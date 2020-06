Hamilelikte 14. Hafta : 14 Haftalık Gebelik Gelişimi

14. hafta gebelik şikayetleri arasında pek de hoş olmayan ve özellikle alt bacaklarda görülen mavi renkte varisli damarlarla karşılaşabilirsin. Maalesef gebelikte kan hacmin arttığından ve hormonal değişiklikler nedeniyle dolaşımın her zamankinden daha yavaş ve daha az verimli olur. Buna bağlı olarak da varis ortaya çıkar. Bu her anne adayının yaşadığı ortak bir problem. O yüzden yalnız olmadığını düşünüp bir nebze rahatlayabilirsin belki anneciğim. Ayrıca bu damarları daha da kötüleştirmemek için bacak bacak üstüne atmadan oturman ve uzandığın zamanlarda ayaklarını bir yastıkla destekleyerek yüksekte tutman daha iyi olur.

Bu haftadan sonra iştahın açılacak ama kontrolsüz bir şekilde yememeye çalış lütfen. Gerekenden fazla kilo alman gebelikte görülen diyabete yol açabilir ya da bacaklarındaki varisler ve vücudundaki çatlakların artmasına sebep olabilir.

Senin dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmen benim de ilerde bu şekilde beslenme alışkanlığı kazanmama ön ayak olabilir. Bu yüzden dikkat etmelisin. Günlük beslenme programında süt ürünleri, protein açısından zengin besinler, mevsiminde meyve ve sebzeler mutlaka yer almalı.

Beyaz undan olabildiğince kaçınmalısın. Bunun yerine kepekli veya tam buğday ununu tercih edebilirsin. Hayvansal proteinler tüketmen çok önemli. Bunlar ihtiyacın olan aminoasitleri sana en iyi şekilde sağlar. Haftada en az 4 defa et yemelisin. Kırmızı et, tavuk, hindi veya balık yiyebilirsin. Ancak iyi pişmiş olmasına dikkat et. Ancak uskumru ve ton balığı gibi cıva oranı yüksek deniz canlıları yememeye dikkat et. Bunun yanı sıra her gün belli bir miktar demir, kalsiyum ve folik asit alman da benim gelişimim için çok önemli.