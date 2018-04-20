Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? HDP'li Bilgen'den açıklama geldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve Parti sözcüsü Ayhan Bilgen, pazar günü yapacakları toplantıda aday belirleme yöntemini belirleyeceklerini söyleyerek, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya ise "Elbette ki kamuoyunda öneriler var. Sayın Demirtaş'ın da kendi beyanları var. Şüphesiz hem öneriler hem beyanlar mutlaka dikkate alınacaktır" şeklinde yanıt verdi.

HDP'li Bilgen partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, ilk olarak erken seçim kararını değerlendirdi. Erken seçimi, 'baskın seçim' olarak değerlendiren Bilgen, "Seçimlere medyaya yönelik baskınların, tutuklamaların, keyfi gözaltıların yoğun olduğu bir ortamda gidiyoruz. Bu bile aslında başlı başına bu seçimlerin hangi koşullarda gerçekleşeceğini göstermeye yetiyor bile" dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak Bilgen, "Bizim milletvekillerimizin bu açıdan korkuları, kaygıları yok. Hiç bir vekilimiz koltuğa yapışmış değil ve hiç bir vekilimiz aman aman orada olmanın hevesi derdi içerisinde değil. Ama bu ceza iki vekilimize verilmiş değil. Bu ceza doğrudan doğruya onları seçen halka yönelik bir iradeyi tanımamak tavrıdır" diye konuştu.