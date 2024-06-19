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  4. '17 yıllık evliliğimde kuzenimle dost hayatı yaşadı' 13 yıl babalık yaptı, çocukların kendisinden olmadığını öğrendi! Komşularının o sözleri içine kurt düşürünce...

'17 yıllık evliliğimde kuzenimle dost hayatı yaşadı' 13 yıl babalık yaptı, çocukların kendisinden olmadığını öğrendi! Komşularının o sözleri içine kurt düşürünce...

19.06.2024 11:50
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Bir babanın 17 yıllık evliliğini anlaşmalı boşanmayla noktaladıktan sonra yaptırdığı DNA testinde 3 çocuğunun 2’sinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla açtığı soy bağı reddi davası sonuçlandı. Mahkeme babanın 2 kızının soy bağının reddedilmesine karar verdi. Baba “Çocukların geleceğinden endişe duyduğumdan devlet korumasına alınması için başvurdum ama sonuç alamadım. 13 yıl babalık yaptım. Karşı taraf çocuklarla ilgilenmiyor. Devletimizin konuyla ilgilenmesini istiyorum” dedi.

'17 yıllık evliliğimde kuzenimle dost hayatı yaşadı' 13 yıl babalık yaptı, çocukların kendisinden olmadığını öğrendi! Komşularının o sözleri içine kurt düşürünce...

Antalya’da bir otelin mutfağında çalışan H.A. (42), 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından H.A., komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13’üncü Aile Mahkemesi’ne babalık davası açtı. Mahkeme, çocuklar E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.’nın (9) DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan inceleme istedi. Çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi, DNA profil karşılaştırması sonucunu geçen şubat ayında mahkemeye gönderdi. Sonuçlara göre H.A.’nın, oğlu E.A.’nın yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. H.A.’nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalığı reddedildi.

KIZLARININ SOY BAĞININ REDDEDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

DNA test sonuçlarına göre çocuklarından 2’sinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla H.A.’nın açtığı soy bağı reddi davası sonuçlandı. Mahkeme, H.A.’nın kızları H.A. ile E.A.’nın soy bağının reddedilmesine karar verdi.

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"17 YILLIK EVLİLİĞİMDE KUZENİMLE DOST HAYATI YAŞADI"

Karardan sonra çocukların geleceğinden endişe duyduğunu söyleyen H.A., “17 yıllık evliliğimde kuzenimle dost hayatı yaşayan, kendi fotoğraflarımla bana kumpas kurarak anlaşmalı boşanmaya zorlayan eşimden olan 3 çocuğumdan 2’sinin benden olmadığı DNA testiyle kanıtlanmasıyla, soy bağı reddi davam karara bağlandı. Bu çocuklar benim üstümden silindi. Bu çocukların geleceğinden endişe duyduğumdan dolayı, çocukların devlet korumasına alınması için CİMER’e ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuruda bulundum. Ancak bir sonuç alamadım. Bu çocuklara 13 yıl babalık yaptım. Karşı taraf bu çocuklarla ilgilenmiyor. Devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum” diye konuştu. (DHA)

256763_DNA-TEST-SONUCLARINA-GORE-COCUKLARINDAN-Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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baba dna testi
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