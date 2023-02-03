101 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 101 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları yalnızca trafik akışını etkileyen kurallar olmayıp trafiği kapsayan tüm konuları içerir. Zorunlu trafik sigortalarının yapılmaması da trafik cezaları arasında yer alan ve yapılmadığı takdirde cezaya tabii olan işlemler arasında bulunur. Trafik cezaları arasında bulunan 101 trafik cezası maddesine göre de kanunlar tarafından belirlenmiş olan ve yaptırılması mutlaka zorunlu olan mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan kişiler bu kuralı ihlal etmiş sayılırlar.

101 trafik cezası nedir?

101 trafik cezası maddesi ihlalin konusu Karayolları Trafik Kanunu içerisindeki "Sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve sigorta yapmam zorunluluğu" başlıklı 101. maddeye istinaden konulmuş olan bir cezai işlemdir. Bu bağlamda 101 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde zorunlu olan mali sorumluluk sigortasını yapmama durumu yasaktır.

101 trafik cezası kimlere uygulanır?

Kara yolları trafiğinde bulunan motorlu bir aracın başka bir araca üzerinde bir zarara sebep olması halinde, o aracı işleten kişilerin üçüncü kişilere karşı sahip olduğu sorumluluğu için belirlenmiş olan zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılmaması suçtur. 101 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca zorunlu kılınan mali sorumluluk sigortasının yapılmaması olarak açıklanabilir. Bu bağlamda bu kurala uymayan ve sigorta işlemi yapmayan sigorta şirketlerine 101 trafik cezası uygulanır.

101 trafik cezası tutarı nedir?

Kara yolları trafik kanunları tarafından belirlenmiş olan 101 trafik cezası maddesinin ihlali karşılığında kişiye idari para cezası uygulanır. 101 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 30.953 TL olarak belirlenmekle birlikte erken ödeme indirimi kapsamına alınmamıştır. Yani 101 trafik cezası tutarı 15 iş günü içerisinde ödense bile herhangi bir indirim uygulanmaz.