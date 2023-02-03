123/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 123/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkabilmek için ehliyet sahibi olmak gerekir. Gerekli süreçlerin hazırlanması, eğitimlerin verilmesi ve adayların sınava hazırlanması sürücü kursları tarafından yapılır. Sürücü kursu açmak ve işletmek için gerekli belge ve izinlerin alınması zorunluluktur. Gerekli izinler ve belgeler olmadan sürücü kursu açmak ve işletmek yasaktır. Bu belgelerin olmaması idari para cezası yaptırımı ile cezalandırılır. 123/5 trafik cezası da sürücü kurslarını ilgilendiren cezalar arasında yer alır.

123/5 trafik cezası nedir?

Trafik kanunu maddeleri arasında yer alan 123/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücü kursları ile ilgilidir. 123/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, herhangi bir izin olmadan ve gerekli belgeleri tamamlamadan sürücü kursu açmaktır. Bu durumun yaşanması hâlinde sürücü kurs sahiplerine çeşitli yaptırımlar uygulanır. İzinsiz sürücü kursu açma cezası idari para cezası ve hafif hapis cezasıdır. Aynı zamanda belgelere ve izne sahip olmayan sürücü kursu tarafından yapılacak olan direksiyon ve ehliyet sınavı geçersiz sayılır. Verilen sürücü belgesi de geçersiz sayılır. 123/5 trafik cezasının bir diğer yaptırımı da belge ve izin olmadan açılan sürücü kurslarının kapatılmasıdır.

123/5 trafik cezası kimlere uygulanır?

Her trafik cezasının muhatabı farklıdır. Trafik cezaları sadece araç sahiplerine ya da sürücülere verilmez. Sürücü kursları da cezai yaptırımlar alabilir. 123/5 trafik cezası da gerekli izin ve belgeleri olmadan sürücü kursu açan kişilere yani sürücü kursu sahiplerine. Bu kişiler aynı zamanda 3 ila 6 ay olmak üzere hafif hapis cezasına da çarptırılır. 123/5 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 30.953 TL olarak belirlenmiştir. 123/5 trafik cezası tutarı için erken ödeme indirimi uygulaması bulunmaz.



