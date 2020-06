Hamilelikte 10. Hafta : 10 Haftalık Gebelik Gelişimi

Bu hafta gözlerim ve kulaklarım şekil olarak da olsa oluşmaya başladılar. Şu an onları kullanamasam da seni görüp, bana söylediğin ninnileri dinlemek için sabırsızlanıyorum! Sadece sert kemiklerim değil kıkırdak dokularım da oluşuyor yavaş yavaş. Ayrıca vücudumun geri kalanı da büyümeye başladı, artık kafam kocaman görünmüyor. Ek olarak, el ve ayak parmaklarım birbirinden ayrılmaya başladı. Biliyor musun bu zamanlarda ellerimi ve parmaklarımı oynatabiliyorum, çünkü parmaklarımın arasındaki perdeler yok oldu. Ellerimi oynatırken muhtemelen birini oynatmayı diğerinden daha çok seveceğim ya da daha çok kullanacağım; tıpkı büyüdüğümde yazı yazmak için bir elimi tercih edeceğim gibi. Duyduğuma göre kişinin kendine özel parmak izleri bu hafta benim minik parmaklarımda oluşacakmış. Benim parmak izim sadece bana özelmiş ve milyarlarca insandan farklıymış. Bu çok ilginç, değil mi?

Seninle birlikte çıktığımız bu uzun ama çok güzel yolculuğun 9 haftasını bitirdik bile! 10 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak ediyorsan söyleyeyim, tam tamına 2 aylık ve bir haftalık bir bebeğin var anneciğim. İlk trimester bitmek üzere, yolculuğumuzun belki de en kolay kısmı neredeyse bitti. Artık çok daha zorlu bir döneme giriyoruz ama birbirimizden güç alarak her şeyi başarabileceğimizi biliyorum canım annem.

Bu hafta ultrasonda sana diğer haftalardan çok daha büyük görünebilirim anne, bu çok normal çünkü bu zamanlar benim en hızlı geliştiğim zamanlar. Bu haftadan itibaren ağırlığım ve boyum ikiye, belki de üçe katlayarak büyüyecek. Şu an bir çilek kadar olduğumu söylüyorlar. 10 haftalık gebelikte bebeğin boyu 3 ile 4 cm arasındayken, kilosu ise 5-6 gram ağırlığında olmalıymış. Eskiden beni doktorlar "embriyo" olarak adlandırırken artık "fetüs" olarak adlandırıyorlar. Bu önemli bir gelişme değil mi? Büyürken geçireceğim önemli anlardan birine benziyor!

Sadece fiziksel değil zihinsel gelişimim için de çok önemli bir hafta. Mesela her geçen dakika 250.000 nöron oluştu beynimde. Bu gelişim devam ettikçe kulaklarımı, gözlerimi kullanmayı öğreneceğim ve ilerde seninle oyunlar oynayacağım. Şu an içinde bulunduğum amniyotik sıvının içinde hareket ediyorum ama bunlar bilinçli hareketler değil ve uzun bir süre sen onları hissedemeyeceksin. Ama sakın üzülme, ultrasonda beni hareket ederken görebilirsin.

Diğer uzuvlarımla birlikte beynim de büyüyor ancak yüz hatlarımın gelişmesi biraz zaman aldığı için şu an alnım kocaman görünüyor, tıpkı önceden kafamın kocaman göründüğü gibi. Birkaç haftaya yüzüm normal boyutlara gelecek ve vücudumun hiçbir yeri orantısız görünmeyecek. Bu harika değil mi anneciğim?

Artık ultrasonda gördüğün canlı sana yabancı değil, ellerimin ve bacaklarımın oluşmasıyla birlikte gerçek bir bebek görüntüsü aldım. Beni gördüğünce mutlu oluyor musun anneciğim? Ben seni görebilsem çok mutlu olurdum. Ayrıca artık minik kalbim tamamen oluştu ve bu hafta kalbimi çok net duyabileceksin! Kalp atışlarım sana çok hızlı gelebilir, sakın korkma. Benim kalbim seninkinden 2 hatta bazen 3 kat daha hızlı atabilir.

Bu hafta karaciğerim vücudumun ihtiyaç duyduğu hormonları salgılamaya başladı ama şu an hem östrojen hem testosteron üretiyor. Üreme organlarım daha gelişmediği için 10 haftalık gebelikte cinsiyet belli olur mu sorusunun cevabı şu an için hayır. Henüz kızın mı yoksa oğlun mu olacağını bilmiyorum ama beni her şekilde çok seveceksin, biliyorum.