18 Mayıs Salı günlük burç yorumları! Koç, boğa ve ikizler burcunda neler olacak?

İkizler burcundakiler geçmiş ilişkileri ile karşı karşıya gelebilir. Yengeçler ise borç ve birikimlerle haşır neşir olacak. Aslan burcundakiler özellikle 18 Mayıs Salı günü inatlaşmalara dikkat etmesi gerek. İşte Merve Rençber’in Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcu yorumları… KOÇ BURCU YORUMU Bugün sosyalleşebilir ve sevdiklerinizle, dostlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Şansın sizden yana olabileceği bir gün. Sevinçle karşılayacağınız bir fırsat karşınıza gelebilir. BOĞA BURCU YORUMU Bugün istek ve hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için akış ve şans sizden yana olacak. Kariyeriniz adına önemli bir adım atabilirsiniz. Yatırım ve birikimlerle ilgilenebilirsiniz. İKİZLER BURCU YORUMU Bugün geçmiş ilişkiler kapınızı çalabilir. Duygularınız ile mantığınız arasında kalabilir, hislerinizin peşinden gitmeye gönüllü olabilirsiniz. Keyifli yolculuklar yapabilir, iş ve eğitim bağlantılı görüşmeler yapabilirsiniz. YENGEÇ BURCU YORUMU Bugün birikimler ve borçlarla ilgilenebilirsiniz. İhtiyaç odaklı harcamalar yapabilirsiniz. İlişkilerde sağlamlaşma, güvenilirlik önem arz edecektir.

ASLAN BURCU YORUMU Bugün dostluk, ortaklık ve partnerlikler ön planda olacak. Kendi kararlarınızla hareket etme, kendi tercihlerinize göre sınır çizme eğiliminde olabilirsiniz. İnatlaşmalara dikkat. BAŞAK BURCU YORUMU Bugün sabah saatleri civarında işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Gün içerisinde görevler ve sorumluluklar ön planda olacaktır. Beden sağlığınızla ve beslenmenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. TERAZİ BURCU YORUMU Bugün bir dilek ve isteğiniz karşınıza gelebilir. Keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Geçmiş ilişkiler ve eski dostlarla bir araya gelebilirsiniz. AKREP BURCU YORUMU Bugün resmi işler, yasal süreçler, davalarla ilgili gündemler ve yöneticilierle ilişkiler ön planda olabilir. İş görüşmelerinde ortak çıkarları gözeterek orta yolu bulmalı. YAY BURCU YORUMU Bugün önemli kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilir ve farklı alanlarda imzalar atabilirsiniz. Günün ilk yarısında şansınıza inanmak farklı kapılar açabilir. OĞLAK BURCU YORUMU Bugün yatırım, birikim ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Kalıcı yatırımlar ve kalıcı birikimler için destekleyici bir gün. Zor bir konuyu, karmaşık bir durumu başarıyla çözebilirsiniz.