KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşırttı: Akciğerinden kabak çekirdeği çıktı!

İçerik devam ediyor

Malatya’da 1,5 yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 50 yaşındaki Aysel Türkeş’in, yapılan tetkikler sonucunda akciğerine kaçan kabak çekirdeği nedeniyle öksürdüğü ortaya çıktı. Battalgazi Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Ömer Emre Aşkın tarafından yapılan bronkoskopi işlemiyle Türkeş’in akciğerinden çıkarılan kabak çekirdeği, hastanın aylar süren şikayetlerine son verdi.

Malatya'da 1,5 yıldır sürekli öksüren Aysel Türkeş (50), hastaneye başvurdu. Tetkikler sonucunda geçmeyen öksürüğün, Türkeş’in akciğerine yapışmış kabak çekirdeğinden kaynaklandığı belirlendi.

1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşırttı: Akciğerinden kabak çekirdeği çıktı! 1

AKCİĞERİNE YAPIŞMIŞ KABAK ÇEKİRDEĞİ TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 1,5 yıldır öksürük şikayeti olan Aysel Türkeş, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Türkeş'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı. Tetkikler sonucunda Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi. Türkeş'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı. İşlem sonrası Türkeş, sağlığına kavuştu.

1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşırttı: Akciğerinden kabak çekirdeği çıktı! 2

1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşırttı: Akciğerinden kabak çekirdeği çıktı! 3

"YABANCI BİR CİSİM GÖRDÜK"

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi. Aysel Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşırttı: Akciğerinden kabak çekirdeği çıktı! 4

DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 yıl sonra düğün yaptılar...40 yıl sonra düğün yaptılar...
2 inekle başladı: Hayallerine kavuştu2 inekle başladı: Hayallerine kavuştu

Anahtar Kelimeler:
kabak çekirdeği koah öksürük Malatya Akciğer‎ çekirdek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.