiye'nin ihtiyaçlarını konuşacağız. Başka seçenekler de olabilir.
MERAL AKŞENER 2. TURA KALIRSA, CHP OY VERİR Mİ?
Bu süreç içinde demokrasi içinde birleşenler farklı aday çıkardığında, ikinci tura birisi kaldığında kuşkusuz destekleriz.
METİN FEYZİOĞLU ADAY GÖSTERİLİR Mİ?
Birçok arkadaşımızın ismi geçiyor. Dolayısıyla neden aday gösterilmiyor sorusu doğru bir soru değil. En erken salı günü PM'de yapılır. Bütün seçenekler masada.
ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI
(Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'le görüşmesi) Bir görüşme planı yok. Biz başka bir yerden bir aday arayışı içinde değiliz.
Pazartesi Saadet Partisi Genel Başkanı ve heyeti genel başkanımızla görüşmeye gelecekler. Orada da bunlar konuşulacak. Türkiye'nin bugün toplumsal barışa ve mutabakata ihtiyacı var. Vatandaş 4 sefer sayın Erdoğan'ı dinliyor, Arada bir sefer bizi dinliyor. Bunun için ilk fırsat seçim.
HDP İLE İTTİFAK OLABİLİR Mİ?
En geniş mutabakatın sağlanması lazım. HDP içinde, dışında olsun diye ayırma lüksümüz yok.
İYİ PARTİ SEÇİME KATILABİLECEK Mİ?
İYİ Parti'nin hukuken katılmasına engel yok. YSK'ya gönderilen yazıda da İYİ Parti örgütlenme şartını tamamlayan 10 parti içinde gözüküyor. Karar veremediler, pazartesiye kaldı. Bu tartışmanın olması büyük bir ayıp.
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