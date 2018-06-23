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Seçime saatler kala İYİ Parti'de istifa! Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya partisinden istifa etti!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 16:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya, görevi ve partisinden istifa etti. Alpkaya istifa nedeni olarak Milletvekilli aday listelerinde milliyetçi isimlere yer verilmediğini ileri sürdü ve İYİ Parti'nin ülkeyi ileri götüremeyeceğini ifade etti.

Seçime saatler kala İYİ Parti'de istifa! Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya partisinden istifa etti!

Alpkaya, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin kuruluşunda önemli görev alan isimlerin zamanla partiden tasfiye edildiğini belirtti.

İYİ PARTİ'NİN ÜLKEYİ İLERİ GÖTÜREMEYECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Milletvekilli aday listelerinde milliyetçi isimlere yer verilmediğini ileri süren Alpkaya, İYİ Parti'nin ülkeyi ileri götüremeyeceğini ifade etti.

"AKŞENER'İN YOLA ÇIKTIĞI KİŞİLERE KARŞI AHDE VEFASI YOK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yola çıktığı kişilere karşı ahde vefasının olmadığını savunan Alpkaya, şunları kaydetti:

GÖREVİNDEN VE PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

"Parti kuruluşunda yer alan özellikle ülkücü tabanlı birçok isim aday listelerinde hak ettiği yerlere konulmadı. İYİ Parti Uşak Kurucu İl Başkanı Ali Kurt bu isimlerden birisi. Bu nedenle görevimden ve partiden istifa ediyorum."

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından 22 Mayıs'ta İYİ Parti Uşak İl Yönetim Kurulu üyesi 17 kişi ile merkez ilçe yönetim kurulu üyesi 4 kişi partilerinden istifa etmiş, partinin kentteki kurucu il başkanı ve ikinci sıra milletvekili adayı Ali Kurt da 23 Mayıs'ta milletvekili adaylığından çekilmiş, partisinden de istifa etmişti. (AA)

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