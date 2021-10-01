1 saatlik mutfak işini 15 dakikada halletmenizi sağlayacak pratik ürünler

Yemek yemek çok güzel, keyifli bir aktivite olsa da yemek hazırlamak her zaman öyle değil. Doğramak, kesmek, haşlamak, kızartmak derken yaptığımız yemekler tüm günümüzü bile alabiliyor. Halbuki birkaç pratik ürün yardımıyla 1 saatin bile altındaki kısa sürelerde enfes yemekler hazırlamak mümkün. İşte mutfaktaki işlerinizi kolaylaştırmak için seçtiğimiz pratik ürünler!

Rendelediklerimiz sağa sola saçılmasın diye, hazneli rende!

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Evlerimizde mücver, menemen ve daha başka birçok yemeği yaparken rendeyi sık sık kullanıyoruz. Ancak sağa sola saçılan, rendenin arkasına sıkışıp bizi duraklatan parçalar yüzünden bu işlem çok fazla vaktimizi alabiliyor. Bu aşamada sizi Arsimo hazneli rende ile tanıştırmak isteriz! İnce ve kalın olmak üzere iki çeşit rendenin alt kısmında derin bir hazne bulunuyor. Bu sayede rendelediğiniz malzeme etrafa saçılmadan haznenin içinde birikiyor. Ayrıca kapağıyla birlikte geldiği için işiniz bittikten sonra artan malzemeyi rahat bir şekilde saklayabilirsiniz.

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Muntazam doğranmış sebze meyveler artık hayal değil

Bazı yemekler eşit boyutta ya da belirli bir şekilde doğranmış malzemeler gerektirebiliyor. Bu durumda elle doğrarken büyük sıkıntı çekiyoruz, hele bir de eşit boyutlu olmaları için uğraşınca mutfakta uzun süre kalmamız kaçınılmaz oluyor. Buffer'ın pratik doğrayıcı ürünü tam da bu durumlar için üretilmiş bir mutfak aleti. 4 farklı tasarımda bıçak başlıkları ve saklama kabıyla birlikte gelen bu doğrayıcı sayesinde artık tüm patatesleriniz, kabaklarınız eşit bir şekilde ve çok kısa sürede doğranabilir!

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Soğan kokan ellere son!

Soğan, kırmızı et, balık gibi ürünlerle herhangi bir yemek yaptığımızda kokuları elimize sinebilir. Ayrıca doğrarken ürünü sıkı tutmanız gerektiğinden genelde bunları doğrarken parmaklarımızı keseriz. Bu nahoş kokulardan ve görünmez kazalardan kurtulmanın yolu aslında çok basit: Soğan tutucu! Kalın, paslanmaz çelik iğnelerden oluşan bu aparatı doğramak istediğiniz şeyin üzerine sapladıktan sonra rahatça doğrayabilirsiniz. Elinizle tutmadığınız için parmaklarınıza koku sinmemiş olacak! Ek olarak iğneleri bir ölçek gibi kullanıp eşit dilimlemede de kullanabilirsiniz.

Fdit soğan tutucu aparatı detaylıca incelemek için tıklayın.

Sıra dışı sebzeler için: Şekilli doğrayıcı!

Patatesleri hep çubuk çubuk doğramaktan sıkılmadınız mı? Yemeklerinizi, meyve salatalarınızı biraz hareketlendirmek sizce de güzel olmaz mıydı?

Monfoni'nin şekilli sebze ve meyve dilimleyicisi sayesinde kabak, patates, ananas gibi sert sebze ve meyveleri tırtıklı olarak doğrayabilirsiniz. Hele ki evde çocuklarınız varsa şekilli kesilmiş sebze meyveler onların daha dengeli, daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olabilir. Dilimleyicinin keskin, paslanmaz çelik bıçakları sayesinde çok fazla güç harcamadan, kısa sürede her şeyi doğrayabilirsiniz.

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Geleneksel yemekler, modern yöntemler!

Biber, kabak, patlıcan vb. sebzelerin içinin oyulup doldurulmasıyla yapılan dolmalar; ülkemizin en lezzetli ve en popüler yemeklerinden. Ancak çekirdekleri biberleri kırmadan çıkarmak oldukça zaman alan bir işlem. Üstelik yorucu da.

Hera'nın dolma biber ve kabak oyacağı bu işlemi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir mutfak aleti! Silindirik keskin bir aparat olan bu oyacak, biber kabak gibi sebzeleri hiç zaman kaybetmeden oymanıza yardımcı olur ve dolma yapmaya harcadığınız süreyi hatırı sayılır bir şekilde azaltır.

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Anneniz gibi sarmalar sarmak artık çok daha kolay: Yaprak sarma makinesi!

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Bayramların, düğünlerin vazgeçilmezi yaprak sarma ne kadar lezzetliyse hazırlaması da bir o kadar zordur. Yaprağı kaydırmadan, ince bir şekilde sarabilmek gerçekten marifet ve sabır gerektiren bir işlem. Gözünüz korktuğu ya da çok uzun süreceğini düşündüğünüz için yaprak sarmaktan kaçınıyorsanız artık daha kolayı var: Yaprak sarma makinesi!

Yaprağı ve hazırladığınız iç malzemeyi aparatın derin kısmına yerleştirdikten sonra mavi kısmı tutarak yavaşça ileri kaydırın ve işte! Annenizin ellerinden çıkmış gibi bir yaprak sarması! Zaman probleminiz olduğunda gerçekten hayat kurtaran bir aparat.

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Sudan sebeplerle vakit kaybetmeyin: Elektrikli damacana pompası

Şehirlerleşmenin olumsuz etkilerini görebildiğimiz alanlardan biri ne yazık ki şebeke suyu. Fabrikaların yarattığı kirliliğin artması yüzünden iyice sertleşip kireçli hale gelen şebeke suyunu çoğu şehirde içemediğimiz gibi artık yemeklerimizde de kullanamıyoruz. Damacana ile aldığımız suları doldururken de bir hayli vakit kaybediyoruz.

Narpump tarafından üretilen bu şarjlı damacana pompası, normal pompalara göre 2 kat daha hızlı su dolduruyor. Güçlü bataryası sayesinde tek bir tam şarj ile 4-6 damacana suyu tekrar şarj gerektirmeden doldurabilir.

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Artık kahvaltılara daha az zaman harcıyoruz! Yumurta pişirme makinesi!

Bizler detaylı kahvaltılar hazırlamayı seven bir milletiz. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezlerinden biri ise haşlanmış yumurta. Ancak yumurtaların hepsini aynı anda koymuş olsak bile bazen istediğimiz kıvamda bulamıyoruz. Kaynar suya attığımız dakikayı unutup rafadan isterken katı olarak haşlıyoruz.

Sinbo yumurta pişirme makinesi bizi bu dertten kurtarıyor! Kendi ölçüm kabıyla belirli bir miktar su ekledikten sonra, makineyi tam istediğiniz kıvamda yumurta pişirmesi için ayarlayabiliyorsunuz. Toplamda 7 adet yumurtayı aynı anda pişirebildiğiniz için zaman ve enerjiden kesinlikle tasarruf edeceğinize eminiz!

Sinbo yumurta pişirme makinesini detaylıca inceleyip satın almak için tıklayın.

Eşit büyüklükte pankekler yapmak artık daha basit!

Hamurla yapılan yemekler özellikle pişirme aşamasında oldukça yorucu olabilir. Bunun başlıca sebeplerinden biri ölçüm sıkıntısı. Özellikle pankek, krep gibi yemeklerde tam ölçüyü kaşıkla tutturabilmek bir hayli zor.

Kitchen Store ölçekli dağıtıcı ve akıtma yardımcısı sayesinde bu sorunu çözmek mümkün! Hamuru aparatın üst kısmından doldurduktan sonra sap kısmındaki butona bastığınızda hamur tavaya akar, parmağınızı kaldırdığınızda durur. Bu sayede eşit büyüklükte pankekler yapabilir, reçel puding gibi etrafa bulaşabilecek ürünleri daha rahat şekilde kavanozlara, kaplara taşıyabilirsiniz.

Kitchen Store'un ölçekli dağıtıcı ve akıtma yardımcısını incelemek için tıklayın.

Çok yağlı sevmeyenlere, hazneli yağ fırçası!

Yemeklerimizi çok fazla yağ ile pişirmek sağlığımız için zararlı olduğu gibi bazı yemeklerin tadını da ciddi bir şekilde bozabiliyor. Bu yüzden tava ya da tepsimizi fırçayla yağlamayı tercih edebiliriz ancak bu defa da her seferinde yağı koyduğumuz kabı ve fırçayı yıkayarak zaman kaybediyoruz.

Hera hazneli silikon yağ sos ve yumurta fırçası içine koyduğunuz ürünü istediğiniz miktarda kullanıp tepsiye yaymanıza yardımcı olur. Ayrıca tek sefer içini doldurup her yemeğinizde tekrar tekrar yıkamaya ihtiyaç duymadan yıkayabileceğiniz için zamandan da tasarruf edersiniz. Et balık gibi ürünleri marine etmek ya da hamur işi pişirirken yumurta akı sürmek için de kullanabilirsiniz!

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