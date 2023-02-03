HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 118/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 118/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

118/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 118/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatı daha düzenli ve güvenilir bir şekilde yaşayabilmek için toplumlar için koyulmuş olan birçok kural bulunur. Bu kurallar hayatın her alanını kapsar. Trafik kuralları da yaya, sürücü ve diğer canlıların güvenliğini sağlayabilmek için koyulan kurallardır. Bu kurallar sayesinde can ve mal kaybının önlenmesi sağlanırken, trafikte oluşabilecek karışıklıklarında önüne geçilmesi hedeflenir. Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenmiş olan 118/5 trafik cezası maddesi ihlali nedir?

118/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 118/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları ve bu kurallara riayet edilmediğinde uygulanacak olan cezalar Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenmiştir. İhlal edilen her kural karşılığında belirlenen para veya farklı caydırıcı cezalar yer alır. Belirlenen trafik kurallarının ihlali durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanır. Bunlardan bazıları idari para cezası, ceza puanı, belgelerin geri alınması, belge iptali, aracın trafikten men edilmesi ve kişinin araç kullanmaktan men edilmesi olarak sıralanabilir. Cezanın kusur oranına ve ceza türüne göre uygulanan yaptırımlar farklılık gösterir.

118/5 trafik cezası nedir?

118/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca açıklanacak olursa ölümle sonuçlanan kazalara asli olaral sebep olmak ile alakalı bir ceza maddesidir. 118/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde ölümle sonuçlanan bir kazada asli suçlu olan sürücü ve sürücülerin ehliyetlerinin bir yıl kadar geri alınır. Ölümle sonuçlanan bir trafik kazasına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek 118/5 maddesiyle kapsamlandırılmış olan cezai durumla sonuçlanır.

İlginizi Çekebilir

91 trafik cezası nedir?

91 trafik cezası nedir?

94 trafik cezası nedir?

94 trafik cezası nedir?

99 trafik cezası nedir?

99 trafik cezası nedir?

118/5 trafik cezası kimlere uygulanır?

İnsan hayatını korumak ve güvenli bir seyahat olanağı sunabilmek adına koyulan kurallar ile kişilerin trafikte daha dikkatli ve özverili olması sağlanabilir. Trafikte sabırlı ve sağduyulu olmak olası kazaların önüne geçerken herhangi bir cezai durum ile de karşılaşmanızı önler. Ölümle sonuçlanmış olan kazalarda asli olarak kusurlu bulunan kişilere uygulanan 118/5 trafik cezası, bu suçta asli olarak kusurlu olan sürücü ve sürücülere uygulanır.

118/5 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kurallarına uymak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların can ve mal kaybına uğramadan güvenli bir yolculuk yapabilmesine yardımcı olur. Adınıza herhangi bir trafik cezası bulunup bulunmadığını zaman zaman kontrol etmeniz uygulanacak para cezası ödemelerinde indirimden faydalanabilmenizi sağlar. 118/5 trafik cezası tutarı için belirlenmiş olan bir ceza bedeli bulunmaz. 118/5 trafik cezası almış olan kişinin ehliyetine 1 yıllığına geçici olarak el konulur.

İlginizi Çekebilir

101 trafik cezası nedir?

101 trafik cezası nedir?

 104 trafik cezası nedir?

104 trafik cezası nedir?

 118 trafik cezası nedir?

118 trafik cezası nedir?

118 trafik cezası nedir?

118 trafik cezası nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Son dakika: 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldıSon dakika: 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Görüntüler ortaya çıktı! Annesi, kızını ölüme böyle götürmüşGörüntüler ortaya çıktı! Annesi, kızını ölüme böyle götürmüş
Anahtar Kelimeler:
trafik ceza işlemleri

En Çok Okunan Haberler

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.