1-7 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda iletişim kurarken agresif olmamaya özen göstermelisiniz. Eğitimle ilgili konularda da dikkatinizin dağılmamasına özen gösterin. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

BOĞA

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda maddi durumunuzla ilgili konular ön plana çıkabilir. Beklediğiniz şekilde tutarlar elinize geçmeyebilir. Biraz daha sabretmenizde yarar var. DEVAMI

İKİZLER

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda enerjiniz yüksek olsa da zaman zaman sizi gerebilecek durumlar yaşayabilirsiniz. Bu konu ilişkinizle ilgili de olabilir. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

YENGEÇ

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz. 2 Temmuz Salı günü Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

ASLAN

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda şansınız ve enerjiniz güzel olsa da gergin etkiler sebebiyle özellikle arkadaşlarınıza karşı agresif olabilirsiniz. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar enerjinizi kendinize harcayacaksınız. DEVAMI