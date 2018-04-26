Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüşecek

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşmesinin detaylarını Akşener'e anlatacak. Sıfır baraj ittifakı ile ilgili de detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Saadet Partisi'nin yönetici düzeyinde CHP'yle de görüşmesi bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
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