1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 1 Haziran 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

Koronavirüs pandemisi sürerken vaka oranları gün gün açıklanmaya devam ediyor. 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma sürecinin ardından koronavirüs vaka sayılarında önemli oranda bir azalma yaşanmıştı. Vatandaşların beklediği Sağlık Bakanlığı 1 Haziran Türkiye güncel koronavirüs tablosu açıklandı. Peki bugün kaç vaka, kaç hasta ve kaç vefat var?

1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! İŞTE 1 HAZİRAN TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU VE VAKA SAYILARI...

1 Haziran 2021 günü Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Covid-19 testi yapıldı. 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 602 olarak kaydedildi. Bugün 9 bin 457 kişi iyileşti ve toplam ağır hasta sayısı bin 241 olarak kaydedildi. Yatak doluluk oranı %49,9 olarak ifade edildi.

31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU



30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU







