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Bilgisayar korsanları, banka bilgilerini ele geçirip dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 12:13 | Son Güncelleme

Kayseri'de, dijital bankacılık işlemleri yapmak isteyen kaynak işçisi Ali Aktaş (47), bankasının resmi sitesinin birebir kopyasını tıklayınca bilgisayar korsanları tarafından bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu 17 bin lirasını kaptırdı.

Bilgisayar korsanları, banka bilgilerini ele geçirip dolandırdı

Olay, 18 Ocak’ta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ali Aktaş, internetten sık sık işlem yaptığı bankasına yeniden giriş yaptı. 'Araba çekilişi' yazılı sayfayı tıklayan Aktaş, bu arada özel bilgilerini verdi. Çekilişe katıldığını zanneden Aktaş, daha sonra hesabını kontrol ettiğinde hesabındaki 17 bin 117 liranın 17 bin lirasının, Tekirdağ Çorlu’da R.M.C.'nin hesabına havale yapıldığını fark etti. Vakit geçirmeden bankasıyla irtibata geçen Aktaş, dolandırıldığını anladı.

Bankaya ve savcılığa dilekçe vererek suç duyurusunda bulunan Aktaş, bir an önce suçluların yakalanmasını istedi. Ali Aktaş, "Hesabım kopyalanarak kendim işlem yapmışsım gibi 17 bin liramı Tekirdağ Çorlu’da bir vatandaşın hesabına aktarıldı ve bütün param boşaltıldı. Ben olayı yetkililere intikal ettirdim. Savcılığa, siber suçlarla mücadele ekibine bildirdim. Durumu arz ettim ama beklemem gerektiğini söylediler. Benim 17 bin liram gitti. 250 bin lirası giden mağdur insanlar var. Benim 3 tane çocuğum var. Kazanmış olduğum 17 bin lira para belki birileri için hiçtir ama benim çok büyük bir para. Yaklaşık 10 günden bu yana uyku düzenim, iş hayatım, herşeyim değişti. Doğal olarak işime de yansıdığı için işverenim çalışamadığımdan dolayı bana tepki gösteriyor. Mağduriyetim gidermesini istiyorum" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri internet dolandırıcılık banka

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kendini elestireni hakaret edenibulan devlet dolandiriciyibulamiyor nedense paranin gittigi hesapbelli isim belli gidip sorun nerden geldi kim gonderdi parayi die yazik degilmi adama
banka logosuyla gelen her iletiyi açmayın, hele spam kutusundaysa direk silin. bankalar ekstreleri mail olarak yolluyor. gerekirse bireysel hesaplarda ekstreyi ne mail ne posta yoluyla istemiyorum diye belirtin. direk mesaj olarak cebe gelsin. gelen maildeki, mail uzantısına dikkat edin çok uzun rakamlar ve harfler varsa bankadan gelen bir mail değildir. digital dünyanın herşeyi tehlikeli olmuş
yaw h he
Banka o hesaba bloke koyup parayı 15 gün için geri alırım benim de basıma böyle bir olay gelmişti gecmiş olsun
yazık olmuş Allah yardımcın olsun...
üstüne soğuk su iç Savcılık dosya bile açmıyor bu olaylara
bankalar o kişileri anında ulaşır hesabına bloke koyar parayı geri alabilir ama nedensse bizim devlet işleri çok kötü insan düşmeye görsün
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