Hamilelikte 10. Hafta : 10 Haftalık Gebelik Gelişimi

Seninle birlikte çıktığımız bu uzun ama çok güzel yolculuğun 9 haftasını bitirdik bile! 10 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak ediyorsan söyleyeyim, tam tamına 2 aylık ve bir haftalık bir bebeğin var anneciğim. İlk trimester bitmek üzere, yolculuğumuzun belki de en kolay kısmı neredeyse bitti. Artık çok daha zorlu bir döneme giriyoruz ama birbirimizden güç alarak her şeyi başarabileceğimizi biliyorum canım annem. Gebelikte Bebeğinizin 10. Hafta Gelişimi Ben sürekli gelişip büyürken senin vücudundan çok yardım alıyorum, bu hafta benim temel uzuv kemiklerimin ve iskelet sistemimin oluşacağı zaman. Artık benim de kollarım, dirseklerim, bacaklarım var. Bu uzuvlarımı geliştirirken senin vücudundan çokça protein alacağım. Dirseklerimin oluşmasıyla birlikte kollarımı oynatmaya başladım. Bu hafta gözlerim ve kulaklarım şekil olarak da olsa oluşmaya başladılar. Şu an onları kullanamasam da seni görüp, bana söylediğin ninnileri dinlemek için sabırsızlanıyorum! Sadece sert kemiklerim değil kıkırdak dokularım da oluşuyor yavaş yavaş. Ayrıca vücudumun geri kalanı da büyümeye başladı, artık kafam kocaman görünmüyor. Ek olarak, el ve ayak parmaklarım birbirinden ayrılmaya başladı. Biliyor musun bu zamanlarda ellerimi ve parmaklarımı oynatabiliyorum, çünkü parmaklarımın arasındaki perdeler yok oldu. Ellerimi oynatırken muhtemelen birini oynatmayı diğerinden daha çok seveceğim ya da daha çok kullanacağım; tıpkı büyüdüğümde yazı yazmak için bir elimi tercih edeceğim gibi. Duyduğuma göre kişinin kendine özel parmak izleri bu hafta benim minik parmaklarımda oluşacakmış. Benim parmak izim sadece bana özelmiş ve milyarlarca insandan farklıymış. Bu çok ilginç, değil mi?

Bedenimdeki değişikliklerden biri de yüz hatlarımın netleşmesi. Kaşlarım daha çıkmadı ama yeri belli artık. Ve burnum, gözlerim belirginleşti. Daha babama mı yoksa sana mı benzediğimi söylemek için çok erken ama ben öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Dudaklarım oluştu, dolgunlaştı ve birbirinden ayrıldı, artık ağzımı açıp kapatabiliyorum ve dilimdeki tat hücreleri gelişmeye başladı. Elimde olsa seni ne kadar çok sevdiğimi söylerdim anneciğim, ama ultrasonda ağzımı açıp kapattığımı görebilirsin yalnızca. Sadece fiziksel değil zihinsel gelişimim için de çok önemli bir hafta. Mesela her geçen dakika 250.000 nöron oluştu beynimde. Bu gelişim devam ettikçe kulaklarımı, gözlerimi kullanmayı öğreneceğim ve ilerde seninle oyunlar oynayacağım. Şu an içinde bulunduğum amniyotik sıvının içinde hareket ediyorum ama bunlar bilinçli hareketler değil ve uzun bir süre sen onları hissedemeyeceksin. Ama sakın üzülme, ultrasonda beni hareket ederken görebilirsin. Hamileliğin 10. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Bu hafta ultrasonda sana diğer haftalardan çok daha büyük görünebilirim anne, bu çok normal çünkü bu zamanlar benim en hızlı geliştiğim zamanlar. Bu haftadan itibaren ağırlığım ve boyum ikiye, belki de üçe katlayarak büyüyecek. Şu an bir çilek kadar olduğumu söylüyorlar. 10 haftalık gebelikte bebeğin boyu 3 ile 4 cm arasındayken, kilosu ise 5-6 gram ağırlığında olmalıymış. Eskiden beni doktorlar "embriyo" olarak adlandırırken artık "fetüs" olarak adlandırıyorlar. Bu önemli bir gelişme değil mi? Büyürken geçireceğim önemli anlardan birine benziyor!

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Diğer uzuvlarımla birlikte beynim de büyüyor ancak yüz hatlarımın gelişmesi biraz zaman aldığı için şu an alnım kocaman görünüyor, tıpkı önceden kafamın kocaman göründüğü gibi. Birkaç haftaya yüzüm normal boyutlara gelecek ve vücudumun hiçbir yeri orantısız görünmeyecek. Bu harika değil mi anneciğim? 10 Haftalık Gebelik Görüntüsü Artık ultrasonda gördüğün canlı sana yabancı değil, ellerimin ve bacaklarımın oluşmasıyla birlikte gerçek bir bebek görüntüsü aldım. Beni gördüğünce mutlu oluyor musun anneciğim? Ben seni görebilsem çok mutlu olurdum. Ayrıca artık minik kalbim tamamen oluştu ve bu hafta kalbimi çok net duyabileceksin! Kalp atışlarım sana çok hızlı gelebilir, sakın korkma. Benim kalbim seninkinden 2 hatta bazen 3 kat daha hızlı atabilir. Bu hafta karaciğerim vücudumun ihtiyaç duyduğu hormonları salgılamaya başladı ama şu an hem östrojen hem testosteron üretiyor. Üreme organlarım daha gelişmediği için 10 haftalık gebelikte cinsiyet belli olur mu sorusunun cevabı şu an için hayır. Henüz kızın mı yoksa oğlun mu olacağını bilmiyorum ama beni her şekilde çok seveceksin, biliyorum.

Sabırsızlanıyorsunuz Biliyoruz!: Bebeğimin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olacak? Gebeliğin 10. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Bu hafta vücudun bana iyice alıştığı için özellikle sabahları yaşadığın mide bulantıları yavaşlayabilir hatta son bulabilir. Bu da iştahının açılmasına sebep olacak muhtemelen. Henüz bir şeyler aşereceğini sanmıyorum çünkü ben senin yediğin şeylerin tadını alamıyorum anneciğim. Onlar sadece benim büyümeme yardımcı olan destekleyici maddeler. Duyduğuma göre hamilelikte kilo almak normalmiş çünkü vücudun iki kişiye besin sağlamakta zorlanırmış. 12 kiloya kadar alınan kilo doktorlar tarafından normal karşılanıyormuş. Bu 12 kilonun 5'i genelde 10. hafta dolaylarında alınıyormuş biliyor musun? Gebelik Süreci Boyunca Hangi Dönemde Kaç Kilo Almak Normal?: Hamilelikte Kilo Alımı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler Karnın artık iyice büyüdü değil mi? Bahse girerim insanlar artık 10 haftalık hamileyim dediğinde şaşırmıyorlardır. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü insanların benim varlığımdan haberdar olması ve senin gibi güzel bir annem olduğunu bilmeleri bence çok güzel. Artık hamile kıyafetleri almaya başlasan iyi olur çünkü artık çok hızlı büyüyeceğim.

Bu hafta duygularının da çok dağınık olacağı bir dönem anneciğim, bir an çok mutluyken birkaç saniye sonra kendini çok üzgün hissedebilirsin. Bu çok normal ama çevrendeki insanlar bu hızlı değişime ayak uydurmakta zorlanabilir, onlara sinirlenmemeye çalış olur mu? 10. Hafta Hamilelik Belirtileri Vücudun bana daha çok alışmış olsa da ben geliştikçe değişmeye devam ediyor anneciğim. Ben doğduğumda beni beslemek için süt üretmeye hazırlanan göğüslerin bu hafta biraz daha ağırlaşmış ve göğüs uçlarının rengi değişmiş olabilir. Bunun sebebi süt kanallarının genişlemesi. Bu hafta kasıkların ağrıyabilir ya da sık sık kramp hissedebilirsin, endişelenmene gerek yok. Benim büyüyen vücuduma uyum sağlayan rahmin genişliyor ve bunu yaparken biraz canını acıtıyor olabilir. Yine aynı sebepten dolayı vajinal akıntın bu hafta çok çok artabilir. Eğer akıntı koyu renkli ve kötü renkliyse bir sıkıntı var demektir, lütfen bir doktora danış. Kalbimin tam hızla çalışmaya başlaması benim kan dolaşımımın da çok hızlanması anlamına geliyor. Kalbimin pompaladığı kanı tüm vücuduma dağıtmaya çalışırken aynı zamanda yeni damarlar oluşturuyorum. Bu noktada senin dolaşım sistemin bana yardım ettiği için senin damarların da genişliyor. Özellikle karnında ve bacaklarında oluşabilecek damarlı görüntü seni ürkütmesin anneciğim, vücudun sadece bana yardımcı oluyor.

Vücut ısının artması bazen gözlerine olumsuz etki edebiliyor sanırım. Kornea tabakasının kalınlaşması çok yaygın bir sıkıntıymış ama çoğu anne bunu kendi gözlerindeki miyop, hipermetrop vb. sıkıntıların ilerlemesi zannettikleri için pek aldırış etmezlermiş. Ayrıca vücudundaki kan dolaşımı hızlandığı için gözyaşı üretiminde ciddi bir azalma var. Bu da gözlerinde rahatsızlık ve kuruluk oluşturabilir. Lütfen dikkatli ol ve göz sağlığını da ihmal etme olur mu? Gebeliğin 10. Haftasında Beslenme Bu hafta benim kemik gelişimim için çok önemli bir hafta olduğu için bol bol proteine ve kalsiyuma ihtiyacım var. Bunları alabilmemin tek yolu senin beslenmen olduğun için bu hafta kalsiyum içeren yumurta, brokoli, balık gibi besinleri ve bol protein içeren nohut, süt ve süt ürünleri, balık, tavuk, kırmızı et vb. tüketmeye dikkat etmelisin. Benim vücudumun ihtiyaçları bazen seninkinde ters etki yapabilir ve kalsiyum, demir eksikliği gibi sorunlarla karşılaşabilirsin. Bunu engellemek için sağlıklı ve dengeli beslenmen gerekiyor ki ikimiz de ihtiyacımız olan besinleri alabilelim. Ayrıca et yediğin zaman iyice piştiğinden emin olmalısın, aksi halde demir eksikliğin artabilir.

İki kişiye ev sahipliği yapan vücudun benim için en iyi koşulları sağlamaya çalışıyor. Benim vücut ısımı olması gereken seviyede tutmak için uğraşırken, bazen seninkini fazla tutabilir. Yükselen vücut ısın daha fazla suya ihtiyaç duymanı sağlayacak. Lütfen her gün en az 2.5 litre su içmeyi ihmal etme. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 10. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Şimdiye kadar böbrek, akciğer, karaciğer ve kalbim tam anlamıyla oluşup işlemeye başladığı için doğuştan gelen bir hastalığım varsa 10. haftada ortaya çıkabilir. Eğer bu şekilde bir hastalığım varsa lütfen bu konuda doktorun tavsiyelerini dinle ve panik olma anneciğim, her şey yoluna girecek. Bu haftaya kadar ortaya çıkan bir hastalığım yoksa bundan sonra büyük ihtimal çıkmayacak. Rahat bir nefes alabilirsin, tamamen sağlıklıyım. Gebeliğin 2. ayından itibaren anne adayları sık sık diş ağrıları çekiyormuş. Doktorlar bunun sebebinin artık benimle ortak kullandığın kalsiyum ve flor mineralleri olduğunu düşünüyorlar. Henüz hiç ağrı hissetmiyor olsan bile artık ağız ve diş sağlığımıza fazlaca dikkat ememiz gerekiyor. Düzenli olarak diş hekimine gidip kontrollerini yaptırmalısın, çünkü ciddi bir sıkıntı olursa benden dolayı doktorlar dişlerine müdahale edemeyebilir anneciğim. Biliyorsun uyuşturucu maddeler bana iyi gelmiyor ve diş tedavileri uyuşturucu madde olmadan yapılamaz. Bu yüzden önlemlerini alıp dişlerine iyi bak olur mu?

Diş Ağrısı Yaşıyorsanız Bir Göz Atmanızda Fayda Var: Hamilelikte Diş Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer? Zaman zaman uykuların kaçabilir ya da çok canlı kabuslar görebilirsin. Lütfen bunların uyku düzenini etkilemesine izin verme, uyku hem senin hem benim vücudum için bu süreçte çok önemli. Kabuslar ve uykusuzluk hali kronik bir hal alırsa sakın yardım istemekten çekinme. Bazı yaşlı teyzeler bunların hamilelikte olması gerektiğini söyleyip sana dayanmanı söyleyebilirler, onlar yardım etmeye çalışıyorlar ama artık bu tür sıkıntıların çözümü doktorlarda varken senin acı çekmene minik kalbim dayanamaz anneciğim. Artan kan dolaşımın ve diğer hormonal değişiklikler yüzünden daha sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu çok normal ama benim içinde büyüdüğüm rahmin mesaneye baskı yapmasıyle birleşince seni idrar yolları enfeksiyonu için açık bir tehlike haline getiriyor. Duyduğuma göre bu çok ağrılı ve ateşli bir hastalıkmış. İdrar yolları enfeksiyonundan korunmak için su tüketimini artırmalı, deniz ve havuza girmekten mümkün olduğunca kaçınmalısın. Ayrıca bu süreçte ayakta duş almak iyi bir fikir gibi görünüyor.

İdrar Yolu Enfeksiyonu İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi 10 Haftalık Gebelikte Tanı Testleri 10. hafta gebelikte tanı testlerinin yapıldığı bir hafta. Benim down sendromu, HIV ve hepatit b gibi hastalıkları taşıyıp taşımadığımı bu testlerle anlayabilirsin. Zorunlu testler olmadıkları için eğer tanı konulmasını istiyorsan bu testler için planlamayı yapmalısın sevgili annem. Özel İnsanlar İle İlgili Daha Detaylı Bilgiler İçin: Down Sendromu Rehberi Koriyonik villus, kısaca CVS testi bu haftadan itibaren 14.haftaya kadar yapılabiliyormuş. Beni besleyen plasentanın dışından alınan bir doku test ediliyor ve böylece başta down sendromu ve edward sendromu olmak üzere kromozomlarımla ilgili hastalıklar taşıyıp taşımadığım anlaşılıyormuş. Bu hastalıkların henüz bilinen bir tedavisi yokmuş duyduğuma göre ama beni en iyi şekilde yetiştirmek için hazırlıklı olmak isteyebilirsin. Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? HIV ve hepatit b testleri ise 13. haftaya kadar yapılabiliyormuş. HIV tanı testi aslında senin bu virüsü taşıyıp taşımadığınla ilgiliymiş duyduğuma göre. Eğer sen taşıyorsan bana geçmemesi için gerekli önlemler 13. haftaya kadar alınabilirmiş. Hepatit B erkenden teşhis edildiğinde bir aşı yaparak benim sağlığımı kazanmama yardımcı olabiliyormuş. Kocaman doktor iğneleri bence çok korkunç ama hasta bir bebek olmaktansa iğnelere razı olmam gerekiyor sanırım, değil mi anneciğim?