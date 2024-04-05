‘100 günlük öksürük’ deniyor, soğuk algınlığıyla karıştırılıyor... 3 ayda 2 ölüm ve 54 vaka! Son derece bulaşıcı

Boğmaca vakalarında artış yaşanıyor. Ekathethimerini gazetesinin haberine göre, bu yıl şu ana kadar 54 boğmaca vakası kaydedildi; bunların 32'si çocuklarda ve gençlerde, 11'i ise bir yaşın altındaki bebeklerde görülüyor. Altta yatan sağlık sorunları olan bir yetişkin ve yeni doğmuş bir bebek enfeksiyona yenik düştü.

BOĞMACA ÖKSÜRÜK

Boğmaca, akciğerleri ve solunum tüplerini etkileyen, bazılarında ciddi komplikasyonlara neden olabilen süper bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyondur. Hamile annelerin yanı sıra bebeklerin ve çocukların da buna karşı aşılanmasını önerilmektedir.

İlk belirtileri soğuk algınlığını andırıyor, ardından hastaları soluk ve kızarmış bırakabilecek öksürük nöbetlerine dönüşüyor. Öksürükler arasında nefes almak için nefes alırken "boğmaca" sesi çıkarabilirler, dolayısıyla boğmaca öksürüğü adı da buradan gelir. Bazıları birkaç hafta veya ay boyunca öksürüğe sahip olabilir.

The Sun'ın aktardığı habere göre, Yunanistan'da artan boğmaca vakalarına yanıt olarak Sağlık Bakanı Eirini Agapidaki, insanları hastalığa karşı aşı olmaya çağırdı. Diğer Avrupa ülkelerinde de ölümler bildirildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre bunların neredeyse tamamı üç aydan küçük bebeklerde görülüyor.

Birleşik Krallık'ta vakalar 2024'te normalden daha yüksek. Şu ana kadar 2.000'den fazla vaka kaydedildi; bu sayı yalnızca 2023'ün iki katı.

AVRUPA GENELİNDE ÖLÜMLER

EDC, yakın tarihli bir Bulaşıcı Hastalık Tehditleri Raporu'nda Hırvatistan'dan Norveç'e, Hollanda'ya ve İspanya'ya kadar uzanan boğmaca vaka sayılarının arttığını işaretledi.

ECDC, "Boğmaca (boğmaca öksürüğü olarak da bilinir), yüksek aşılama kapsamına sahip bir programın varlığında bile dünya çapında endemik bir hastalıktır ve hastalık her üç ila beş yılda bir yayılmaktadır. Mevcut artış, potansiyel olarak Kovid-19 salgını sırasında dolaşımın azalması ve belirli gruplarda aşı alımının idealin altında olmasıyla bağlantılı. Tam aşı olamayacak kadar küçük olan bebekler ve küçük çocuklar da etkilendi ve bunların arasında çok sayıda ölüm de var."

Çekya bu yıl, son 60 yılın en büyüğü olan rekor sayıda vaka bildirdi. Ocak ve Mart 2024 arasında 1 ölüm dahil 3.101 boğmaca vakası rapor edildi. Bu arada Hırvatistan, bu yıl Ocak 2023'ten 15 Mart'a kadar 6.261 boğmaca vakası bildirdi. Bu yıl mart ayına kadar Danimarka'da 822, Norveç'te 707 ve Hollanda'da 1.749 boğmaca vakası kaydedildi. İspanya'ya gelince, bu yılın Mart ayı itibarıyla 5.242 vaka bildirildi. Sağlık yetkilileri geçen ay İngiltere'de boğmaca enfeksiyonlarındaki artışa ilişkin endişelerini dile getirmişti. 4 Nisan verileri, yalnızca ocak ayında 555, Şubat ayında ise 913 vakanın doğrulandığını gösteriyor.

İngiltere'de çocuklarda aşı oranları düştüğü için ebeveynlerden çocuklarının korunup korunmadığını kontrol etmeleri istendi. Boğmaca koruması, bebekler sekiz, 12 ve 16 haftalıkken altısı bir arada aşı kapsamındadır. Altısı bir arada aşılarını tamamlayan iki yaşındaki çocukların sayısı, Mart 2014'teki yüzde 96,3'e kıyasla Eylül 2023 itibarıyla yüzde 92,9'du. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı ayrıca bebeklerinin doğumda korunması için anne adaylarına aşı yaptırmalarını hatırlattı.

UKHSA danışmanı epidemiyolog Dr Gayatri Amirthalingam şunları söyledi: "Boğmaca her yaştan insanı etkileyebilir, ancak çok küçük bebekler için özellikle ciddi olabilir. Hamile kadınların aşılanması, bebeklerin doğumdan kendi aşılarını alana kadar korunmasında oldukça etkilidir. Ebeveynler ayrıca aşılarını doğru zamanda almalarını sağlayarak veya herhangi bir aşıyı kaçırmışlarsa mümkün olan en kısa sürede telafi ederek çocuklarının korunmasına yardımcı olabilirler. Emin değilseniz lütfen çocuğunuzun kırmızı kitabına bakın veya doktorunuzun muayenehanesiyle iletişime geçin."







