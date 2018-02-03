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Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday mı olacak?

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 10:56 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Altay, bugün ve yarın gerçekleşecek kurultayda kazananın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyerek, Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday mı olacak?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesi CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

2019 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınırken, 'partinin genel başkanı Cumhurbaşkanlığı için her zaman aday olabilir' sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığının sinyallerini verdi. Altay, 2019 seçimlerinde 'demokrasi kazanacak' ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu takdirde seçimleri kazanacağını vurguladı.

"MUTABAKAT DURUMUMUZ YOK"

HDP'nin desteğini alacak mısınız sorusuna ise Altay, 'Bizim siyasi partiler konusunda işbirliği ve mutabakat gibi bir durumumuz yok. Referandum sırasında oluşan HAYIR bloğu vardı. HDP, Saadet Partisi bu bloktaydı. Yine 2019'da tek adam rejimine karşı bu partilerin birlikte yol alabileceğini söylemek mümkün. Ancak şunu unutmamak lazım bir çok MHP'li referandumda hayır oyu verdiği gibi bir çok Kürt vatandaşı da evet oyu vermiştir" yanıtını verdi.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Engin Altay 2019 seçimleri 2019 seçimi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Öyle olursa herşeyi eline yüzüne bulaştırır... Şimdi bile dam - kapı konuşup duruyor. Sorsan ne konuştuğunu kendi bile anlamadığını rahatlıla söyler. Boş işlerle devlet işlerini karıştırmamak lazım. CHP de sular zaten kaynadı şimdi başkan bile olamayacak kendini acındırarak kimseye karşı çıkmayarak seçimi kazanma oyununda. Hem kendini bitirdi hemde chp yi bitirdi hadi en iyisi civciv besle onuda becere bilirsen kediye kaptırmadan.
Valla üzülerek söylüyorum ki Erdoğan hakli buna beş koyun versen kurda kaptırır getirir ki bu kötü zamanda devleti emanet edesin. İki mantıklı lafı bir araya getirip konuşamayan birisine ülkenin anahtarını verecek kadar kafayı yemedi bu millet bu oyu aliyorsan senin o güzel tipine değil CHP'nin hürmetine alıyorsun bunu unutma bay Kemal
800 alevi delege normal mi?
beden dili hitabet erdoğan ın yanında zayıf kalıyor dost acı söyler ülkeyi yönetemez hayret içinde izlediğim nasıl parti lideri olduğu chp seçmeni çok okuyan olarak görüyordum yanılmışım yahu beden dili hitabet kitapları okuyan biri olarak çok cılız kalıyor belki dürüst efendi olabilir ama tayyip erdoğan beden dili hitabet çok güçlü aralarında uçurumlar var kılıçdaroğlu gitmeli eyyyy chp delegeleri kaybetmeye devam mı ?????
Başkanlık sistemine karşı olanlar bi zahmet başkanlığa aday olmasınlar
Bu adam CHP yi bitirecek. Sayın Erdoğan aklı bence.
Aday olsa nolur olmasa nolur. Partinin içine etti. Onurlu bir insan, batanini seven insan bu kadar koltuk sevdalısı olmaz 8 seçim kaybettiniz yeter artık
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