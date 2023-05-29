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'13. cumhurbaşkanı' açıklamalarına Mehmet Uçum'dan açıklama geldi! Erdoğan kaçıncı cumhurbaşkanı oldu? "O paylaşımlar hatalı" diyerek duyurdu

29.05.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunun da tamamlanmasıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. Gözler YSK'dan gelecek kesin seçim sonuçlarına çevrilirken Erdoğan'ın 13. cumhurbaşkanı olduğuna dair paylaşımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama geldi. Açıklamasıyla "Erdoğan Türkiye'nin kaçıncı cumhurbaşkanı?" sorusuna da yanıt veren Uçum, Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimini 12. cumhurbaşkanı olarak kazanması durumuna dikkat çekti.

'13. cumhurbaşkanı' açıklamalarına Mehmet Uçum'dan açıklama geldi! Erdoğan kaçıncı cumhurbaşkanı oldu? "O paylaşımlar hatalı" diyerek duyurdu

Türkiye'nin gündemindeki yerini uzun süredir koruyan seçimler tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52,16'sını alarak bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. Sosyal medyada da yapılan "Erdoğan 13. cumhurbaşkanı seçildi" şeklindeki paylaşımların hatalı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ,”çimi kazanması halinde bu seçimi de 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, demek doğru anlatımdır” dedi.

"KAZANMASI HALİNDE 13. CUMHURBAŞKANI OLACAĞI DOĞRU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Seçimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçildiğinde 13. Cumhurbaşkanı olmayacağını ifade eden Mehmet Uçum,şunları ifade etti:

”Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçimi kazanması halinde 13. Cumhurbaşkanı olacağı söyleniyor. Oysa bu doğru bir ifade değildir. Eski sistemde 12 farklı isim Cumhurbaşkanı seçildi. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yeni sistemde bir Cumhurbaşkanı seçtik. O da 12. Cumhurbaşkanımız Erdoğan oldu. Şimdi 28 Mayıs da ikincisini seçiyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca toplamda 21 Cumhurbaşkanı seçimi yapılmıştır. Atatürk ve İnönü 4’er kez Bayar 3’kez cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise biri eski sistem biri de yeni sistemde 2 kez cumhurbaşkanı seçilmiştir. 8 cumhurbaşkanı ise 1’er kez seçilmiştir. Dolayısıyla 14 Mayıs seçimi 22. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu olmuştur. Bugün (28 Mayıs günü) ise 22. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılıyor.”

"12. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAZANDI, DEMEK GEREKİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 2023 Mayıs seçimlerinde “13. Cumhurbaşkanı olarak seçilecek” şeklinde yapılan paylaşımların hatalı olduğunu açıklayan Uçum şu açıklamada bulundu:

”Çünkü Cumhurbaşkanı olan isimler üzerinden bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Mayıs seçimini kazanmış olur. Yani 22. cumhurbaşkanı seçimini, 20. (10 Ağustos 2014) ve 21. (24 Haziran 2018) cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğu gibi 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, demek gerekir. Ayrıca 2018 seçimlerden sonra YSK’nın TBMM’ye yazısında 13. Cumhurbaşkanı ibaresi geçmişti, TBMM düzeltilmesini istemişti. Aslında adı Cumhurbaşkanı da olsa teknik olarak Başkan seçtiğimiz için 2023 Mayıs seçimleri “2. Başkanlık Seçimi”dir. Eğer Cumhurbaşkanı seçimi sayısı üzerinden gidilecekse 2023 Mayıs seçimleri “22. Cumhurbaşkanlığı seçimi”dir. Seçimi kazanması halinde bu seçimi de 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, demek doğru anlatımdır.”

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