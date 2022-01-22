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  4. 10 bin liralık sahte altını satacaktı! Kuyumcunun dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı

10 bin liralık sahte altını satacaktı! Kuyumcunun dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı

22.01.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kuyumcunun dikkati sayesinde sahte altın çetesi son anda fark edildi. Şüpheliler her yerde aranırken, dolandırıcılık olayını anlatan Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Çetin Çelik, “Son tespih olayından sonra bir kere daha anladık ki bizim meslekte hayatlarını bitirmiş imalatçıların, metal üzerine kaplama yaparak onlara damga vurarak Türkiye’nin her yerinde kuyumculardan rant elde etmeye çalışan çeteden biriydi. kıl payı elimizden kaçırdık'' dedi.

10 bin liralık sahte altını satacaktı! Kuyumcunun dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Kozlu ilçesindeki bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yanlarında getirdikleri 10 bin TL değerindeki sahte künye ve tespihi kuyumcuya satmaya çalıştı. Satılmak istenen altınları inceleyen kuyumcu, künye ve tespihin sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine 2 kişi olay yerinden hızlıca kaçtı. Olayın üzerine Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Çetin Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden dernek üyelerini uyararak, durumu polis ekiplerine haber verdi.

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''KIL PAYI ELİMİZDEN KAÇIRDIK''

Dolandırıcılık olayını anlatan Başkan Çelik, “Son tespih olayından sonra bir kere daha anladık ki bizim meslekte hayatlarını bitirmiş imalatçıların, metal üzerine kaplama yaparak onlara damga vurarak Türkiye’nin her yerinde kuyumculardan rant elde etmeye çalışan çeteden biriydi. Bu sefer ki elimizden kaçtı. Çok hızlı oldukları için bir tanesi araçta bekliyor bir tanesi satışla uğraştığı için hemen kaybolup gidiyor. Bundan sonrakilerde çok daha dikkatli olup adaletin karşısına çıkaracağız. Kesinlikle ceza almıyorlar. Adli kontrol şartıyla serbest kalıyorlar. Bu dolandırıcılıktır. Nitelikli dolandırıcılık her yeri dolandırdıkları için bundan da bütün esnaf arkadaşlarımız mağdur.

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Bizim yapabileceğimiz bu ürünleri Whatsap'dan dernek başkanlarına yayarak sahtedir kaplamadır diye. Eşkallerini atarak uyarıyoruz. Bu teşbih olayı bir çok meslektaşımızın canımı yaktı. Biz kıl payı elimizden kaçırdık” dedi.
Polis ekipleri sahte altını satmaya çalışan şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Zonguldak
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