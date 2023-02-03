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118 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 118 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

19.01.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte düzeni sağlamak için uyulması gereken kurallar bulunur. Bu kurallar Karayolları Trafik Kanunu tarafından düzenlenir. Belirlenmiş olan kuralların ihlali durumlarda idari para cezası ya da hapis cezası yaptırımları uygulanır. Aynı zamanda bir cezanın birden fazla alınması sürücü belgesine el koyulması ile sonuçlanabilir. Trafik cezaları sayı ve harfler ile belirlenmiştir. Ehliyet ceza puanı konusunu içeren 118 trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

118 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 118 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kanunlarda birçok maddede araç sürücülerinin kurallara uymaması durumunda ehliyet ceza puanı yansıtıldığı belirtilmiştir. Ceza puanı belli bir oranı geçtiğinde sürücülerin ehliyetlerine el konulur. Bu durumun tekrar etmesi ehliyete el koyulan süreyi de uzatır. 118 maddeli trafik cezası da bu konu ile ilgilidir. Her bir trafik cezası belirli oranda ceza puanını da beraberinde getirir. Ceza puanları geriye dönük bir şekilde silinmez. Bu durum da sürücülerin trafik kurallarına uymasını perçinlemek için düzenlenmiştir.

118 trafik cezası nedir?

Trafik cezaları idari para yaptırımı dışında ehliyet puanına da etki eder. Bazı kural ihlalleri sürücülerin ehliyetlerinde ceza puanı olarak kalır. Bu ceza puanları bir yıl içerisinde 100 puana gelir ve 100 puanı aşarsa sürücünün ehliyetine el koyulur. 118 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da sürücülerin ehliyetlerine el konulması ile alakalıdır. Buna göre 18 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da trafik ihlalinin yapıldığı günden geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmaktır. Bu ceza kapsamında eğer sürücü 100 ceza puanını doldurursa şu durumlar gerçekleşir:

  • İlk defa geri alınan ehliyetler Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimi tamamlandıktan sonra iade edilir.
    1. defa alınan ehliyetler, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda "sürücü olabilir" sonucu alırsa ve engeli yoksa iade edilir.
    1. defa alınan ehliyetler ise iade edilmez ve belgenin iptal edilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilir.

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118 trafik cezası kimlere uygulanır?

118 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca 1 yıl içerisinde ceza puanı 100 olması durumunda 2 ay süre ile sürücü belgesine trafik zabıtası tarafından el koyulur. Aynı durumun bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanması hâlinde sürücünün ehliyetine 4 ay süre ile el koyulur. Bu kural ihlali aynı yıl içinde 3. kez tekrarlanırsa sürücünün ehliyetinin iptali üzerine mahkeme tarafından dava açılır. Davada sürücü haksız bulunursa ehliyete el koyulur ve sürücü trafikten men edilir. 118 trafik cezası doğrudan sürücülere uygulanır.

118 trafik cezası tutarı nedir?

118 trafik cezası bir yıl içerisinde 100 ceza puanına ulaşmış ve bu sınırı aşmış kişilere uygulanır. 118 trafik cezası tutarı olarak idari bir para yaptırımı bulunmaz. Bu sebepten 118 trafik cezası tutarı maddi olarak karşılanamaz. 118 trafik cezasını alan kişilerin ehliyetlerine belirli bir süre için el koyulur. Bir yıl içerisinde 118 trafik cezasını 3 kez almaları durumunda ehliyetin iptali için dava açılır ve kişi trafikten men cezası alabilir.

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