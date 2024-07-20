15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Köprüden atlamak isteyince...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde akşam 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs köprüden atlamak istedi. Ekipler olay sonrası derhal harekete geçti.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, atlamak isteyen şahsı yaklaşık yarım saat ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır