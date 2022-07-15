AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Cumhurbaşkanımız ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmıştır

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 6 yıl önce bugün 251 kişinin şehit olduğu darbe girişimiyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Çelik paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir." dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "15 Temmuz darbe teşebbüsü; birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanettir" mesajını paylaştı.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gaspetme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf etmiştir.

Darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş olan Yüce Milletimiz, tarihimizin en hain terör örgütü FETÖ’ye karşı dimdik durmuştur.

Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen milletimiz, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir.

Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi bu direnişle yeniden yazılmıştır.

15 Temmuz direnişimizin yıldönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele edeceğimize dair sözümü yineliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine ve onları kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"

Darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş olan

Yüce Milletimiz, tarihimizin en hain terör örgütü FETÖ’ye karşı dimdik durmuştur.



Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen milletimiz, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 15, 2022

BAKAN BOZDAĞ: TSK İÇİNDEKİ TERÖRİSTLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BÜYÜK BİR İHANETTİR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz ile ilgi paylaşımında şunları ifade etti:

"15 Temmuz darbe teşebbüsü; birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanettir. 15 Temmuz ihanetini,bu ihaneti yapan hainleri ve onlara destek verenleri asla unutmamalıyız ve unutturmamalıyız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde verdiği mücadele ile Türk halkı,hem darbeyi engelledi,hem darbeye teşebbüs eden FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerini hem de onlara destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehadet şerbetini içen şehitlerimizi saygı,rahmet ve dua ile

gazilerimizi ise saygıyla anıyor,sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum."

15 Temmuz darbe teşebbüsü; birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanettir.



15 Temmuz ihanetini,bu ihaneti yapan hainleri ve onlara destek verenleri asla unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) July 15, 2022

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN 15 TEMMUZ MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz'un 6 yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan 15 Temmuz mesajı paylaştı. Şentop'un mesajı şöyle:

"İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum.

Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır."

