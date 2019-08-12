12-18 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ 12-18 Ağustos haftasına başladığınızda kariyer konularınız ön planda olacaktır. Pazartesi günü Uranüs retrosu başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar maddi konularda işleriniz ağır ilerleyebilir. Riskli yatırımlar için uygun bir dönem olmayabilir. DEVAMI BOĞA 12-18 Ağustos haftasına başladığınızda akademik hayatınız, seyahatleriniz gündemde olabilir. Pazartesi günü Uranüs, burcunuzda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar hayatınızda alacağınız kararlarda iki kere düşünmeniz gerekmektedir. DEVAMI İKİZLER 12-18 Ağustos haftasına ödemeleriniz, borçlarınıza vakit ayırarak başlayabilirsiniz. Pazartesi günü Uranüs, Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar sağlığınızda ani değişimler yaşayabilirsiniz. DEVAMI YENGEÇ 12-18 haftasına başladığınızda odak noktanız evlilik ve ilişki hayatınız olabilir. Pazartesi günü Uranüs Boğa burcunda retroya başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar arkadaşlarınızdan beklemediğiniz bir davranış görebilirsiniz. DEVAMI ASLAN 12-18 haftasına başladığınızda sağlığınız ve çalışma ortamınız gündemde olabilir. Pazartesi Uranüs retro hareketine Boğa burcunda başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar kariyer hayatınızda ani olaylar meydana gelebilir. DEVAMI

BAŞAK 12-18 Ağustos haftasına adım atmanızla birlikte önceliğiniz çocuğunuz ve aşk hayatınız olacaktır. Pazartesi Boğa burcundaki Uranüs, retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar kendinizle ilgili aldığınız kararlarda şüphe duyabilirsiniz. DEVAMI TERAZİ 12-18 haftasına başladığınızda aile ve ev konularınız ön plana çıkabilir. Pazartesi Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar gelirinizin çok üstünde borçlanmamaya çalışın. Sürpriz ödemeler bu dönemde karşınıza çıkabilir. DEVAMI AKREP 12-18 haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, kardeşleriniz, sosyal çevrenizle olan iletişiminiz ağırlıklı olarak vaktinizi alacaktır. Pazartesi günü Boğa burcundaki Uranüs, retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar ilişkinizde ve evliliğinizde kendinizi değiştirmeye cesaretiniz yokmuş gibi düşünebilirsiniz. DEVAMI YAY 12-18 haftasında maddi konularınıza ağırlıklı olarak zaman ayırabilirsiniz. Pazartesi, Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar ofiste işleriniz ağır ilerleyebilir. Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. DEVAMI