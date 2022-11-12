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12 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

12.11.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Kasım deprem mi oldu, sorusunun yanıtı yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve AFAD'dan yapılan açıklama internette araştırılıyor. Türkiye'nin pek çok noktasında gerçekleşen son depremler, internette araştırılıyor. Peki, 12 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

12 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

12 Kasım deprem tatbikatı öncesi bulundukları şehirde sarsıntı hisseden birçok kişi konuya ilişkin arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Öte yandan tatbikat, 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıldönümü olan bugün saat 18:57'de gerçekleşecek. İşte12 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 12 KASIM 2022 CUMARTESİ

2022.11.12 08:36:43 38.7533 32.0062 12.1 -.- 1.7 -.- KILLAR-YUNAK (KONYA) İlksel
2022.11.12 08:23:15 39.8447 42.5073 5.0 -.- 1.9 -.- TURKELI-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.11.12 08:05:47 40.3353 27.2038 11.9 -.- 1.3 -.- TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.11.12 08:05:23 38.5805 30.6603 15.1 -.- 1.0 -.- EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.11.12 07:21:13 38.4055 39.0440 8.5 -.- 2.2 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.11.12 07:16:02 39.8078 42.5668 26.7 -.- 1.7 -.- GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.11.12 06:43:16 37.0547 28.3543 12.5 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.12 06:39:40 38.7222 43.0733 2.3 -.- 1.3 -.- VAN GOLU İlksel
2022.11.12 06:32:57 38.1402 28.7770 10.4 -.- 1.2 -.- BEYLER-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2022.11.12 06:08:57 38.3437 27.1832 3.9 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.12 05:55:08 39.8257 42.5353 8.6 -.- 2.2 -.- CATALPINAR-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.11.12 05:45:44 37.9088 27.2337 10.0 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 05:20:04 37.9852 33.8658 8.8 -.- 1.1 -.- DEMIRCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2022.11.12 05:06:01 35.3005 31.8738 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.12 04:28:23 37.9757 27.1695 11.1 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 04:25:01 39.6692 40.4227 18.8 -.- 1.2 -.- GOKTAS-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.11.12 04:02:17 39.3007 28.0538 14.4 -.- 2.9 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.11.12 03:39:46 37.8090 27.2425 25.0 -.- 0.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 03:36:52 37.8632 26.9252 5.3 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 03:29:21 37.8587 26.9222 18.9 -.- 0.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 03:16:50 38.3907 27.2092 11.5 -.- 1.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.12 02:53:33 40.7930 32.7998 14.5 -.- 1.3 -.- DIKENLI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.11.12 02:42:06 37.8575 29.6823 2.8 -.- 0.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.11.12 02:17:56 37.7493 36.1703 13.3 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2022.11.12 02:10:43 38.4138 42.5170 12.9 -.- 1.6 -.- KUSLUCA-TATVAN (BITLIS) İlksel
2022.11.12 01:43:57 36.3930 27.0797 11.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.12 01:32:52 39.3327 32.7168 8.3 -.- 1.3 -.- GUZELCEKALE-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2022.11.12 01:27:17 37.3698 36.2148 5.0 -.- 1.1 -.- SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.12 01:23:23 37.8522 26.5552 17.1 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 01:13:46 37.8528 26.5728 5.9 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 01:00:48 40.2535 27.8628 11.3 -.- 1.7 -.- ORHANIYE-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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