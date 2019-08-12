KADIN

12-18 Ağustos haftalık burç yorumları

Mynet Astroloji Mynet Astroloji
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Bu hafta yine birçok gezegen hareketi var. Bugün Uranüs retrosu başlıyor. Perşembe ise Kova burcunda dolunay oluşuyor. Pazar günü de Mars, Başak burcuna geçiyor. Bu yoğun gündemli haftada her burcu neler bekliyor?

12-18 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

12-18 Ağustos haftasına başladığınızda kariyer konularınız ön planda olacaktır. Pazartesi günü Uranüs retrosu başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar maddi konularda işleriniz ağır ilerleyebilir. Riskli yatırımlar için uygun bir dönem olmayabilir. DEVAMI

BOĞA

boga

12-18 Ağustos haftasına başladığınızda akademik hayatınız, seyahatleriniz gündemde olabilir. Pazartesi günü Uranüs, burcunuzda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar hayatınızda alacağınız kararlarda iki kere düşünmeniz gerekmektedir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

12-18 Ağustos haftasına ödemeleriniz, borçlarınıza vakit ayırarak başlayabilirsiniz. Pazartesi günü Uranüs, Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar sağlığınızda ani değişimler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

12-18 haftasına başladığınızda odak noktanız evlilik ve ilişki hayatınız olabilir. Pazartesi günü Uranüs Boğa burcunda retroya başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar arkadaşlarınızdan beklemediğiniz bir davranış görebilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

12-18 haftasına başladığınızda sağlığınız ve çalışma ortamınız gündemde olabilir. Pazartesi Uranüs retro hareketine Boğa burcunda başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar kariyer hayatınızda ani olaylar meydana gelebilir. DEVAMI

BAŞAK

basak

12-18 Ağustos haftasına adım atmanızla birlikte önceliğiniz çocuğunuz ve aşk hayatınız olacaktır. Pazartesi Boğa burcundaki Uranüs, retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar kendinizle ilgili aldığınız kararlarda şüphe duyabilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

12-18 haftasına başladığınızda aile ve ev konularınız ön plana çıkabilir. Pazartesi Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar gelirinizin çok üstünde borçlanmamaya çalışın. Sürpriz ödemeler bu dönemde karşınıza çıkabilir. DEVAMI

AKREP

akrep

12-18 haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, kardeşleriniz, sosyal çevrenizle olan iletişiminiz ağırlıklı olarak vaktinizi alacaktır. Pazartesi günü Boğa burcundaki Uranüs, retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar ilişkinizde ve evliliğinizde kendinizi değiştirmeye cesaretiniz yokmuş gibi düşünebilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

12-18 haftasında maddi konularınıza ağırlıklı olarak zaman ayırabilirsiniz. Pazartesi, Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar ofiste işleriniz ağır ilerleyebilir. Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

12-18 Ağustos haftasına başladığınızda enerjiniz ve şansınız yükselişe geçiyor olacak. Kendinize odaklanmanız gereken bir haftadasınız. Pazartesi günü Uranüs retrosu Boğa burcunda başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar aşk hayatınızda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

12-18 Ağustos haftasına adım attığınızda durgun ve psikolojik olarak yorgun olabilirsiniz. Pazartesi günü Uranüs Boğa burcunda retrosuna başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar ailenizde ani kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir. DEVAMI

BALIK

balik

12-18 Ağustos haftasına enerji dolu, şanslı ve sosyal bir başlangıç yapıyorsunuz. Dostlarınıza vakit ayırabilirsiniz. Pazartesi günü, Uranüs retrosu Boğa burcunda başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar iletişim kurmakta biraz daha geri planda kalabilirsiniz. DEVAMI


PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Uranüs retrosu başlıyor! Nasıl etkileneceğiz?Uranüs retrosu başlıyor! Nasıl etkileneceğiz?
Hazır olun! Pozitif gelişmelere doyamayacağımız günler bizleri bekliyorHazır olun! Pozitif gelişmelere doyamayacağımız günler bizleri bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12-18 Ağustos haftalık burç yorumları haftalık burçlar

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Kocasından ayrılan ünlü şarkıcı bir kadınla yakalandı

Kocasından ayrılan ünlü şarkıcı bir kadınla yakalandı

Tarkan'dan çifte kutlama! Gönülleri fethetti

Tarkan'dan çifte kutlama! Gönülleri fethetti

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

'Canım babam, ben baba oldum...'

'Canım babam, ben baba oldum...'

Annesini paylaştı; yorum ve beğeni yağdı

Annesini paylaştı; yorum ve beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

1 Ağustos Aslan burcunda yeniay

1 Ağustos Aslan burcunda yeniay

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gerginlik had safhada! Ay Tutulması bize neler getirecek?

Gerginlik had safhada! Ay Tutulması bize neler getirecek?

Bu hafta parçalı Ay tutulması olacak! Peki burcunuz nasıl etkilenecek?

Bu hafta parçalı Ay tutulması olacak! Peki burcunuz nasıl etkilenecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğa burcunda Uranüs retrosu! 12 Ağustos 2019 - 11 Ocak 2020

Uranüs retrosu başlıyor! Nasıl etkileneceğiz?

5-11 Ağustos haftalık burç yorumları

Hazır olun! Pozitif gelişmelere doyamayacağımız günler bizleri bekliyor

2019 Ağustos ayı burç yorumları

Birçok gezegen geçişine hazır olun! Bakın burcunuzu neler bekliyor?

1 Ağustos Aslan burcunda yeniay

1 Ağustos Aslan burcunda yeniay

29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları

Bu hafta iki müjdeli haber var! Burcunuz nasıl etkilenecek?

22-28 Temmuz haftalık burç yorumları

Bu haftaya yüksek enerjiyle başlıyoruz! Bakın burcunuz nasıl etkileyecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.