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  4. 1500 yıllık! Suçüstü yakalandılar, 7 milyon lira değer biçmişler

1500 yıllık! Suçüstü yakalandılar, 7 milyon lira değer biçmişler

06.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Altıntaş'ta Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, üzerinde insan figürlerinin yer aldığı kabartmalı mezar stelini toprak altından çıkarmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar taşının topraktan çıkarılan kısımlarını videoya alıp, 7 milyon lira değer belirledikleri ve satmak için müşteri aradıkları tespit edildi.

1500 yıllık! Suçüstü yakalandılar, 7 milyon lira değer biçmişler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan E.G.'nin tarlasında tarihi eser bulduğu ve toprak altından çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla E.G., takibe alındı. Düzenlenen operasyonda E.G.'nin yanı sıra H.G., S.G. ve M.A.G., mezar stelini kaçak kazı yaparak çıkarmaya çalışırken yakaladı.

7 MİLYON LİRA DEĞER BİÇMİŞLER

Şüphelilerin, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar taşının topraktan çıkarılan kısımlarını videoya alıp, 7 milyon lira değer belirledikleri ve satmak için müşteri aradıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da dedektör ele geçirildi.

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MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, 165 santim uzunluğunda, 90 santim genişliğinde ve 30 santim kalınlığında olan, üzerinde kabartmalı insan figürleri bulunan mezar steli, incelenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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