Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
Afrin'de 4456, Kuzey Irak'ta 403, yurt içinde son dönemde 345 teröristi etkisiz hale getirdik.
Yaralıların tedavisi için İsrail'in engelleme çabalarına rağmen girişimlerimizi devam ettiriyoruz.
Amerikan'ın büyükelçiliğini BM ve uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması İsrail yönetimini adeta azdırmıştır
Kudüs'ün İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz
İsrail'in şımarık ve küstah tavrına ses çıkarılmamasının sonuçları ağır olacaktır
Bu olaylar karşısında Birleşmiş Milletler bitmiştir, çökmüştür, BM Genel sekreterine ulaşamıyoruz.
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