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15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Büyük Çamlıca Camisi'nde mevlit okutuldu.

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren vatandaşlar için öğle namazı öncesi Büyük Çamlıca Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve Kuran-ı Kerim okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarında şehitler için okutulan hatimlerin bağışlandığı programda, İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, şehitler için dua okudu.

Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıca, programa katılan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek anma etkinliğine davet edildi.

Öte yandan, caminin bahçesinde stant kuran Türk Kızılay, vatandaşlara çeşitli ikramda bulundu, onları kan vermeye davet etti.

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