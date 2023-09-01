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16 yaşındaki Bekir, Uşak'ta 'kahraman' ilan edildi!

01.09.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşçılık Meslek Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Bekir Ok, staj yaptığı restoran'da bir müşterinin hayatını Heimlich Manevrası'yla kurtardı. Heimlich tekniğini sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Bekir, geçen yıl da küçük bir çocuğu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtarmıştı. Genç Bekir, Uşak'ta halk tarafından kahraman ilan edildi.

16 yaşındaki Bekir, Uşak'ta 'kahraman' ilan edildi!

16 yaşındaki Bekir Ok, insanların hayatını kurtarmasıyla Uşak'ta halk tarafından kahraman ilan edildi. Staj yaptığı yerde müşterinin soluk borusuna kaçan yemeği Heimlich tekniğiyle çıkartan Bekir'e sosyal medyadan tebrik ve teşekkür mesajları yağdı. Geçtiğimiz yıl da küçük bir kızı arabanın altında kalmaktan son anda kurtaran Ok, Uşak halkı tarafından kahraman ilan edildi. 'Kahraman' Bekir, "Ben insanlık görevimi yaptım, kahramanlık değil." diye konuştu.

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YAŞLI ADAMI SON ANDA KURTARDI

Uşak'taki Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü'nde öğrenci olan 16 yaşındaki Bekir Ok, staj yaptığı restoranda bir müşterinin zor nefes aldığını fark etti. Hemen yanına koşan Ok, yaşlı adamın önce sırtına vurarak yemeği soluk borusundan çıkartmaya çalıştı. Bu yöntem çare olmayınca Heimlich tekniğiyle yaşlı adamı ölümden kurtaran Ok, bu yöntemi sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

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Olay sonrası sosyal medya üzerinden tebrik ve takdir yağmuruna tutulduğunu ifade eden Ok, Uşak halkı tarafından 'Kahraman' ilan edildi.

70 yaşındaki Ramazan Şener'i hayata bağlayan Ok, "Bir insanın hayatını kurtarmış olmak tarif edilemez bir duygu. Beni tanıyan tanımayan birçok insan sosyal medyadan tebrik mesajları yolluyor. Hayatını kurtardığım Ramazan amcanın kızı da sosyal medya üzerinden bana mesaj yolladı. Çok duygulandım. Ben insanlık görevimi yaptım, kahramanlık değil. Ama yine de kahraman ilan edilmek beni çok gururlandırdı." diye konuştu.

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KÜÇÜK BİR KIZI OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTARMIŞ

Geçen yıl küçük bir çocuğu arabanın altında kalmaktan son anda kurtardığını ifade eden 'kahraman' Bekir, "Geçen yıl okula giderken küçük bir çocuk kaldırımda bisiklet biniyordu. Aniden yola fırladı. Karşıdan gelen arabanın altında kalacaktı. Koşarak son anda çocuğu bisiklet ile kaldırıma attım. Yani benim bu ilk hayat kurtarmam değil." dedi.

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Uşak heimlich manevrası

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