18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı?

I.Dünya Savaşı esnasında meydana gelen ve Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşen Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Muharebeleri, Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmişti. Kara ve deniz üzerinde yaşanan harpler, Osmanlı İmparatorluğu’nun galibiyeti ile sonuçlandı ve sonrasında 18 Mart günü, Çanakkale Zaferi olarak anılmaya ve kutlanmaya başladı. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi, okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda, özel olarak hazırlanmış olan törenlerle beraber kutlanıyor. Ancak belirlenen resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

18 MART’TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bu sene 107. yılı kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu gün için herhangi bir okul tatili açıklamasında bulunmadı. 18 Mart 2022 tarihinde okullarla beraber tüm resmi kurum ve kuruluşlar açık olup hizmet verecek.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2 Mayıs Ramazan Bayramı (1.gün)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz Kurban Bayramı (1.gün)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ÖNEMİ NEDİR?

I.Dünya Savaşı esnasında 1914-1916 seneleri arasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Muharebeleri, Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir. İtilaf Devletleri, Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek amacı ile Rusya ile güveli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak için Çanakkale Boğazı’nı seçmiştir. Ancak Türk askeri büyük mücadele vermiş ve savaş İtilaf Devletleri’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.

Savaş sırasında iki taraf da büyük kayıplar vermiştir. Ancak bu zafer, Türk milleti için büyük bir önem taşımaktadır. I.Dünya Savaşı kaybedilmiş olsa da kazanılan Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını zaferle duyurmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmış olduğu Kurtuluş Savaşı’nın ve milli mücadelenin önünü açmıştır. Bununla beraber Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun bağımsızlık ve milli mücadele sembolü de olmuştur.

