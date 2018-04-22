CHP'nin son anketini canlı yayında açıkladı! 'Yüzde 10-25 arasında değişiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Tezcan, bugün basına yansıyan Kılıçdaroğlu-Akşener arasındaki gizli görüşme iddialarını doğruladı ve, "Bir görüşme olmuş. Sayın genel başkan İstanbul'da olduğu sırada Meral Akşener'in de İstanbul'da bulunmasından dolayı bir görüşme olmuş. " ifadelerini kullandı. Tezcan, Meral Akşener'in olası adaylığı ve Abdullah Gül sorularına da yanıt verdi.

Tezcan'ın açıklamaları:

Kadınlar siyasette erkekleşmeden yer almalı. Gördüğüm kadarıyla ikisini dengelemiş. Sayın Akşener önemli bir siyasetçi. Siyasetin hem kavgalı alanını bilen hem de bir kadın olarak, bir anne olarak hepsi bir arada, öyle bir yanı var. Değerli bir siyasetçi.

('Meral Akşener'e oy verir misiniz?' sorusuna) Bugünün yemeğini bugün yiyeceğiz, yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Biz adayımızı çıkaracağız, orada demokratik bir yarış olacak. Sonrası ne olur, devamında bakılır.

CHP PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞÜ İSTİYOR MU?



Bu bir nihai hedeftir. Biz referandumdan önce söylediklerimizde bu çerçevede ısrarcıyız. Bir sistem önümüzde. Biz diyoruz ki kuvvetler ayrılığı, güçlü Meclis, yargı bağımsızlığı önemlidir. Getirilen sistem bunu ortadan kaldırdı. Böyle oldu diye tamam bitti, Türkiye'de demokrasiyi kurmak imkansızdır demiyoruz. Nihai hedefimiz demokratik parlamenter sistemi yeniden kurmak. Bu nihai hedefimiz. Biz kampanyamızın tamamını bu merkez üzerine oturtacağız diye düşünmüyoruz. 400 milletvekili alırsak hedefimiz bu, vermezse yönetmeyecek miyiz ülkeyi. İşsizliği yönetmeyecek miyiz? Huzuru tesis etmeyecek miyiz? Türkiye'yi yönetecek bir plana ihtiyaç var. Bu sistemde bile Meclis'in yetkilerini devreden çıkaracak şekilde kullanmayacağız.