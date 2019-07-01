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1-7 Temmuz haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2019 01:31 | Son Güncelleme

Bu hafta bizleri güzel bir Güneş tutulması bekliyor. Ayrıca Mars ve Venüs de burç değiştiriyor. Bakalım her burç hangi etkiler altında olacak?

1-7 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda iletişim kurarken agresif olmamaya özen göstermelisiniz. Eğitimle ilgili konularda da dikkatinizin dağılmamasına özen gösterin. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

BOĞA

boga

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda maddi durumunuzla ilgili konular ön plana çıkabilir. Beklediğiniz şekilde tutarlar elinize geçmeyebilir. Biraz daha sabretmenizde yarar var. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda enerjiniz yüksek olsa da zaman zaman sizi gerebilecek durumlar yaşayabilirsiniz. Bu konu ilişkinizle ilgili de olabilir. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz. 2 Temmuz Salı günü Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

ASLAN

aslan

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda şansınız ve enerjiniz güzel olsa da gergin etkiler sebebiyle özellikle arkadaşlarınıza karşı agresif olabilirsiniz. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar enerjinizi kendinize harcayacaksınız. DEVAMI

BAŞAK

basak

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda kariyer hayatınız gündeminizde olabilir. Aldığınız sert etkiler nedeniyle stresli anlarda yöneticinize karşı sert tepkiler vermemeye dikkat edin. 2 Temmuz Salı günü Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda akademik hayatınızla, seyahatlerinizle ilgili konular karşınıza çıkabilir. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar bulunduğunuz iş veya eğitim ortamına enerjinizi harcayabilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda maddiyatınıza önem verebilirsiniz. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar kariyer hayatınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınızda yaşadığınız durumları büyütmeye meyilli olabilirsiniz. Partnerinizi dinlemenizde yarar var. 2 Temmuz Salı günü Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

OĞLAK

oglak

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda çalışma hayatınızdaki konulara yoğunlaşabilirsiniz. Stresli geçirdiğiniz günlerde sağlığınız da ihmal etmeyin. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

KOVA

kova

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda aşk hayatınız ve çocuğunuz önceliğiniz olabilir. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar evlilik ve ilişki hayatınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

1-7 Temmuz haftasına başladığınızda ailenize ve evinize vaktinizi harcayabilirsiniz. 2 Temmuz Salı Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar ofis ortamında hem yoğun hem de stresli bir çalışma temposunda olabilirsiniz. DEVAMI

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