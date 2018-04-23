TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında 23 Nisan özel oturumu gerçekleştiriliyor. Meclis'teki özel oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Oturumda partilerin temsilcileri birer konuşma yapacak. Meclis'teki oturumda İYİ Parti için de yer ayrıldı.
MECLİS'TE GERGİNLİK
Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı konuşmada gerginlik yaşandı. CHP liderinin "20 Temmuz darbesi" sözleri ve Meclis'ten soru önergesi yetkisinin alınmasına dair sözleri AK Parti sıralarından büyük tepki topladı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kılıçdaroğlu demek ki grup başkanvekili ile benim bizzat yaptığım görüşmenin farkında değil. 26. dönemde 24 bin 287 yazılı soru sorulmuş bunlardan 10 bin 75'i cevaplanmıştır. Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu bu kürsüde yansıtmıştır." yanıtını verdi.
Elitaş'ın ardından söz alan CHP'li Özel ise, "Böyle bir söz almak zorunda kaldığım için üzgünüm. Sayın genel başkandan sonra grup başkanvekilinin sözü almış olması AK Parti'nin içinde bulunduğu rahatsızlığı ortaya koymaktadır. 15 Temmuz akşamı hepimiz birlikteydik. Sayın genel başkanımız bize Meclis'e gitme, seçilmiş hükümete sahip çıkma konusundaki talimatı vermiş. İlk fırsatta Ankara'ya geleceğini söylemiştir. Darbe girişimini araştırma komisyonunda İstanbul Vali Yardımcısının tutanakları ortaya koymaktadır ki, dönemin AK Parti Genel Başkanı Tuzla'daki evine bırakılmış, evinden alınmış, jandarmanın çakarları görüldüğünde Ilgaz Tüneli'ne saklanmıştır." ifadelerini kullandı.
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN YANIT
Tartışmanın ardından söz alan Başbakan Yıldırım, "Daha bu Meclis'e yaraşır bir toplantıyı gönlümüz arzu ederdi. Ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımız ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur. Tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakanı uçaklara, "alçakları vurun" demiştir." diye konuştu.
Tekrar söz alan Özel, "Biz de bu yaşansın istemezdik, grup başkanvekiliniz yaptığı iftiraya cevap aldı. Tanklar eşliğinde götürüldüğünüzü söylemedim." ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Kahraman'ın açılış konuşması:
15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehadet şerbeti içenleri ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Parlamenter demokrasi yolunda ilerlerken de birçok zorlukla karşılaştık. Engelleri aşa aşa daima ileriye yürüyeceğiz. Engelleri aşamayanlar, onları aşılmaz görenlerdir.
AK Parti adına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:
Aziz milletimizin her daim başı dik, alnı ak, gönlü pak olsun. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.
CHP adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
CHP adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Yalnız bir kuvvet vardır o da milli egemenliktir der Mustafa Kemal. Milletine bu kadar güvenen, milletini bu kadar yücelten devlet adamı tarihte bu kadar az bulunur. Bu devleti kuranların millete olan güvenleri sözde kalmamış. Anayasada 1. madde olarak şu cümle yer almıştır; Hakimiyet milletindir. 24 Haziran'da yapacağımız seçimle sevdiklerimize bırakacağımız en güzel miras, 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı FETÖ'ye karşı topyekün direnmektir. Bu kutsal çatının altında toplanarak sadece darbecilere karşı parlamenter demokrasiyi savunmakla kalmamış darbecilerin karşısına çıkan vatandaşlarımıza da güç vermiştir. O gece TBMM'de bulunan 107 milletvekili arkadaşımı bir kez daha yürekten kutluyorum. Darbecilerin başarısız kalması nedeniyle kahraman sıfatını hak eden milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı 20 Temmuz OHAL darbesi ile milletimizin egemenlik haklarını ve TBMM'nin temel yetkilerini devretmişlerdir. Hep birlikte çocuklarımıza mirasın yanına sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır. Biz bu mirasın bir parçası olmadık. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyoruz. Bu Meclis'in yetkilerini birileri el kaldırarak başkasına devredemez. Sizler yetkilerinizi başkalarına devredebilirsiniz ama bu Meclis'in yetkisini kimse devredemez. Egemenliği bir kişiye teslim ettiğinizde hukukun üstünlüğü yok olur.
(Meclis sıralarından yükselen tepkilere) Dedikodu yapacaksanız dışarıda devam edebilirsiniz.
Enis Berberoğlu başta olmak üzere tüm milletvekillerini sevgi ile selamlıyorum.
HDP adına HDP Genel Başkanı Pervin Buldan:
Sayın Selahattin Demirtaş'ın da burada sizlere sesleniyor olmaları gerekirdi. Gerçek bir demokrasi inşası için Cumhuriyet tarihi ile yüzleşilmesi elzemdir.
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