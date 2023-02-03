118/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 118/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları ve bu kurallara riayet edilmediğinde uygulanacak olan cezalar Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenmiştir. İhlal edilen her kural karşılığında belirlenen para veya farklı caydırıcı cezalar yer alır. Belirlenen trafik kurallarının ihlali durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanır. Bunlardan bazıları idari para cezası, ceza puanı, belgelerin geri alınması, belge iptali, aracın trafikten men edilmesi ve kişinin araç kullanmaktan men edilmesi olarak sıralanabilir. Cezanın kusur oranına ve ceza türüne göre uygulanan yaptırımlar farklılık gösterir.

118/5 trafik cezası nedir?

118/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca açıklanacak olursa ölümle sonuçlanan kazalara asli olaral sebep olmak ile alakalı bir ceza maddesidir. 118/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde ölümle sonuçlanan bir kazada asli suçlu olan sürücü ve sürücülerin ehliyetlerinin bir yıl kadar geri alınır. Ölümle sonuçlanan bir trafik kazasına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek 118/5 maddesiyle kapsamlandırılmış olan cezai durumla sonuçlanır.

118/5 trafik cezası kimlere uygulanır?

İnsan hayatını korumak ve güvenli bir seyahat olanağı sunabilmek adına koyulan kurallar ile kişilerin trafikte daha dikkatli ve özverili olması sağlanabilir. Trafikte sabırlı ve sağduyulu olmak olası kazaların önüne geçerken herhangi bir cezai durum ile de karşılaşmanızı önler. Ölümle sonuçlanmış olan kazalarda asli olarak kusurlu bulunan kişilere uygulanan 118/5 trafik cezası, bu suçta asli olarak kusurlu olan sürücü ve sürücülere uygulanır.

118/5 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kurallarına uymak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların can ve mal kaybına uğramadan güvenli bir yolculuk yapabilmesine yardımcı olur. Adınıza herhangi bir trafik cezası bulunup bulunmadığını zaman zaman kontrol etmeniz uygulanacak para cezası ödemelerinde indirimden faydalanabilmenizi sağlar. 118/5 trafik cezası tutarı için belirlenmiş olan bir ceza bedeli bulunmaz. 118/5 trafik cezası almış olan kişinin ehliyetine 1 yıllığına geçici olarak el konulur.