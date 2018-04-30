Kılıçdaroğlu'ndan 'Org. Hulusi Akar Gül'i ziyaret etti' iddiası hakkında sert sözler

Anadolu Medya Buluşması çalıştayına katılmak üzere Marmaris'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son siyasi gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarının sonuna yaklaşıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri: İTTİFAK YAKLAŞIMI



Her siyasi parti kendi listesiyle demokrasi birlikteliğini sağlıklı yürütmek için hareket edecek. Ancak ittifakın hangi koşullarda sağlanacağını şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Demokrasiye katkı vermek, demokrasinin kökleşmesi için son derece iyi niyetle çalışıyorlar. İttifakla birlikte seçime girince 80 kadar daha fazla milletvekili çıkarılıyor. Bu durumdan her siyasal parti yararlanır. ORTAK MİTİNG OLACAK MI?



Her siyasi parti kendi mitingini yapacak. Cumhurbaşkanı adayı da bağımsız çalışacak. Çünkü, cumhurbaşkanı kampanyasının bütçesi bağışlardan, milletvekili seçim bütçesi ise Hazine'den finanse ediliyor. İkisinin birlikte yürütülmesi bu açıdan doğru değil. Ama Cumhurbaşkanı adaylarının ve genel başkanların miting söylemleri aynı olmalı. Seçim dönemi ‘hayır' kampanyasının bir başka versiyonu olacak. Bunun artılarını referandumda gördük.

ORGENERAL AKAR İDDİASI



Düne kadar ‘Askeri vesayet' diyen, ‘Demokrasinin üzerindeki vesayeti kaldırdık' diyen bir kişinin, devletin kurumlarını ele geçirdikten sonra, Genelkurmay Başkanı'nın yanına ‘Saray sözcüsünü' verip cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek üzere Abdullah Gül'ün yanına göndermesi asla kabul edilemez. Erdoğan'ın bu tavrı korkunun eseridir. Bir dikta yönetiminin kendi geleceğini güvence altına almak için askerleri kendi vesayeti ve düşüncesi paralelinde kullanmasıdır. 28 Şubat sürecinden çok daha ağırdır. Bu kadar açık bir baskının kurulması, 24 Haziran'da ortaya çıkacak tablodan korkmalarındandır. Bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yaptırmamak için devleti, devletin gücünü kullanan bir yapıya tanık olduk. Demokrasiye bundan daha açık ve net gölge düşürülemez. Erdoğan bir diktatör olmanın gereklerini yerine getiriyor. ADAYIMIZIN İLLA Kİ CHP ÜYESİ OLMASI ŞART DEĞİL



CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı profilini şöyle çizdi: “Normalde işleyen sistemde yasama ve yürütmenin ayrı zamanlarda seçilmesi lazım. Seçilecek kişi, Türkiye'yi yönetecek. Ekonomide, eğitimde, dış politikada, demokraside, toplumsal barışta geldiğimiz nokta belli. Türkiye'nin 5 temel sorununu çözecek güçlü ve bilge bir iradeye ihtiyacımız var. Toplumu ayrıştırmadan, kutuplaşmadan, herkesin cumhurbaşkanı olma özelliği olan. Adayımızın illa CHP üyesi olma gibi bir belirlemeye ihtiyacımız yok.”