18 Mayıs Salı günlük burç yorumları! Koç, boğa ve ikizler burcunda neler olacak?

İkizler burcundakiler geçmiş ilişkileri ile karşı karşıya gelebilir. Yengeçler ise borç ve birikimlerle haşır neşir olacak. Aslan burcundakiler özellikle 18 Mayıs Salı günü inatlaşmalara dikkat etmesi gerek. İşte Merve Rençber’in Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcu yorumları…
Bugün sosyalleşebilir ve sevdiklerinizle, dostlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Şansın sizden yana olabileceği bir gün. Sevinçle karşılayacağınız bir fırsat karşınıza gelebilir.
Bugün istek ve hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için akış ve şans sizden yana olacak. Kariyeriniz adına önemli bir adım atabilirsiniz. Yatırım ve birikimlerle ilgilenebilirsiniz.
Bugün geçmiş ilişkiler kapınızı çalabilir. Duygularınız ile mantığınız arasında kalabilir, hislerinizin peşinden gitmeye gönüllü olabilirsiniz. Keyifli yolculuklar yapabilir, iş ve eğitim bağlantılı görüşmeler yapabilirsiniz.
Bugün birikimler ve borçlarla ilgilenebilirsiniz. İhtiyaç odaklı harcamalar yapabilirsiniz. İlişkilerde sağlamlaşma, güvenilirlik önem arz edecektir.
Bugün dostluk, ortaklık ve partnerlikler ön planda olacak. Kendi kararlarınızla hareket etme, kendi tercihlerinize göre sınır çizme eğiliminde olabilirsiniz. İnatlaşmalara dikkat.
Bugün sabah saatleri civarında işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Gün içerisinde görevler ve sorumluluklar ön planda olacaktır. Beden sağlığınızla ve beslenmenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz.
Bugün bir dilek ve isteğiniz karşınıza gelebilir. Keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Geçmiş ilişkiler ve eski dostlarla bir araya gelebilirsiniz.
Bugün resmi işler, yasal süreçler, davalarla ilgili gündemler ve yöneticilierle ilişkiler ön planda olabilir. İş görüşmelerinde ortak çıkarları gözeterek orta yolu bulmalı.
Bugün önemli kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilir ve farklı alanlarda imzalar atabilirsiniz. Günün ilk yarısında şansınıza inanmak farklı kapılar açabilir.
Bugün yatırım, birikim ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Kalıcı yatırımlar ve kalıcı birikimler için destekleyici bir gün. Zor bir konuyu, karmaşık bir durumu başarıyla çözebilirsiniz.
Bugün her türlü ikili ilişkinizde sağlamlaşma ve ilerleme söz konusu olabilir. Bir flört başlangıcı içinde olabilir veya flörtünüzle ilişkinizi sağlamlaştırmaya dair konuşmalar yapabilirsiniz.
Bugün ruh ve beden şifalanmasıyla ilgilenme ve kendinize, bedeninize yatırım yapma zamanı. Spor vb aktiviteler ve sağlıklı beslenme için çaba sarf etmelisiniz. Görev ve sorumluluklar ön planda olabilir.
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