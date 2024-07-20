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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Köprüden atlamak isteyince...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Köprüden atlamak isteyince...

20.07.2024 20:27
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İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bir kişi köprünün üstüne yaya bir şekilde çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bölgeye intikal eden ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarfetti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs ekiplerin çabaları sonucu intihar girişiminden vazgeçti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Köprüden atlamak isteyince...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde akşam 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs köprüden atlamak istedi. Ekipler olay sonrası derhal harekete geçti.

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EKİPLER SEFERBER OLDU

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, atlamak isteyen şahsı yaklaşık yarım saat ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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