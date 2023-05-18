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  4. 14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin etmişti! Hakan Bayrakçı'dan 2. tur tahmini: Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin etmişti! Hakan Bayrakçı'dan 2. tur tahmini: Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

18.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Sonar Araştırma sahibi Hakan Bayarakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İlk turdaki oy oranlarını en doğru şekilde tahmin eden anket şirketlerinden olan Sonar'ın sahibi Bayrakçı, Sinan Oğan'ın yüzde 5.2'lik oy oranının 3 farklı senaryoya göre nasıl dağılabileceğini açıkladı. İşte Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy oranının 2. turdaki dağılımı...

14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin etmişti! Hakan Bayrakçı'dan 2. tur tahmini: Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına giden Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 28 Mayıs'ta yeniden oy kullanacak. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı seçimlerde; yüzde 49.52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışmaya hazırlanırken, herkes ilk turda yüze 5.17 oy oranına sahip olan Sinan Oğan'ın tavrını merak ediyor.

14 MAYIS SEÇİMİNİ DOĞRU TAHMİN ETMİŞTİ

Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını en doğru şekilde tahmininde bulunan Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN 2. TUR TAHMİNİ

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını açıkladı.

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SİNAN OĞAN'IN OY DAĞILIMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.

Bayrakçı; Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde açıkladı;

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Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;

  • Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

  • Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

  • Yüzde 1.6 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

  • Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

  • Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

  • Yüzde 2,0 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

  • Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

  • Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

  • Yüzde 1,4 sandığa gitmez
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