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11 Kasım'dan bu yana 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca 11 Kasım'dan bu yana 110 DEAŞ'lı yabancı terörist savaşçı (YTS) ülkelerine gönderildi.

11 Kasım'dan bu yana 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, YTS'lerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 11 Kasım-19 Aralık tarihlerinde 21 Alman, 13 Fransız, 5 İngiliz, 2 Belçika, 2 Hollanda, 2 Faslı, 2 Kosovalı, 1 Danimarkalı, 1 ABD'li, 1 Yunanistanlı, 1 İrlandalı, 1 Avustralyalı ile diğerleri farklı uyruklardan olmak üzere toplam 110 YTS Türkiye'den sınır dışı edildi.

Geri gönderme merkezlerinde ülkelerine gönderilmek üzere 849 YTS'li kaldı. İlerleyen günlerde YTS'lerin ülkelerine gönderilmeye devam edeceği öğrenildi.

Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda, "Ne olursa olsun DEAŞ'lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz." açıklamalarıyla YTS'lerin ülkelerine gönderilmesi konusunda kararlılığını göstermişti.

(AA)

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İçişleri Bakanlığı Sınır Dışı yabancı terörist savaşçı YTS

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