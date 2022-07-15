HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir bu sene de unutulmadı! Akın ettiler

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir bu sene de unutulmadı! Akın ettiler

15.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi öldüren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, darbecilerin kurşunlarıyla şehit oldu. Darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir, her sene olduğu gibi şehadetinin 6. yılında da kabri başında dualarla anıldı.

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir bu sene de unutulmadı! Akın ettiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor.

1

"O GECEDEN BERİ HİÇ AKLIMDAN ÇIKMAZ"

Şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelen binlerce kişi, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor, kabrine su döküyor, Ömer Halisdemir'in o gece yaptığı kahramanlığı çocuklarına ve çevrelerine anlatıyor.

Şehit Halisdemir'in kabrinde dua okuyan, Bolu'da 8 Haziran 1998'de şehit düşen Jandarma Er Ali Köse'nin Ankara'da yaşayan annesi Ulviye Köse (78), ziyarette çok farklı duygular yaşadığını söyledi.

Köse, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar uyumadığını ve gözyaşı döktüğünü dile getirerek, "Çok şükür Allah'ıma, 'sen kurtardın yavrum' diye öyle ona ağladım. Oğullarıma yalvardım 'götürün mezarına, görür o beni' dedim. Şimdi şehidin yanındayım, o beni görüyor. O geceden beri hiç aklımdan çıkmaz. Allah razı olsun yavrum getirdi beni. Unutulacak bir şehit değil, bambaşka bir şehit. Türkiye'yi kurtardı, o cennetin ortasında, Peygamberimizle beraber." diye konuştu.

"GÖSTERDİĞİ CESARET BİR MİHENK YAŞI"

Sakarya'dan ailesiyle gelen Fatih Özkan da yakın dönemin en büyük kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir'i kabrinde ziyaret etmek için geldiklerini söyledi.

2

Halisdemir'in yeni neslin örnek alması gereken büyük bir kahraman olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Şehidimiz, yeni nesillere, ondan aldığı cesaretle vatanları için gerektiğinde canlarını verecek insanlar olduklarını gösteren iyi bir örnek. Şehidin yaptığı hareketin, gösterdiği cesaretin bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki nesillerde de aynı şekilde devam edeceğini, aynı ruhu diğer nesillerin de yaşatacağına inanıyoruz. Bizler yeni neslin örnek alması için geliyoruz, unutturmamaya, ziyaret etmeye çalışıyoruz. Herkes ziyaret ettiğinde akıllarda kaldığı sürece aynı ruhun taşınacağına inanıyorum. Sadece 15 Temmuz'ların yıl dönümlerinde değil, her zaman gençlere, önümüze gelenlere anlatmaya çalışıyoruz."

3

Sakarya'dan memleketine ailesiyle gelen Ahmet Çekilarıs da şehit Ömer Halisdemir'i vatanı kurtaran biri olarak gördüğünü söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Cumhurbaşkanımız ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmıştırAK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Cumhurbaşkanımız ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmıştır

Şehidin, o gün darbeyi önleyerek vatanı kurtardığına dikkati çeken Çekilarıs, "Allah gani gani rahmet eylesin, vatana millete hep dua edelim. Hep onun duacısıyız. Her zaman onu anlatıyoruz. Sakarya'da birçok aracın arka camında hala bayrakları duruyor. İnsan çok duygulanıyor. Yaşanmadan anlatılmaz bunlar. Çok güzel bir duygu. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

4

ÖMER HALİSDEMİR'İN ADI YAŞATILIYOR

Ömer Halisdemir'in ismi, şehide vefa borcunu ödemek için Niğde Üniversitesine, hastaneye, kentin en büyük meydanına ve Bor ilçesinde bir okula verilmişti.

Şehidin anısına ayrıca Çukurkuyu beldesinde 18 derslikli bir okul yapılmış, hatıra ormanı oluşturulmuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de şehit anısına Çukurkuyu beldesinde 2 bin 500 metrekare alan üzerine içinde müze olan 2 katlı kültür merkezi inşa etmişti. Müzede Halisdemir'e ait bazı eşyalar, fotoğraflar, vatandaşların şehit için yazdığı yazı ve mektuplar yer alıyor.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdıTartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdı
Avrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladıAvrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladı
MHP'den istifa etmişti! Bahçeli talimatı verdiMHP'den istifa etmişti! Bahçeli talimatı verdi
Anahtar Kelimeler:
Ömer Halisdemir 15 temmuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları için flaş gelişme!

KYK borçları için flaş gelişme!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.