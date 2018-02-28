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Ölüm döşeğindeki babasından öğrenmişti! 'Gerçek' babaya tazminat şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 06:50 | Son Güncelleme

İzmir'de özel bir şirkette yöneticilik yapan Çağlar Kolca, 39 yıl sonra gerçek babası olduğunu öğrendiği Cihat Kolca'yı babalığı benimsemediği için mahkeme kararı ile 75 bin TL'lik tazminata mahkum etti. Tazminatı ödememek için mahkeme sürecinde üzerine kayıtlı 13 gayrimenkulü başkalarına sattığı öne sürülen baba Kolca, itiraz ederek kararı üst mahkemeye taşıdı. Yargıtay, hem tazminatı hem de DNA masraflarını baba Kolca'nın ödemesini hükmetti.

Ölüm döşeğindeki babasından öğrenmişti! 'Gerçek' babaya tazminat şoku

6 yıl önce ölüm döşeğindeki babası Mustafa B'nin itirafı ile gerçek babasının Cihat Kolca olduğunu öğrenen Çağlar Kolca, babalık davası açtı. Mahkeme, hem Çağlar Kolca'nın hem de ölen baba Mustafa B. ile anne Canan B.'nin mezarlarının açılarak DNA örneklerinin alınmasına karar verdi. DNA sonuçları, Çağlar Kolca'nın biyolojik babasının Cihat Kolca olduğu ortaya çıktı. Kolca, kendisinden 39 yıl gerçeği saklayan ve Cihat Kolca'ya 150 bin liralık tazminat davası açtı.

MANEVİ TAZMİNAT VERİLDİ

İzmir'de görülen davada hakim, Cihat Kolca'nın oğluna 75 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Baba Kolca, tazminat kararına itiraz etti. Çağlar Kolca'yı haklı bulan Yargıtay ise, Cihat Kolca'nın hem söz konusu tazminatı ve faizini hem de DNA testi masraflarını babanın ödemesine karar verdi. Çağlar Kolca'nın avukatı Varol Turbay, "Yargıtay, babalığı benimsememenin kişilik haklarına saldırı oluşturduğu hüküm altına alarak emsal bir Çağlar Kolca karar verdi" dedi.

(Yeni Asır)

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izmir dava baba tazminat

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