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  4. 10 kilo soğan aldı! İçinden çıkanları görünce inanamadı: Bu işi yapanlar çok profesyonel

10 kilo soğan aldı! İçinden çıkanları görünce inanamadı: Bu işi yapanlar çok profesyonel

15.10.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da pazarcı esnafı, satmak için aldığı tohumluk soğan çuvallarından taş çıktığını görünce isyan etti. Uzun yıllardır pazarcılık yapan Ekrem Çalık, ''10 kilo soğanın içinden 3,5 kilo taş çıktı. Bu işi yapanlar çok profesyoneller. Müşterilerime taş satmamak için soğanların içindeki taşları ayıklıyorum. Ayıkladığım taşları satabilirsem soğanlardan kâr edeceğim" şeklinde konuştu.

Bursa Reyhan Pazarı'nda uzun yıllardır pazarcılık yapan Ekrem Çalık, üreticilerden pazarda satmak için tohumluk soğan aldı. Çuvalları satmak için tezgaha koyan pazarcı, çuvalların soğanla birlikte taş dolu olduğunu gördü. Soğanların içindeki taşları tek tek ayıklayan Ekrem Çalık, 10 kilo soğan çuvalından 3,5 kilo taş çıkınca isyan etti.

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''BU İŞİ YAPANLAR ÇOK PROFESYONEL''

Soğan çuvallarından soğan yerine taş çıktığını ifade eden Ekrem Çalık, "Tezgahımda satmak için arpacık soğan aldım. Soğan çuvallarını tezgaha dökünce içinin taş dolu olduğunu gördüm. Taşları çuvallardan ayıkladım. 10 kilo soğanın içinden 3,5 kilo taş çıktı. Bu işi yapanlar çok profesyoneller. Müşterilerime taş satmamak için soğanların içindeki taşları ayıklıyorum. Bu soğan tohumluk olduğu için kilosunu 15 liradan satıyoruz. Ayıkladığım taşları satabilirsem soğanlardan kâr edeceğim" dedi.

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(İHA)

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Bursa
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