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13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 15:01 | Son Güncelleme

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu: - "Sizin savaş bölgelerinde kendinizi korumak, kendinize sahip çıkmak ve nasıl davranacağınızı bilmeniz bizler açısından çok önemli. Eğer bu çalışmalarla sizlere az da olsa katkı sağlayabildiysek bu, bizim için büyük mutluluktur" - TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat: - "Savaşların içinde doğru ve adaletli haberi kaliteli şekilde dünyaya aktarmak, savaş muhabirlerinin boynunun borcudur"

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında 24 öğrenci, savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayarak sertifikalarını aldı.

AA Haber Akademisinde nitelikli gazeteci yetiştirmek amacıyla düzenlenen "13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni gerçekleştirildi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü hatırlatarak, ayakta kalmak isteyen devletlerin insanlarına kıymet vermesi gerektiğini söyledi.

"Polis Akademisi, TİKA, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle yapmış olduğumuz bu güzel çalışmanın temelinde insan var, insanı yaşatmak var." diyen Mutanoğlu, şöyle devam etti:

"Savaş muhabirliği eğitiminin bu dönem 13'üncüsünü düzenliyoruz. Bu eğitimi biz sadece Türk medyasına, Anadolu Ajansı çalışanlarına değil, bütün dünyadaki meslektaşlarımıza yaymaya çalıştık. Bu konuda TİKA bize çok büyük destek sağladı. Zaten Polis Akademisi, AFAD ve TSK, çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Türkiye, bir insanlık limanı. Buraya gelen kendisini güvende hisseder. Sizler artık Türkiye'nin dostlarısınız.

Biz size sadece meslektaş olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin dostları olarak bakıyoruz ama sizin savaş bölgelerinde kendinizi korumak, kendinize sahip çıkmak ve nasıl davranacağınızı bilmeniz bizler açısından çok önemli. Eğer bu çalışmalarla sizlere az da olsa katkı sağlayabildiysek bu, bizim için büyük mutluluktur."

- "Burada öğrenilenler barışa, iyiliğe vesile olabilir"

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da insanların olumsuzluklara "dur" diyebileceklerini, kötü koşulları iyiye çevirebileceklerini söyledi.

Muhabirlerin görevlerini yaparken bunu çok daha önemli şekilde hissettiklerine dikkati çeken Polat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazen bir fotoğraf karesi veya haber anonsu nefreti artırabilir, savaş çıkarabilir, kan dökülmesine sebep olabilir, ülkeleri savaşa sürükleyebilir, toplumları birbirine düşman edebilir ama o karenin nasıl yayımlandığı, hangi şekilde anons edildiği, nasıl işlendiği, bunun tersini de yapıp savaşı durdurabilir, azaltabilir, önleyebilir.

Dolayısıyla buradaki öğrenilenler barışa, iyiliğe, kötülük varsa önlenmesine ve insanların hayatı daha mutlu yaşamasına vesile olabilir."

Kursiyerlerin eğitimlerde hayat kurtaran bilgiler kazandığını vurgulayan Polat, eğitimini tamamlayanların birçok güzel, faydalı işler yapacaklarına inandığını dile getirdi.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal da bütün dünyanın renklerini ve kültürlerini bir arada görmenin, projenin amacına ulaştığının en canlı göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savaş muhabirliği eğitimi için seçilebilecek en güzel ülke olduğunu kaydeden İnal, Türkiye'nin barındırdığı 4 milyon sığınmacıyla dünyada en çok göçmene ev sahipliği yapan ülke olduğuna işaret etti.

Dünyada hala kan aktığını belirten İnal, bu savaşların içinde doğru ve adaletli haberi kaliteli şekilde dünyaya aktarmanın, savaş muhabirlerinin boynunun borcu olduğunu söyledi.

- "Binin üzerinde gerçek mermi, kilolarca patlayıcı kullanıldı"

AA Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez de kursiyerlerin zorlu bir eğitimden geçtiklerini söyledi.

Eğitimlerde binin üzerinde gerçek mermi, kilolarca patlayıcı kullanıldığı bilgisini veren Sönmez, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının Haber Akademisi, savaş muhabirliği alanında dünyada eğitim veren sayılı kurumlardan bir tanesi. İlk kurulduğu günlerde muhtemelen 'Biz bunu yapacağız ama nasıl yapacağız?' diye düşünmüşlerdir. Çok şükür, Polis Akademisi, Genelkurmay Başkanlığı, AFAD ve Kızılay gibi kurumlar önümüzü açtılar, TİKA da yaptığı projelerle bizim dünyanın birçok farklı coğrafyasına ulaşmamızı sağladı. Hepsine teşekkür ediyorum.

Bize kalan en önemli bakiye, aranızdaki oluşan dostluk, birbirinize karşı oluşan sevgi, yüzünüzün sürekli gülmesi. Bunlar çok önemli şeyler. Umarım hiçbir zaman bu öğrendiklerinizi savaş ya da kriz ortamında kullanmak zorunda kalmazsınız. İnşallah bir mucize olur, dünyadaki bütün savaşlar biter."

AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş da eğitime 12 farklı ülkeden kursiyerin katıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan başarı sertifikaları verildi.

Dereceye giren kursiyerlerden birinci Drazen Radulov, ikinci Anel Nurkovic ve üçüncü Bekim Çobovıq, sertifikalarını AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu'ndan aldı.

Savaş Muhabirliği Eğitimi, savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla, TİKA iş birliğiyle, AA Haber Akademisi, Polis Akademisi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve AFAD tarafından verildi.

Eğitimler, habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 29 farklı alanda gerçekleştirildi.

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