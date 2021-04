12 – 18 Nisan haftalık burç yorumları | Burcunuza göre bu hafta sizi neler bekliyor?

Bu hafta 14 Nisan’da Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle ise 9 Mayıs’a kadar sürecek etkiler oluşuyor. Bu zamanlarda finansal konularda daha garantici olabiliriz. İkili ilişkilerde ise önceliğimiz güvenlik oluyor. Bu hafta risk almaktan biraz çekinebiliriz. Hafta sonuna doğru ise Mars’ın Jüpiter ile gerçekleştireceği olumlu açı, etkisini hafta ortasından itibaren göstermeye başlıyor. İşte Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu için Astrolog Merve Rençber’den haftalık burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta yeni başlangıçlar, yeni sorumluluklar ve yeni bir çevre gündeminizde olacak. Eskiye dair konuların, eski fikirlerin artık size hizmet etmeyeceği bir sürece giriyorsunuz. Geçmişi kapatıp, geçmişten sıyrılıp yeniye yönelme zamanı. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. Bir süredir ilişkilerinizde yaşanan hızlı durumlar, hızlı gelişmeler yerini sakinliğe bırakacak. Geçtiğimiz ay boyunca ilişkilerinizde sergilediğiniz bağımsız, tutkulu, inatçı ve çocuksu tavırlarınızdan uzaklaşacaksınız. Her türlü ilişkide daha akılcı davranmak isteyecek, size faydası olan insanlarla bir arada olmaya gayret edeceksiniz. Çarşambadan itibaren ilişkilerinizde yaşanacak her deneyim ve değişim daha kalıcı izler taşıyacak. Bu tarihten itibaren riskli yatırımlar, plan dışı harcamalar ve lükse dair ödemeler de gündeminizde olabilir. Perşembe ve Cuma günleri her türlü iş ve adımınızda daha destekleyici çalışacak. Önemli işlerinizi bu iki güne bırakabilirsiniz.