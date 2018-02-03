Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday mı olacak?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesi CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

2019 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınırken, 'partinin genel başkanı Cumhurbaşkanlığı için her zaman aday olabilir' sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığının sinyallerini verdi. Altay, 2019 seçimlerinde 'demokrasi kazanacak' ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu takdirde seçimleri kazanacağını vurguladı.

"MUTABAKAT DURUMUMUZ YOK"

HDP'nin desteğini alacak mısınız sorusuna ise Altay, 'Bizim siyasi partiler konusunda işbirliği ve mutabakat gibi bir durumumuz yok. Referandum sırasında oluşan HAYIR bloğu vardı. HDP, Saadet Partisi bu bloktaydı. Yine 2019'da tek adam rejimine karşı bu partilerin birlikte yol alabileceğini söylemek mümkün. Ancak şunu unutmamak lazım bir çok MHP'li referandumda hayır oyu verdiği gibi bir çok Kürt vatandaşı da evet oyu vermiştir" yanıtını verdi.