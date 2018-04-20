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Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? HDP'li Bilgen'den açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi muhalefet adaylarını netleştirmeye çalışırken, HDP de seçim startını verdi. 'Demirtaş aday olacak mı?' sorusuna yanıt veren HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen pazar günü yapacakları toplantıya dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? HDP'li Bilgen'den açıklama geldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve Parti sözcüsü Ayhan Bilgen, pazar günü yapacakları toplantıda aday belirleme yöntemini belirleyeceklerini söyleyerek, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya ise "Elbette ki kamuoyunda öneriler var. Sayın Demirtaş'ın da kendi beyanları var. Şüphesiz hem öneriler hem beyanlar mutlaka dikkate alınacaktır" şeklinde yanıt verdi.

HDP'li Bilgen partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, ilk olarak erken seçim kararını değerlendirdi. Erken seçimi, 'baskın seçim' olarak değerlendiren Bilgen, "Seçimlere medyaya yönelik baskınların, tutuklamaların, keyfi gözaltıların yoğun olduğu bir ortamda gidiyoruz. Bu bile aslında başlı başına bu seçimlerin hangi koşullarda gerçekleşeceğini göstermeye yetiyor bile" dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak Bilgen, "Bizim milletvekillerimizin bu açıdan korkuları, kaygıları yok. Hiç bir vekilimiz koltuğa yapışmış değil ve hiç bir vekilimiz aman aman orada olmanın hevesi derdi içerisinde değil. Ama bu ceza iki vekilimize verilmiş değil. Bu ceza doğrudan doğruya onları seçen halka yönelik bir iradeyi tanımamak tavrıdır" diye konuştu.

DEMİRTAŞ ADAY OLACAK MI?

Bilgen, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya ise şu şekilde cevap verdi: "Biz Pazar günü yapacağımız toplantıda hem cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili hem de milletvekilleri ile ilgili aday belirleme yöntemimizi belirleyeceğiz. Elbette ki kamuoyunda öneriler var. Sayın Demirtaş'ın da kendi beyanları var. Şüphesiz hem öneriler hem beyanlar mutlaka dikkate alınacaktır. Ama süreç başlamadığı için bu tartışmalara dair somut bir şey söylemek benim açımdan mümkün değil. Ama önümüzdeki günlerde takvim çok kısa yani parti kurullarında bir eğilim, yaklaşım ortaya çıkacaktır. Biz öncelikle kazanmayı hedefliyoruz."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ne adaylığı.siz neyin kafasını yaşıyorsunuz..utanmadan birde TÜRKİYE CUMHURİYETİ ne cumhurbaşkanlığına aday mı olacaksınız..
Niye? Halihazırdaki Cumhurbaşkanını da yolsuzlukla hırsızlıkla suçluyor ana muhalefet lideri. Fetönün siyasi ayağı diyor onun için! Demirtaş da bu ülkenin bir evladı çok da iyi yönetir ülkeyi mevcut "man'cılar" dan..!
Sadece onlara oy verdiğimizde bizi kabul eden kimliğimizden değerlerimizden varlığımızdan dilimizden vazgeçmemizi isteyen seçtiğimiz vekili tanımayan onları içeri tıkanlara hiç bir zaman oy vermeyeceğiz.Hatırlatma yapayım bir ara Hamasa İsrail terörist diyordu Türkiye karşı çıkıyordu halk seçmiş onu diye ee bizim vekilleri uzaylılar mı seçti:) Bir hatırlatma daha sur belediyesi ile filistin ramallah belediyesi arasında kardeşlik anlaşması yapılmıştı akp dava açmıştı efendim kürt arap kardeşliği geçiyordu diye:)Karşınızda çocuklar yok ey akp ey kandırkçılar ve sürekli kananlar !
olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Sinek vızıltısi vız vız vız...
ülke yönetecek balkal değil
basın uçmuş.
oyum hdp herzaman hdp güclünün yanında herkes olur sayın selahattin demirtaş türkiyenin gururu herzaman dik durdu sadece kürsü konuşmalarından diye yargılanıyor herzaman barıştan yana konuşan sayın selahttin demirtaşa sayıglar
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