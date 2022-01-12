12 Ocak Çarşamba günlük burç yorumları: Beklenmedik değişikliklere hazır olun! 12 Ocak’ta burçları neler bekliyor?

12 Ocak Çarşamba yani yeni ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

KOÇ

İş hayatınızda yükselişe geçeceğiniz bir günü yaşayacaksınız, yeni yatırımları hayata geçirmek için mükemmel bir zamanlama. Kendinizi bir anda hiç beklemediğiniz karmaşık bir durumun içinde bulabilirsiniz, bu duruma vereceğiniz tepkiler ilerleyen günlerde hayatınızdaki bazı koşulları yeniden düşünmenize neden olabilir. İkili ilişkilerde ve aşk hayatında kafanızın karışık olduğu bir döneme geçiş yapıyorsunuz, kendi iç sesinizi dinleyerek kendi doğru kararı verebilecek güçte olduğunuzu unutmayın. Kimsenin etkisi altında kalmadan bağımsız adımlar atmaya çalışın, bugün sonrasında pişman olabileceğiniz kararlar verme enerjiniz yüksek.

BOĞA

Bugün kendinizi gergin, mutsuz ve bıkkın hissedebilirsiniz. Çevrenizde yaşanan olaylar yakın ilişkilerde olduğunuzun kişilerin fikirlerini sorgulamanıza ve onlara duyduğunuzu güvende sarsılmalara olmasına neden olabilir. Kendinizi bir yere ait hissetmeden yabancılaştığınız bir gün olabilir, çevrenizdeki durumlara ayak uydurmaya çalışın ve sakin olun. İş ve aşk hayatınızda şansın sonuna kadar yanınızda olacağı bir gün. Bu nedenle yeni bir yatırım fikriniz varsa bunu hayata geçirebilirsiniz, değer verdiğiniz bir kişiyle yapacağınız görüşmeden sonra yeni bir ilişkinin ilk adımlarını atabilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizi halsiz ve yorgun hissettiğiniz enerjinizin düşük olduğu bir gün başlangıcı yapabilirsiniz. Rutin işlerinizi daha yapmak istemediğiniz bir zaman dilimdesiniz, karmaşık durumlarla birlikte gelen bu bıkkınlık hissi içinizde her şeyi bırakıp gitme hissi uyandırabilir, güçlü tavrınız sayesinde olayların üstesinden gelebileceğinize inanın. Bugün yerine getirmem işleri ve sorumluluklarını yetiştirme konusunda zorluk yaşayabilirsininiz. Yakın çevrenizden birkaç kişinin desteğini alarak dengeleri lehinize çevirmek için hamleler yapabilirsiniz, bu çabanızın karşılığını mutlaka alacağınızı unutmayın.

YENGEÇ

İnsanları etkileme şansınızın yüksek olduğu, yüksek enerjili, pozitif ve duygusal bir hisle güne başlayabilirsiniz. Yaptığınız her hareket bugün dikkatleri olumlu anlamda çekiyor, bu enerjisel döngüyü kendi lehinizde kullanabilirsiniz. Değişen koşullara uyum sağlama konusunda oldukça başarılı olduğunuz bir günündesiniz, yeniliklere ve değişimlere açıksınız. Özellikle bu değişim ve yenilik rüzgarları aşk hayatınızda esecek, eski bir partneri dönüşü hatta yeni bir ilişki adımı söz konusu olabilir. Görmezden gelip olduğu gibi kabul etmek ya da her şeyi bitirmek isteyeceğiniz bir ikilemde kalabilirsiniz. Kendiniz için en doğru kararı vermek adına yakın çevrenize danışabilirsiniz.

ASLAN

Bugün hane içindeki sorunlarla uğraşacağınız bir gün olacak, ev ve aile hayatını ilgilendiren konulara karşı kendi kararlarınızı vermenin tam zamanı. Ani tepkiler vermeden, daha yapıcı bir tavırla ve kendi iç sesinizi dinleyerek sorunlara çözümler üretebilirsiniz. Aşk hayatınızda sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz, doğru kişiyi bulmak için aceleci davranmayın. İkili ilişkilerde biraz daha anlayışlı olmanız ve karşınızdaki kişiye zaman tanımanız gerekiyor. Bugün iletişim problemlerinden doğan yanlış anlaşılmalara gebe, kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün gücü elinde bulundurduğunuzu hissettiğiniz ve aklınızdan geçenleri söyleme şansına sahip olacağınız bir gün olacak. Ağzınızdan çıkan her kelimenin evrendeki gücünü fark edeceksiniz. Kontrolün tamamen sizin evinizde olması hayatınızı yönetme anlamında atacağınız adımlarda belirleyici rol üstelenecek, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için doğru anın geldiğini hissedeceksiniz. İkili ilişkilerde partneriniz ve onun ailesiyle sorunlar yaşayabilirsiniz, problemin daha fazla büyümemesi için atacağınız adımları düşünmeniz sizin için yararlı olacak. Atacağınız cesur adımların etkilerini önümüzdeki günlerde göreceksiniz, kendinizi ve çevrenizi değiştirmek için bugün elinize geçen fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmelisiniz.

TERAZİ

Bugün karşılaşacağınız günlük sorunlar karşısında her zamankinden farklı tepkiler verebilirsiniz, reaksiyonlarınız ve atacağınız adımlar siz de dahil olmak üzere çevrenizdeki herkesi şaşırtacak. Daha önce hiç fark etmediğiniz bir yeteneğinizi keşfedebilir ve bu farkındalık sayesinde oluşan yeni koşullarda beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Kendinizi kanıtlama ve işinizle alakalı olarak daha fazla sorumluluk almanız gereken bir sürece geçiyorsunuz. Aşk hayatınızda yaşanan iletişim sorunu partnerinizin size kızmasına ve ikili ilişkilerde gergin bir havanın oluşmasına neden olacak. Eğer bekarsanız yeni tanışacağınız kişilerle birlikte ilişki kapınızdaki şansınızın artacak.

AKREP

Bugün sizler için oldukça yoğun bir gün olacak, enerjiniz bir hayli yüksek. İstekler, arzu ve dileklerinizi gerçekleştirmek için atacağınız adımlar gündeminizde yer alacak, son zamanlarda uğraştığınız işlerinizi bir kez daha sorgulayacaksınız. Sosyal çevrenizde yaşanacak olan sorunlar günün enerjisini düşürebilir, arkadaşlarınızla aranızda iletişim problemlerinden doğan yanlış anlaşılmalar söz konusu olacak. Heyecan ve yeniliklere duyduğunuz istek hayatınızla ilgili kritik noktalarda yanlış kararlar almanıza neden olabilir, daha sakin ve mantıklı bir şekilde kararlarınızı gözden geçirmeyi deneyebilirsiniz. Aşk ve ikili ilişkilerde yenilikler, köklü değişiklikler gündeme gelebilir.

YAY

Sorgulama ve araştırma ruhunun aktif olduğu bir gün içindesiniz, sık sık derin düşüncelere dalacak ve hayatınızı sorgulayacaksınız. Yaşamınızla ilgili geçmiş dönemlerde verdiğiniz kararlar hiç beklemediğiniz olaylarla birlikte yeniden gündeminize gelecek. Sosyal anlamda ve ilişkilerde iletişim kanalında zorlandığınız bir gün olacak, bugünü mümkün olduğunca yalnız kalmaya ve kendinizi dinlemeye ayırın. Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler kapıda, yeni bir ilişki başlangıcı ya da sevdiğiniz kişiden gelecek sürpriz bir adım gününüzü mutlu hale getirebilir. İş hayatınızda sizden daha yüksek mevkide olan bir kişiyle yaşayacağınız kısa süreli gerilim önümüzdeki günlerdeki kariyer kapınızı etkileyecek. Yurt dışı kaynaklı bir iş ihtimalini yeniden düşünmeye başlayacaksınız.

OĞLAK

Bugün hayatınız ve kendiniz için dah sağlam kararlar almak için bir fırsat yakalayacaksınız. Her zamankinden daha mantıklı ve istikrarlı adımlarla birlikte yaşamınızı belirleyecek olan bir karar verebilirsiniz. Geçmişten gelen konular bugünün en büyük gündem maddesini oluşturacak. Geçmiş, şu an ve gelecek döngüsü arasında sıkıştığınızı hissettiğiniz bir döneme doğru ilerliyorsunuz, bu durumu çözmek için kendinize son bir şans daha verecek ve geçmiş hesapları yüzleşerek kapatacaksınız. Beklentilerinize, hayallerinize ve isteklerinize uygun adımlar atarak kariyer anlamında uzun yıllardır beklediğiniz iş fırsatının karşınıza çıktığını göreceksiniz. Emin olmadığınız bir durumla karşılaştığınızda daha sakin ve emin adımlar atarak kendinizi garantiye almak isteyebilirsiniz.

KOVA

Finansal ve maddi anlamda yeni kararlar vereceğiniz bir eşiğin arifesindesiniz. Yeni yatırım fikirleriyle birlikte başka bir sektöre atılım gösterebilirsiniz, vereceğiniz radikal kararların öncesinde bu işte deneyimli olan kişilerşn fikirlerine kulak vermeniz sizin için yararlı olacaktır. Bugün sergileyeceğiniz dengesiz tavırlar ikili ilişkilerinizde çıkmazlara neden olabilir, kesin bir karar almadan önce sorunları çözmeye odaklanmalısınız. Çabalarınızın ve önceki dönemlerde gösterdiğiniz emeklerinin karşılığını görmeye başladığınız bir zaman dilimine giriyorsunuz, akışına bırakarak isteklerinizin doğru zamanda olacağınız unutmamalısınız. Çabalarınızın karşılığını almak için aceleci davranmamalısınız.

BALIK

Bugün sürekli olarak ertelediğiniz ve adeta halının altına süpürdüğünüz durumlarla yüzleşme zamanı, artık bir karar vermeniz gerekiyor. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmalısınız ve onlara uygun olarak hareket etmelisiniz. Genel olarak daha dikkatli ve tutarlı bir şekilde davranmalısınız, aceleci tavırlar sergilemeniz bir çuval incirin berbat olmasına neden olabilir. Kararlarınızı verdikten sonra olayları akışına bırakmak size fayda sağlar, isteklerinizin gerçekleşmesi için doğru zamanı yakalama fırsatını doğurur. Sınırlarınızı ve çizgilerinizi kesin bir şekilde belirlediğiniz bir gün olacak, hayatınızdan bazı insanları çıkartma durumunuz da söz konusu olabilir. İş ve kariyer anlamında yeni gelişmeler gündeme gelebilir.



