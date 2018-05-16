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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de şehit aileleri için düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan yaptığı konuşmada, 'Afrin'de 4456, Kuzey Irak'ta 403, yurt içinde son dönemde 345 teröristi etkisiz hale getirdik.' ifadelerini kulladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Afrin'de 4456, Kuzey Irak'ta 403, yurt içinde son dönemde 345 teröristi etkisiz hale getirdik.

Yaralıların tedavisi için İsrail'in engelleme çabalarına rağmen girişimlerimizi devam ettiriyoruz.

Amerikan'ın büyükelçiliğini BM ve uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması İsrail yönetimini adeta azdırmıştır

erdoğan

Kudüs'ün İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz

İsrail'in şımarık ve küstah tavrına ses çıkarılmamasının sonuçları ağır olacaktır

Bu olaylar karşısında Birleşmiş Milletler bitmiştir, çökmüştür, BM Genel sekreterine ulaşamıyoruz.

ak parti


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yalandan başka birşey değilsin. hep faşooo ağa taklidiyle milleti kandırıyorsun.
o kadar müslüman devletin içinde küçücük bir dev milleti dinle imanla oyalayacagınıza silah yapın elin gavuru böyle ilerliyor her ramazan aynı konuları işliyoruz millet orucu ne bozar yeterince öğrendi gavuru nasıl yeneriz diye eğitime önem verin üretime önem verin
reisi dinleyin not alın:)
Dediklerine inanmak istiyoruz..
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