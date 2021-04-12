12 – 18 Nisan haftalık burç yorumları | Burcunuza göre bu hafta sizi neler bekliyor?

Bu hafta 14 Nisan’da Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle ise 9 Mayıs’a kadar sürecek etkiler oluşuyor. Bu zamanlarda finansal konularda daha garantici olabiliriz. İkili ilişkilerde ise önceliğimiz güvenlik oluyor. Bu hafta risk almaktan biraz çekinebiliriz. Hafta sonuna doğru ise Mars’ın Jüpiter ile gerçekleştireceği olumlu açı, etkisini hafta ortasından itibaren göstermeye başlıyor. İşte Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu için Astrolog Merve Rençber’den haftalık burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta yeni başlangıçlar, yeni sorumluluklar ve yeni bir çevre gündeminizde olacak. Eskiye dair konuların, eski fikirlerin artık size hizmet etmeyeceği bir sürece giriyorsunuz. Geçmişi kapatıp, geçmişten sıyrılıp yeniye yönelme zamanı. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. Bir süredir ilişkilerinizde yaşanan hızlı durumlar, hızlı gelişmeler yerini sakinliğe bırakacak. Geçtiğimiz ay boyunca ilişkilerinizde sergilediğiniz bağımsız, tutkulu, inatçı ve çocuksu tavırlarınızdan uzaklaşacaksınız. Her türlü ilişkide daha akılcı davranmak isteyecek, size faydası olan insanlarla bir arada olmaya gayret edeceksiniz. Çarşambadan itibaren ilişkilerinizde yaşanacak her deneyim ve değişim daha kalıcı izler taşıyacak. Bu tarihten itibaren riskli yatırımlar, plan dışı harcamalar ve lükse dair ödemeler de gündeminizde olabilir. Perşembe ve Cuma günleri her türlü iş ve adımınızda daha destekleyici çalışacak. Önemli işlerinizi bu iki güne bırakabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu haftaya sürpriz durumlar ve son dakika planlarıyla başlayabilirsiniz. Elinizde olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. İyi-kötü sürprizlerin bir arada olabileceği bir hafta. Özellikle haftanın ilk üç günü boyunca gerilim daha yüksek olacak. İç huzursuzluğu beslememeye dikkat etmeli, ruhunuza iyi gelecek işlerle, çalışmalarla ilgilenmeli ve size iyi gelen insanlarla olmaya gayret etmelisiniz. Dış koşullara, topluma fazlaca odaklanmanız daha gergin olmanıza neden olabilir. Kısa süreli seyahatler ve kalabalıktan izole olma daha iyi gelecektir. Çarşamba Venüs sizin burcunuza geçiyor. Her türlü ilişki artık daha fazla gündeminizde ve odağınızda olacak. İlişkilerinizde daha baskın bir tavır sergileyebilir, kendi isteklerinizi elde etme konusunda daha hırslı olabilirsiniz. Estetik konularıyla ilgilenebilir, estetiğe her alanda daha fazla önem verebilirsiniz. İş hayatınızda yeni bir sürece doğru gidebilir, yeni bir işin başlangıcını yapabilirsiniz. İKİZLER BURCU YORUMU

Bu haftaya daha sosyal, heyecanlı ve yüksek bir enerjide başlayacaksınız. Haftanın ilk günü gerçekleşen Yeni Ay ile yeni fikirler ve yeni planlar artık hayata geçirilecek. Yeni bir gruba ve ortama dahil olabilirsiniz. Bu ise çoğunlukla iş kaynaklı olabilir. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçerek aşk ilişkilerinde güven duygusunu, arzu ve tutkuyu ön plana taşıyacak. Gizli ilişkilerden ve ilişkilerde gizli durumlardan kaçınmalısınız. Etik değerinizle hareket etmeniz gereken bir süreç başlayacak. Çarşambadan itibaren flört ve kısa süreli sevgililik ilişkilerinde kontrol dışı ilerleyişler olabilir. Süreci ve ilişkiyi yönetmek bu tarz ilişkilerde nispeten zor olacaktır. Evliliklerde ise çocuk sahibi olma isteğiyle medikal destekler alma, çocuklar için hastane ziyaretleri gündeme gelebilir. Haftanın ikinci yarısından itibaren daha sık işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Yeteneklerinizi sergileme, geniş kitlelere hitap etme, sosyal medyada yeteneklerinizle öne çıkma ve konuşulma potansiyelleri artıyor.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta kariyer sürecinizde yenilikler için adımlar atabilir, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Süregelen işinizde yöneticilerinizle yeni planlamalar üzerine görüşmeler yapabilirsiniz. Yöneticileriniz ve üstlerinizde değişimler olabilir. Perşembe günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. Bir süredir duygu dünyanızda ve ilişkilerinizde yaşadığınız hızlı değişimler yerini sakinliğe ve güven odaklılığa bırakacak. İş ve özel hayatınızdaki ilişkilerinizde ortak çıkarların sağlanması daha önemli olacak. Size destek sunan insanlarla vakit geçirmek, size faydası olan ilişkilerde bulunmak isteyebilirsiniz. Yatırım, birikim ve taşınmaz mal alım-satımlarıyla ilgili aktif bir gündem içerisine girebilirsiniz. Maddi konularda daha hırslı, çalışkan olabilirsiniz. Parayı kendinize çekeceğiniz, finansal konularda şansınız artacağı bir süreç başlıyor. Perşembe ve Cuma günleri kadersel deneyimler karşınıza gelebilir. İş hayatında yasal süreçler gündeme gelebilir. ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta finansal alanda yepyeni gündemler, yeni adımlar karşınıza geliyor. Yeni bir kazanç fırsatı yakalayabilir, alternatif iş ve projeler yoluyla ek kazançlar sağlayabilirsiniz. Paranızı yönetmekle ilgili harekete geçebilir, yen, yatırım planları yapabilirsiniz. Riskli yatırımlarla ilgilenebilirsiniz. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. Yaklaşık bir ay boyunca burada seyahat edecek Venüs, ilişkiler ve finans konularında sağlamlaşma, güçlenme ve başarı koşullarını hazırlayacak. Şansınıza inanma ve güvenme zamanı. Yalnız olan Aslanlar için yeni tanışmalar, ilişkilerde yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Auranızın daha güçlü olacağı, bulunduğunuz ortamlarda daha çok dikkat çekeceğiniz bir süreç başlıyor. Estetik konulara ve dış görüntünüze önem verebilir, sağlığınız ve görüntünüz için destekler ve hizmetler alabilirsiniz. Dişil enerjinizin yükseleceği, uyum sağlama, yaşamdan keyif alma ve yaşamla barış içinde olma hali başlıyor.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu haftaya yaşamınızın farklı alanlarında yeniliklerle başlayacaksınız. Yeni bir ortama dahil olabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İç dünyanızda önemli bir yüzleşme yaşayabilir, bazı hatalarınızı fark edebilir, kendinizin daha iyi bir versiyonunu yaratmak için değişim ve dönüşümü başlatabilirsiniz. Cesaret ve kararlılık bu haftanın anahtarı. Korkularınızın üzerine gitmelisiniz. Özgürleşme, kısıtlılık halinden sıyrılma isteğiniz artabilir. Eşin ve partnerin finansal konularda yeni gündemleri oluşabilir. İlişkilerden, insanlardan yana maddi destek ve fayda görebilirsiniz. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. Yasal ve adli süreçlerinizde, eğitim hayatınızda hızlı gündemler, hızlı ilerleyişler başlayabilir. Geleceğe yönelik hedeflerinizde netleşerek somut adımlar içinde olabilirsiniz. Perşembe ve Cuma günleri kariyer süreçlerinizle, geleceğe yönelik hedeflerinizle ilgili küçük veya büyük seçimler yapabilir, kararlar verebilirsiniz. Yöneticilerle önemli konuşmalar yapılabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta ilişkilerde gizli kalmış konular açığa çıkabilir. Hayatınızdaki insanların bazı sırlarını öğrenebilir. Koç Yeni Ayı ile aydınlanma ve açığa çıkma enerjisi daha güçlü çalışacak. Bir süredir bazı ilişkilerle ilgili yaşadığınız kararsızlık ve ikilem, ani bir farkındalık ve zihinsel bir aydınlanma ile son bulacak. Bazı Teraziler için bu hafta geçmişte kalan bir partnerin yeni bir teklifle karşısına gelmesi söz konusu olabilir. Hafta boyunca yeniliğe, değişime ve farklılığa açık olmalısınız. Hayatın sürprizlerine açık olmak, heyecan duyacağınız yeniliklerin karşınıza gelmesini sağlayacaktır. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. İlişkilerinizden ve eş, partnerden yana finansal destek ve faydalar görebilirsiniz. Müşteri bazlı iş yapanlar için verimli ve kazançlı bir hafta olabilir. Yasal süreçlerle ilgili finansal konularda hızlı gündemler oluşabilir. Perşembe ve Cuma günleri kadersel deneyimler, karmik süreçler gündeme gelebilir. Önemli tanışmalar veya geçmişten kişilerle karşılaşmalar yaşanabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta sosyal çevrenize yeni insanlar dahil olabilir. İş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ekibinize birileri dahil olabilir, süregelen işinizde farklı bir ekibe veya departmana geçebilirsiniz. Bir süredir iş arayan Akrepler için oldukça destekleyici ve fırsat dolu bir hafta. Bu hafta yapacağınız iş görüşmelerinden istediğiniz sonuçlarla çıkabilirsiniz. Sınavlar ve mülakatlar başarılı geçebilir. Hafta boyunca aklınıza koyduğunuz işlerin peşinden hevesle, cesaretle gideceksiniz. Yükselen enerjinizi doğru yerlere yönelterek haftanın astrolojik görünümlerinden faydalanabilirsiniz. Diyet ve spor gibi planlamalar gündeminizde olabilir. Evcil hayvan sahiplenebilir, yaşamınızın bir alanında yeni bir sorumluluk alabilirsiniz. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. Artık ilişkilerinizde köklü değişimler zamanı başlayacak. Karşınıza ısrarcı, kararlı ve iş hayatında başarılı insanlar çıkabilir. Arzular ve tutkular partnerlik ilişkilerinde daha yoğun çalışabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta hayallerinizin peşinden gitme isteğiniz artabilir. Hobilerinizi ve zevk aldığınız şeyleri mesleğe çevirme, bu alanlarla ilgili ileriye yönelik planlamalar yapma gündeminizde olabilir. Yaşamdaki amacınızı arayabilir, kendinize bir hedef koymak ve yönünüzü belirlemekle ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla, çocuk sahibi olma gündemleriyle ilgili sürpriz ve hızlı gelişmeler yaşanabilir. Aşk ilişkileri, partnerlik ve sevgililer için oldukça güzel bir hafta yaşanıyor. Duygular dile getiriliyor. İlanı aşk edebilir, karşınızdaki kişiden ileriye yönelik bir teklif alabilirsiniz. Özellikle Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri bu konularda çok güçlü çalışacak. İlişkilerinizde yeni bir sayfa açılıyor. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. Artık yaşam düzeninizde ufak değişimler, kısa ve keyifli seyahatler, iş ilişkilerinin öne çıkması söz konusu olacak. Bazı yalnız Yaylar için çalışma hayatından bir kişi ile flört ve ilişki durumu ortaya çıkabilir. Eğitim hayatında sınavlar ve resmi adımlar gündemde olacak.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta beklediğiniz haberlere kavuşabilir, farklı alanlarda resmi başvurularda bulunabilir, mevcut başvurularınız ve yasal süreçlerinizde sonuçlanmalar elde edebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı başvurularınızda beklediğiniz yanıtları alabilirsiniz. Hafta başında gerçekleşen Koç Yeni Ayı sizlere yeni bir şeyin başlaması için eski bir şeyin bitmesi gerektiğini gösterecek. Eskiye vedanız, hayatınıza farklı alanlarda yeni kapılar açacak. Aile büyükleri, ebeveynlerin sağlığıyla ilgili şifa çalışmaya başlıyor. Bir süredir devam eden ilişkinizde evliliğe dair adımlar atabilir, ailelerinizi bir araya getirebilirsiniz. Aile tanışmaları için uygun ve destekleyici bir hafta. Aile içi kutlamalar yapılabilir. Çarşamba günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. Çocuklarınızla ilişkileriniz, çocukların kendi hayatıyla ilgili gündemler ve aşk ilişkileri ön planda olmaya başlayacak. Finansal konularda risk almak, riskli yatırımlardan kazanç sağlamak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta beklediğiniz ödemelere ulaşabilir, Koç Yeni Ayının etkileriyle plan dışı kazançlar elde edebilirsiniz. Hızlı ve yoğun geçireceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Haftanın ilk gününden itibaren yeni ortamlar, yeni aktiviteler ve iş hayatınızda yeni bir sayfa gündeme gelebilir. İş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Mevcut iş arkadaşlarınızdan bazılarıyla daha sıkı ilişkiler kurmaya başlayabilirsiniz. Bugünlerde bazı Kovalar için taşınma, yer değişikliği gündemleri ve ani kısa süreli seyahat ve yolculuklar gündeme gelebilir. Sosyal olmak, keyifli sohbetler içinde olmak isteyeceğiniz bir hafta. Bu yüzden sevdiklerinize daha çok vakit ayırabilir, daha fazla yeni insanla tanışmak isteyebilirsiniz. Bu hafta maymun iştahlı olmamaya, anlık heveslerle abartılı hareketlerde bulunmamaya dikkat edin. Araçlarla ilgili ödemeler, taksitler, vergiler ve yeni teknolojik alet alımları hafta içinde gündemde olabilir. Finansal her konuda detaylı planlarla hareket edin.