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CHP'nin son anketini canlı yayında açıkladı! 'Yüzde 10-25 arasında değişiyor'

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki gizli görüşmeyi doğruladı. Tezcan, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına ilişkin olarak, "İYİ Parti'nin hukuken katılmasına engel yok. YSK'ya gönderilen yazıda da İYİ Parti örgütlenme şartını tamamlayan 10 parti içinde gözüküyor" dedi. CHP'nin yaptırdığı ankete değinen Tezcan, son rakamları paylaştı.

CHP'nin son anketini canlı yayında açıkladı! 'Yüzde 10-25 arasında değişiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Tezcan, bugün basına yansıyan Kılıçdaroğlu-Akşener arasındaki gizli görüşme iddialarını doğruladı ve, "Bir görüşme olmuş. Sayın genel başkan İstanbul'da olduğu sırada Meral Akşener'in de İstanbul'da bulunmasından dolayı bir görüşme olmuş. " ifadelerini kullandı. Tezcan, Meral Akşener'in olası adaylığı ve Abdullah Gül sorularına da yanıt verdi.

Tezcan'ın açıklamaları:

Kadınlar siyasette erkekleşmeden yer almalı. Gördüğüm kadarıyla ikisini dengelemiş. Sayın Akşener önemli bir siyasetçi. Siyasetin hem kavgalı alanını bilen hem de bir kadın olarak, bir anne olarak hepsi bir arada, öyle bir yanı var. Değerli bir siyasetçi.

('Meral Akşener'e oy verir misiniz?' sorusuna) Bugünün yemeğini bugün yiyeceğiz, yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Biz adayımızı çıkaracağız, orada demokratik bir yarış olacak. Sonrası ne olur, devamında bakılır.

CHP PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞÜ İSTİYOR MU?

Bu bir nihai hedeftir. Biz referandumdan önce söylediklerimizde bu çerçevede ısrarcıyız. Bir sistem önümüzde. Biz diyoruz ki kuvvetler ayrılığı, güçlü Meclis, yargı bağımsızlığı önemlidir. Getirilen sistem bunu ortadan kaldırdı. Böyle oldu diye tamam bitti, Türkiye'de demokrasiyi kurmak imkansızdır demiyoruz. Nihai hedefimiz demokratik parlamenter sistemi yeniden kurmak. Bu nihai hedefimiz. Biz kampanyamızın tamamını bu merkez üzerine oturtacağız diye düşünmüyoruz. 400 milletvekili alırsak hedefimiz bu, vermezse yönetmeyecek miyiz ülkeyi. İşsizliği yönetmeyecek miyiz? Huzuru tesis etmeyecek miyiz? Türkiye'yi yönetecek bir plana ihtiyaç var. Bu sistemde bile Meclis'in yetkilerini devreden çıkaracak şekilde kullanmayacağız.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Bir görüşme olmuş. Sayın genel başkan İstanbul'da olduğu sırada Meral Akşener'in de İstanbul'da bulunmasından dolayı bir görüşme olmuş.

SON ANKETİ AÇIKLADI

Yaptırdığımız anketlerde şunu görüyoruz: Referandumda 'evet' demiş olanların önemli bir bölümü (yüzde 10 ile 15 arasında değişiyor) pişman kararlarından. 'Evet' demiş olduktan sonra ortaya çıkan uygulamalardan rahatsızlar.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NUN ADAYLIĞI

Siyaset mühendisliği kötü bir şey değildir. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. O dönem başka bir Cumhurbaşkanı vardı. Başbakan kalkıyor, daha fazlasını kullanan bir Cumhurbaşkanı var. Böyle bir tablo içinde bugünün Cumhurbaşkanı adayını belirlerken bugünün şartlarına göre belirlemek lazım.

Birinci turda aday seçilmezse, bu anlayışı temsil edenlerin, ikinci tura gelen herhangi bir adayın etrafında birleşilir. Parlamento, meclis seçimleri var. Meclis seçimlerinde de görünen tablo, son çıkan ittifak yasasını da dikkate aldığımızda bir ittifakı ortaya çıkarıyor. İlkeler ittifakı diye genel başkanımız daha önce söyledi. Geniş ittifak alanı yaratmak mümkün. Bu çerçevede de demokrasiyi kuracak, toplumsal barışı inşa edecek, kendi dışındakini ötekileştirmeyen bir projeyi inşa edecek ittifaka ihtiyaç var. Yapılacak iş, Cumhurbaşkanı adayını da bu anlayışa uygun çerçevede bir yapıştırıcı aday olarak düşünüp sandıktan çıkabilme kombinasyonlarını da hesap edip buna göre yürümek. 25 Haziran sabahı, ikinci tura kalmış olsa bile, sonuç belli olarak kalmış olur.

İYİ PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Bizim salı günü PM toplantımız var. Orada görüşeceğiz. Bugün daha çok tablonun nasıl işleyeceği, parlamento seçimlerinde ittifak ihtimalleri nedir, Türkiye'nin ihtiyaçlarını konuşacağız. Başka seçenekler de olabilir.

MERAL AKŞENER 2. TURA KALIRSA, CHP OY VERİR Mİ?

Bu süreç içinde demokrasi içinde birleşenler farklı aday çıkardığında, ikinci tura birisi kaldığında kuşkusuz destekleriz.

METİN FEYZİOĞLU ADAY GÖSTERİLİR Mİ?

Birçok arkadaşımızın ismi geçiyor. Dolayısıyla neden aday gösterilmiyor sorusu doğru bir soru değil. En erken salı günü PM'de yapılır. Bütün seçenekler masada.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

(Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'le görüşmesi) Bir görüşme planı yok. Biz başka bir yerden bir aday arayışı içinde değiliz.

Pazartesi Saadet Partisi Genel Başkanı ve heyeti genel başkanımızla görüşmeye gelecekler. Orada da bunlar konuşulacak. Türkiye'nin bugün toplumsal barışa ve mutabakata ihtiyacı var. Vatandaş 4 sefer sayın Erdoğan'ı dinliyor, Arada bir sefer bizi dinliyor. Bunun için ilk fırsat seçim.

HDP İLE İTTİFAK OLABİLİR Mİ?

En geniş mutabakatın sağlanması lazım. HDP içinde, dışında olsun diye ayırma lüksümüz yok.

İYİ PARTİ SEÇİME KATILABİLECEK Mİ?

İYİ Parti'nin hukuken katılmasına engel yok. YSK'ya gönderilen yazıda da İYİ Parti örgütlenme şartını tamamlayan 10 parti içinde gözüküyor. Karar veremediler, pazartesiye kaldı. Bu tartışmanın olması büyük bir ayıp.

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Son dakika Bülent Tezcan Meral Akşener MHP

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
yahu hanginizin yönetici sıfatı var allah aşkına.yeterki rte gitsin demek zihniyetinizin nekadar pislik olduğu ortaya çıkıyor.
Yeter ki rte gitsin deniyorsa esas sizin ne kadar pislik olduğunuz ortaya çıkıyor millet sizden ve hırsız yolsuz baskıcı torpilci rüşvetçi dürüst olmayan namert söylemlerinizden bıktı aynayı alın kendinizle başım bakın millete salya atacağınıza
boş ve beleş iki parti
pkk ve fetö el ele kol kola, zaten gerçeklerin ortaya bir gün çıkar
meral hanım yalandan atıp tutuyordu ...Ben chp ile ittifak yapmam..hepinizin ne mal oldugu ortada..Atatürkçü partiyim diyen sahtekarlar hdp ile ittifak yaparız diyor ve yapıyor ..
İYİ PARTİ, AK PARİNİN DEGIL, CHP NIN BELINI KIRAR. MHP ZATEN AK PARTI TARAFINDAN MECLISE SOKULUYOR YAPILAN ANLASMA ILE. AMA TAKTIK VE STRATEJIK OLARAK MERAL HANIM A CHP LILERIN SEMPATISI COK FAZLA. OZELLIKLE EGE VE AKDENIZ BOLGESINDE CHP NIN ULUSALCI ATATURKCU OYLARI MERAL HANIM A KAYACAK. IZMIR DE OZELLIKLE AZIZ KOCAOGLU NA TERK EDILEN PARTI, ZORLA VE BASKI ILE ATATURK U SEVMEYEN, ATATURK DUSMANI PKK SEVICISI BELE DIYE BASKANLARI, MILLETVEKILLERI IZMIRLIKERI CANINDAN BEZDIRMISTIR. IZMIR LI DIYARBAKUR DAKI TERORIST I HAPISE YOLLAYAN IZMIR MILLETVEKILI ZENEP ALTIOKLARI UNUTULUR MU?
akşener ve chp bu ittifak olursa soldan chp ye oy verenlerin akıllarından şüphe ederim.
Allah ülkemizi chp hep pkk feto karışımı iktidardan korusun Allah ülkemizin ve RTE nin yar ve yardımcısı olsun
ak troller yazın bakalım...
trol mrol degil kardes 15 yildir iktidari dusunmeyen bir parti olan chp lilere uzuluyorum. yazik. HALA SOLCULUGU 80 YILDIR ANLATAMADILAR BU MILLETE, SAGDAN BIRINI ARIYORLAR YARISTIRACAK
Tanrı türkü yobazdan korusun... Ne yapacaksanız yapin
İktidarın bu kadar rahat seçim kazanması muhalefetin beceriksizliğindendir. Hiç bir yenilik, plan proje yok tek odaklamdıkları nokta ‘seni başkan yaptırmayacağız’
bu kadar aciz olduğunuzu ve fitne fesatci olduğunuzu yine kanıtladınız.( chp) siz sadece ortalikda bos konusmağı bilirsiniz, iş ciddiye bindiyinde boyle sağa sola koşarsınız. siz chp milleti ve devleti her an satarsınız. kendinize güveniniz yok. sıkıştığınızda ya dısarı satarsınız baktınız dışardan umut yok o zaman içerde ararsınız boyle. nerde sizin kendi iradeniz ve gucunuz
Allahim ne olur ataturku 2 saatligine dunyaya gondersen... vallahi bunlari yeter lan adimi kullanarak kurmus oldugum ulkeyi bolmeye calistiginiz diyerek asip geri doner.
bunlardan ne cacık olur ne pırasa
fetönün siyasi oldugu yerde gizli konuşmak. eger sizin konuştugu sizden daha iyi dinlememişlerse bende bişey bilmiyorum. bunların genetiklerinde var dinlemek
bu akp liler harbiden uyuşturulmuş gibi. yorumlara bakıyorum troller kendilerinden başkasını çekemiyor. bağırta bsğırta o koltukları elinizden alacağız
TÜRKİYEMİZİN DİŞ VE İÇ DÜŞMANLARINA KARŞI BEKAASINA OLAN DIŞ VE İÇ DÜŞMANLARA KARŞI EKONOMİSİNE DIŞ VE İÇ DÜŞMANLARINA KARŞI TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİNİN ÖNEMLİ OLUŞU SEBEBİYLE DIŞ VE İÇ DÜŞMANLARIMIZA KARŞI TÜRKİYEMİZİN DÜNYA SÜPER GÜÇLERİNE KARŞI MİLLİ SİLAHLARIMIZI YAPMAMIZ İÇİN AZ KALDI 2023.DEN SONRA BİŞEY KALMAYAÇAK BU ZAMANA KADAR BU BAŞARAÇAK TEK ADAM TEK KİŞİ ADAM GİBİ ADAM OLAN SAYIN: R.T.ERDOĞAN.,dan başka adam varmı müslüman türk ulusu bunu biliyor ya sizler. yahu hanginizin yönetici sıfatı var allah aşkına.yeterki rte gitsin demek zihniyetinizin ne kadar pislik olduğu ortaya çıkıyor.
bir gorusme olmusmu kimsenin haberi yok bu ne gizlilik zaten belli kimlerle ittifak yaptigi chp hdp ile iyi parti karamanoglu ile ama toplumu rahatsiz olmasin diye boyle gozukuyor ittifak bu sekilde oldu chp-iyi parti- saadet ve hdp tumu bir ittifak oldu saka gibi degilmi buradan su cikiyor erdogan turkiyeyi bolmedi birlestirdi bunlarin dordunun bir araya gelmesi ne anlama geliyor allah askina biri soylesin....
şu hükümet girsin kim gelerse gelsin
meral hani ittifak yapmayacaktı, bağırıp çağırıyordu. Gün dönmeden meral döndü, siz kim ülke yönetmek kim...
ben 10 yildir diyorum bunlar blne kendilerine ne de devlete fayda gekir hep sivri dil heo kaos planlari var.. millet yemiyo hadi artik yuruyun giidin.
Chp-İyi-Saadet-Demokrat en az %60 Biz eski Dyp-Anap'lılar,yani DP de olmalı bu ittifakta.
HDP meclisde bir parti olarak duruyorsa iyi fikirlilerle konuşulabilir, yok suç unsuru taşıyanlar varsa yargıya verin, milletvekilliğinden çıkarın..niye besleniyor o zaman.
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