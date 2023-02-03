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104 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 104 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kuralları ve cezaları karayolları trafik kanunu tarafından belirlenir. Trafik akışını düzenlemek ve can ve mal kaybını önlemek adına konulmuş olan trafik kurallarına uyulmaması durumlarında bazı cezai işlemler uygulanır. Trafik cezaları içerdikleri konulara göre farklı gruplara ayrılır. Her grubun kuralları, kapsadıkları alanlar ve yaptırımları farklılık gösterir. Genellikle idari para yaptırımı uygulanan trafik cezalarından birisi olan 104 trafik cezasının konusu nedir?

104 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 104 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları genellikle idari para yaptırımı uygulanan trafik cezalarının amacı trafiğin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak ve kurallara uyulmasını teşvik etmektir. Bu cezai işlemler uyulmayan kurala göre idari para cezası ya da hapis cezası olarak uygulanır. Maddeler hâlinde belirlenmiş olan trafik cezaları arasında yer alan bir ceza da 104 trafik cezasıdır. 104 trafik cezası da zorunlu mali sorumluluk sigortasıyla ilgilidir.

104 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu her bir ceza için bir trafik cezası maddesi belirler ve ceza konusunu o şekilde açıklar. 104 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da gözetim, onarım, alım ve satım, bakım ya da araçta herhangi bir değişiklik yapılması sebebiyle kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasının yapılmaması durumudur. 104 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca zorunlu mali sorumluluk sigortasının yapılmamasıyla ilgilidir.

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104 trafik cezası kimlere uygulanır?

104 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilindeki kurala göre bu mesleki faaliyette olanlar trafik kuralları arasında bulunan bir kurala aykırı davrandığı için 104 trafik cezasına çarptırılır. Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlemiş olduğu 104. maddede motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar, bu maddeye aykırı davranıp kendilerine gelen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortalarını yapmamaları yasak bir durumdur. Bu kuralı ihlal edenlere 104 trafik cezası uygulanır.

104 trafik cezası tutarı nedir?

İdari para cezası olarak uygulanan 104 trafik cezası da tıpkı diğer cezalar gibi trafik düzenini sağlamak ve trafik kurallarına uyulması için konulan caydırıcı cezalardan birisidir. 104 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 30.953 TL olarak belirlenmiştir. Diğer cezalarda olduğumu gibi 104 trafik cezası tutarı için herhangi bir indirim oranı söz konusu değildir. 104 trafik cezası tutarı yanı sıra bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallinin en büyük mülki amiri tarafınca 15 güne kadar faaliyetten men edilir.

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