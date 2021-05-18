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18 Mayıs Salı günlük burç yorumları! Koç, boğa ve ikizler burcunda neler olacak?

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18.05.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs Salı gününe özel Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcu yorumları paylaşıldı. Koç burcundakiler bugün keyifli vakit geçirecekken, boğa burçları ise 18 Mayıs Salı günü bir hayli şanslı olacak. Astrolog Merve Rençber, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burçlarını yorumladı.

18 Mayıs Salı günlük burç yorumları! Koç, boğa ve ikizler burcunda neler olacak?

İkizler burcundakiler geçmiş ilişkileri ile karşı karşıya gelebilir. Yengeçler ise borç ve birikimlerle haşır neşir olacak. Aslan burcundakiler özellikle 18 Mayıs Salı günü inatlaşmalara dikkat etmesi gerek. İşte Merve Rençber’in Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcu yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün sosyalleşebilir ve sevdiklerinizle, dostlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Şansın sizden yana olabileceği bir gün. Sevinçle karşılayacağınız bir fırsat karşınıza gelebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün istek ve hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için akış ve şans sizden yana olacak. Kariyeriniz adına önemli bir adım atabilirsiniz. Yatırım ve birikimlerle ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün geçmiş ilişkiler kapınızı çalabilir. Duygularınız ile mantığınız arasında kalabilir, hislerinizin peşinden gitmeye gönüllü olabilirsiniz. Keyifli yolculuklar yapabilir, iş ve eğitim bağlantılı görüşmeler yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün birikimler ve borçlarla ilgilenebilirsiniz. İhtiyaç odaklı harcamalar yapabilirsiniz. İlişkilerde sağlamlaşma, güvenilirlik önem arz edecektir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün dostluk, ortaklık ve partnerlikler ön planda olacak. Kendi kararlarınızla hareket etme, kendi tercihlerinize göre sınır çizme eğiliminde olabilirsiniz. İnatlaşmalara dikkat.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün sabah saatleri civarında işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Gün içerisinde görevler ve sorumluluklar ön planda olacaktır. Beden sağlığınızla ve beslenmenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün bir dilek ve isteğiniz karşınıza gelebilir. Keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Geçmiş ilişkiler ve eski dostlarla bir araya gelebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün resmi işler, yasal süreçler, davalarla ilgili gündemler ve yöneticilierle ilişkiler ön planda olabilir. İş görüşmelerinde ortak çıkarları gözeterek orta yolu bulmalı.

YAY BURCU YORUMU

Bugün önemli kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilir ve farklı alanlarda imzalar atabilirsiniz. Günün ilk yarısında şansınıza inanmak farklı kapılar açabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün yatırım, birikim ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Kalıcı yatırımlar ve kalıcı birikimler için destekleyici bir gün. Zor bir konuyu, karmaşık bir durumu başarıyla çözebilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün her türlü ikili ilişkinizde sağlamlaşma ve ilerleme söz konusu olabilir. Bir flört başlangıcı içinde olabilir veya flörtünüzle ilişkinizi sağlamlaştırmaya dair konuşmalar yapabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün ruh ve beden şifalanmasıyla ilgilenme ve kendinize, bedeninize yatırım yapma zamanı. Spor vb aktiviteler ve sağlıklı beslenme için çaba sarf etmelisiniz. Görev ve sorumluluklar ön planda olabilir.

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Balık burcu
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