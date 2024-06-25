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  4. 15 kişi hayatını kaybetmişti! Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangının nedeni belli oldu... İtfaiye raporuna yansıdı

15 kişi hayatını kaybetmişti! Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangının nedeni belli oldu... İtfaiye raporuna yansıdı

25.06.2024 15:24
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Diyarbakır ile Mardin arasında çıkan ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

15 kişi hayatını kaybetmişti! Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangının nedeni belli oldu... İtfaiye raporuna yansıdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin bölgede başlattığı incelemeler sonucunda olay yeri raporunu tamamladı.

YANGININ SEBEBİ: ELEKTRİK TELLERİ

Rapora göre yangının elektrik tellerinden çıktığı kanaatine varıldı.

Hasar Tespit Komisyonu Köksalan Mahallesi’nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına vardı.

İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı olay yeri inceleme raporu Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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yangın Diyarbakır Mardin
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