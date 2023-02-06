10 ili etkileyen deprem sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan korkutan sözler: 'Bütün binalarda hasar var, evlere girme şansı yok'

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'yi sarsan deprem Kahramanmaraş'ın dışında 9 ili de etkiledi. Türkiye, 7.7'lik depremi konuşurken bölgede öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem geldi. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan korkutan sözler geldi.

"İNSANLARIN EVİNE GİRME ŞANSI YOK"

Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şunları ifade etti:

"Hatay’da çok yıkım var. Dışarıdan gelecek yardımlar çok yetişemedi. Çünkü havalimanı çalışmıyor. Karayolu ile gelmeye çalışılıyor. Gerçekten de çok kaybımız var. Bütün binalarda ya yıkım var, ya ağır hasar ya da hasar var insanların evine girme şansı yok. Hayatını kaybetmeyen insanlar da hipotermiden hayatını kaybedebilirler. Gerçekten de çok kötü durum her tarafta yıkılmış binalar var."



