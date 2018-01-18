Sürpriz Abdullah Gül yorumu: Aday olma ihtimali...

Son Güncelleme 1 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 04:20 |1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen basın buluşması etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, 2019 seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine, "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan." yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şişli'de bir otelde düzenlenen "Ulusal Basın Buluşması" etkinliğinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzun zamandır siyasetin içerisinde olduğunu ancak bu kadar badireli bir döneme girildiğini hatırlamadığını savunan Karamollaoğlu, ihtilal dönemlerinde dahi kısa süreli bir baskı oluştuğunu, sonrasında fikirlerin tekrar dile getirebildiğini, bugün yaşananların da üzücü olduğunu belirtti. 'HUKUKUN BİTTİĞİ NOKTA' Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin şimdiye kadar bu kadar karmaşık bir noktaya gelmediğini öne süren Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Irak, Suriye, Mısır, Libya bir kaosun içerisinde, nereye baksak üzüntü verici gelişmeler var. Memleketteki kutuplaşmayı en ciddi tehlike olarak görüyoruz çünkü kutuplaşma diyaloğu ortadan kaldırıyor. Sıkıntılı bir noktaya girdik, en çok tedirgin eden, artık adalet mekanizmasına güvenin kalmaması. İki gazetecinin tahliyesi noktasında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı, yerel mahkemenin kabul etmemesi ve yerel mahkemenin kararının şu anda icra edilir durumda olması. Benim kanaatim hukukun bittiği nokta çünkü anayasa en üst mercidir, anayasa mahkemesinin verdiği kararlara itiraz da edilemez."

OLASI AFRİN OPERASYONU: ABD YAVAŞ YAVAŞ İNCİRLİK'TEN ELİNİ ÇEKİYOR Karamollaoğlu, Türkiye'nin olası Afrin operasyonu için de şu değerlendirmelerde bulundu: "Amerika, akıl almaz bir şekilde bu bölgeyi silahlandırıyor. 4 bin 900-5 bin tır silah gönderiyor. Kim kullanacak bunu? Eninde sonunda onları yine Amerikalılar kullanacaklar çünkü Amerikalılar o silahları kullanmak üzere yetiştirilmişler, öbürleri 3 ay içinde o silahları kullanamazlar. Amerika, orada barış ne kadar bozulursa o kadar memnun. Afrin'e girdik, çıktık, bu Suriye problemini çözecek mi? Kuzeyde bir koridor oluşmasını engelleyeceğiz, bizim derdimiz bu. Ben hükümetin bu noktadaki tavrının kapsamlı olmadığı, bu yaklaşımın oradaki problemi çözmeyeceği kanaatindeyim. İncirlik Üssü, kurulduğundan beri bizim bilmediğimiz işler çevriliyor. Artık o üssün Amerika'ya da faydası yok gibi geliyor bana. Amerika da yavaş yavaş İncirlik'ten elini çekmeye çalışıyor çünkü artık Suriye'nin içerisinde Amerika'nın yeteri kadar üssü var." 'ABDULLAH GÜL BEY KIYMETLİ BİR KARDEŞİMİZ ADAY OLMA İHTİMALİ OLUR'