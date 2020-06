Hamilelikte 13. Hafta : 13 Haftalık Gebelik Gelişimi

Gebeliğin 13. Haftasında Beslenme

Bu haftadan itibaren hamileliğin boyunca kafein alımına dikkat etmelisin anneciğim. Günde küçük bir fincandan fazla içmemelisin. Çünkü kafein plasentadan geçerek bana ulaşıyor. Bu da benim doğum kilomu düşürebilir, solunum problemlerine neden olabilir ya da kafam normalden daha küçük kalabilir. Ayrıca kafein sadece kahvede değil, çay, çikolata ve bazı alkolsüz içecekler de bulunuyor biliyorsun değil mi? Zaten sen benim sağlığımı her zaman önemsiyor ve düşünüyorsun ben biliyorum.

Senin sağlıklı beslenmen ve kilona dikkat etmen de mide rahatsızlıklarını en alt seviyeye indirgemene ve beni doğurduktan sonra daha çabuk toparlanmana yardımcı olur. Böylelikle doğum kilolarını da daha çabuk verebilirsin. Ayrıca dengeli ve sağlıklı beslenerek düşük yapma ve doğum anomalileri risklerini de azaltabileceğini biliyor musun?

Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi

Yemeklerimizde tuzu azaltmalısın ve iyotlu tuz kullanmalısın. Çok baharatlı, yağlı ve acı yiyeceklerden kaçınmalısın. Bu ikimiz için de iyi değil. Haftanın iki gün kırmızı veya beyaz et iki günü de balık yemeye çalışman iyi olur. Yalnız ısıl işlem görmüş sosis, sucuk ve salam gibi etlerden olabildiğince az tüketmeliyiz. Çiğ ya da az pişmiş et yememen gerektiğini de unutma. Eğer et yemiyorsan C vitamini bol yiyecekler ve protein açısından zengin sebzeler yemeye özen göstermelisin. Sebzenin yanı sıra yumurta, süt ürünleri ve kabuklu yemişler de protein ihtiyacını karşılar. C vitamini ise demir emilimini artırmaya yardımcı olur.