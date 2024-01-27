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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar! Otomobil alev alev yandı

27.01.2024 20:37 | Son Güncelleme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar! Otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş katılımında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otomobili sardı.

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PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yangın nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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