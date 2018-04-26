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Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüşecek

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. Karamollaoğlu dün Abdullah Gül ile bir araya gelmişti. Akşener ise, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüşecek

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşmesinin detaylarını Akşener'e anlatacak. Sıfır baraj ittifakı ile ilgili de detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Saadet Partisi'nin yönetici düzeyinde CHP'yle de görüşmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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İYİ parti Saadet Partisi Son dakika Meral Akşener temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi hayırlısı kurtarın bizi şu faizci devlet malını satan gafillerden. bakara suresi ile dalga gip sonra müslümanız derler
Saadet yanlış oynuyor Saadet gülü ikinci turda ortak aday için zorlarsa Saadet hata yapar gibi ama dur bakalım
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